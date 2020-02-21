5 kiểu phụ nữ đàn ông ghét tột cùng, gặp ở đâu cũng né như ‘tránh tà’

Phụ nữ yêu 21/02/2020 05:25

Có những người phụ nữ đàn ông yêu không lý do. Và cũng có những kiểu phụ nữ đàn ông ghét vì những lý do không thể chấp nhận được.

Đây là 5 kiểu phụ nữ đàn ông ghét, thậm chí là cực kì oán hận khi phải gặp trong đời.

Phụ nữ nhiều chuyện

Đàn ông cực kì ghét đàn bà nhiều chuyện, chỉ thích nói chuyện thiên hạ. Họ cho rằng đó là hành động thiếu nữ tính nhất của phụ nữ. Trong mắt đàn ông, họ không thích chia sẻ bất kì điều gì với kiểu phụ nữ này. Vì họ không muốn là mục tiêu trong miệng nhiều người khác. Vì thế, đàn ông sẽ muốn né xa phụ nữ nhiều chuyện, càng ít tiếp xúc càng tốt.

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Đàn ông thích kiểu phụ nữ không thích xen vào chuyện của người khác, biết giữ bí mật, biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông thích kiểu phụ nữ không thích xen vào chuyện của người khác, biết giữ bí mật, biết tôn trọng quyền riêng tư của người khác.

Phụ nữ ác khẩu

Đàn bà quá cay nghiệt, độc mồm độc miệng thường cho đàn ông cảm giác ám ảnh. Dù người phụ nữ này có xinh đẹp thế nào thì đàn ông cũng không có thiện cảm. Họ cho rằng bản chất của phụ nữ sẽ thể hiện qua cách nói chuyện. Phụ nữ nói chuyện dễ nghe, thiện lương thì tâm tính cũng không đáng sợ. Phụ nữ nói câu nào cũng muốn đem điều xấu đến cho người khác thì lòng dạ khó lường, thậm chí là độc ác.

Vì thế, phụ nữ không muốn bị đàn ông ghét thì nên cẩn thận lời nói. Đừng nói những lời cay nghiệt, dễ khiến bản thân trở nên kém sức hút trong mắt người khác, thậm chí là bị né tránh.

Phụ nữ tô vẽ bản thân quá mức

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Với kiểu phụ nữ giả tạo, đàn ông chỉ thấy xem thường - Ảnh minh họa: Internet

Một trong những nét đẹp nổi bật nhất ở phụ nữ là sự chân thành, sống thật là chính mình. Phụ nữ càng thích tô vẽ bản thân, càng phô trương quá đà thì càng cho đàn ông cảm giác giả tạo. Và với kiểu phụ nữ giả tạo, đàn ông chỉ thấy xem thường. Và vì xem thường nên họ không muốn đến gần, thậm chí là kết giao.

Phụ nữ nên hiểu rằng điều nổi bật nhất là điều đặc biệt nhất. Bạn không cần phải bắt chước giống ai, sống như ai, tô vẽ để bằng ai. Bạn chỉ cần là chính mình, tập trung phát triển bản thân riêng biệt là đã đủ thu hút đàn ông.

Phụ nữ sống phụ thuộc

Phụ nữ sống phụ thuộc là nỗi ám ảnh của đàn ông. Dù họ có bị thu hút bởi nhan sắc xinh đẹp thì cũng không chịu nổi cảm giác gánh nặng khi ở bên kiểu phụ nữ này. Không ai thích nuôi ai, và cũng không ai muốn bị phụ thuộc. Đặc biệt là trong tình yêu, đàn ông cực kì ghét kiểu phụ nữ không thích làm mà chỉ thích bám dựa. Và đàn ông đủ khôn ngoan để không bị lợi dụng.

Chỉ cần phát hiện bạn là người thích sống phụ thuộc, đàn ông chắc chắn sẽ tìm đường tránh mặt bạn.

Phụ nữ thích nói xấu người khác

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Phụ nữ nói xấu người khác sẽ phản ánh cái tâm không thiện lương - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ nói xấu người khác sẽ phản ánh cái tâm không thiện lương. Nói xấu người khác không làm phụ nữ tốt hơn, chỉ làm bản thân trở nên kém giá trị hơn trong mắt đàn ông. Đàn ông sẽ không vì những lời nói của bạn mà bị ảnh hưởng. Ngược lại, họ sẽ đánh giá bạn là người phụ nữ thiếu tự tin, không tôn trọng người khác.

Những kiểu phụ nữ đàn ông ghét này khó mà trở nên thu hút, hấp dẫn được. Vì trước khi phụ nữ muốn trở nên quyến rũ thì phải có được cảm tình từ người khác. Mà cảm tình này chỉ có khi bạn giữ được tâm hồn lương thiện, cá tính của riêng mình.

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Phụ nữ khi yêu thì hay cậy dựa, "lắm chuyện", nhiều lời, thậm chí là "phiền phức". Ngược lại, phụ nữ hết yêu thì đơn giản lắm, chỉ có hai từ thôi, là bất cần.

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