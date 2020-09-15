5 mẫu phụ nữ 'ghê gớm' kích thích đàn ông phản bội, tuyệt tình bỏ rơi vợ đẹp con ngoan

Phụ nữ yêu 15/09/2020 05:19

Khi gặp những mẫu phụ nữ này, đàn ông có gia đình không kìm lòng được, sẵn sàng bỏ rơi vợ con không thương tiếc.

Đây là 5 mẫu phụ nữ cực kích thích đàn ông có gia đình sẵn sàng bỏ vợ để ngoại tình.

Đồng nghiệp trẻ trung, tinh tế

Người phụ nữ ở bên đàn ông nhiều nhất trong ngày kỳ thực không phải là vợ, mà là đồng nghiệp. Một ngày làm việc suốt 8 tiếng, thời gian đàn ông tiếp xúc với người phụ nữ này còn nhiều hơn cả vợ.

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Quả thật, đồng nghiệp nữ là đối tượng tình địch nguy hiểm với bất cứ bà vợ nào - Ảnh minh họa: Internet

Công sở là môi trường dễ nảy sinh ngoại tình, đặc biệt là nếu ở bên đàn ông là nữ đồng nghiệp vừa dịu dàng, khôn khéo, lại thấu hiểu. Nếu vợ luôn cau có, cằn nhằn, lôi thôi thì chắc chắn không thể bằng kiểu phụ nữ này.

Đàn ông khi về nhà căng thẳng với gánh nặng cơm áo gạo tiền nhưng khi ở bên đồng nghiệp trẻ trung, vui vẻ thì lại thấy tươi mới, thoải mái. Quả thật, đồng nghiệp nữ là đối tượng tình địch nguy hiểm với bất cứ bà vợ nào. Vì một khi có ý đồ, những người phụ nữ này chỉ đợi cơ hội đàn ông than vãn về vợ còn thì liền tỏ vẻ đồng cảm, khiến đàn ông say mê khó rời.

Phụ nữ có dáng đẹp, body bốc lửa

Đa số đàn ông đều thừa nhận rằng họ không thể làm lơ trước body nóng bỏng, đường cong gợi cảm của một người phụ nữ đẹp. Ngay cả khi đi cạnh bạn gái của mình, đàn ông cũng không thể kìm lòng mà ngoái nhìn. Đây là sức hút giới tính bình thường, nhưng đồng thời cũng tiềm tàng khả năng ngoại tình cao. Nếu tiếp xúc lâu ngày với người phụ nữ có dáng vẻ xinh đẹp, quyến rũ, lại tìm được sự đồng cảm, thấu hiểu sâu sắc thì đàn ông rất dễ bị “mê hoặc” không lối thoát.

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Đa số đàn ông đều thừa nhận rằng họ không thể làm lơ trước body nóng bỏng, đường cong gợi cảm của một người phụ nữ đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Người yêu hoặc tình nhân cũ

Tình cũ là điều gì đó vẫn tồn đọng trong tâm trí, thậm chí là trái tim của đàn ông. Vì giữa họ đã từng tồn tại khoảng thời gian bên nhau, có những kỷ niệm và tình cảm khó quên. Theo các nhà tâm lý học, mối quan hệ giữa đàn ông và tình cũ khá đặc biệt nên dễ nảy snh tình cảm trở lại nếu gặp tình huống gần gũi.

Thực tế, có không ít đàn ông ngoại tình với tình cũ. Vì nhiều lý do, có thể là còn yêu, khơi gợi kỷ niệm cũ, tìm gặp lại cơ hội bên nhau nên “tình cũ không rủ cũng tới”. Với thứ tình cảm từng dang dở nay lại trỗi dậy, đàn ông khó mà lạnh nhạt, thậm chí là sa chân khó thoát.

Người phụ nữ có “chất đàn bà”

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Người phụ nữ có những đặc điểm nữ tính trời sinh hấp dẫn đàn ông - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ có những đặc điểm nữ tính trời sinh hấp dẫn đàn ông. Cô ấy nhẹ nhàng, nữ tính, cho đàn ông khao khát muốn chở che, bảo bọc. Khi đàn ông ở cạnh người phụ nữ này họ được là một người đàn ông đích thực. “Chất đàn bà” của người phụ nữ này còn thể hiện rõ khi làm mẹ, làm vợ, trở thành người phụ nữ của gia đình. Từ sức hút giới tính, đàn ông sẵn sàng ngoại tình để có được người phụ nữ này.

Sở hữu đôi chân dài gợi cảm

Với đàn ông, phụ nữ sở hữu đôi chân dài gợi cảm luôn gây ấn tượng mạnh. Đàn ông bị kích thích và khó có thể rời mắt khỏi những người phụ nữ này. Đây cũng là một trong những yếu tố “yêu bằng mắt” khiến đàn ông ngoại tình, từ bỏ gia đình.

Cách xem tin nhắn ẩn trên Zalo giúp chị em ‘triệt phá’ ổ ngoại tình công sở của chồng

Cách xem tin nhắn ẩn trên Zalo giúp chị em ‘triệt phá’ ổ ngoại tình công sở của chồng

Dù đây là phương thức ngoại tình khá cũ nhưng đàn ông vẫn áp dụng phổ biến. Chị em nên biết cách đọc tin nhắn Zalo bị ẩn để phòng tránh tai ương cho gia đình.

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