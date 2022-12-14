5 dấu hiệu chàng chỉ yêu bạn vì 'chuyện ấy', cái thứ 4 đơn giản nhưng cực đúng

Nếu như các cặp đôi yêu nhau thực sự, sau “quan hệ”, họ sẽ thường dành thời gian nghỉ ngơi và trò chuyện với nhau. Trong khi đó, một anh chàng yêu vì tình dục sẽ đi tắm ngay lập tức sau màn “ân ái” rồi vội vã kiếm lí do để bỏ bạn ở lại một mình.

Ngoài ra, với những anh chàng yêu vì tình dục, anh ta sẽ không bao giờ cho phép bất cứ một thứ đồ gì riêng tư của bạn rơi lại nhà anh ta. Dường như sau mỗi buổi “ân ái”, hẹn hò tại nhà, anh ta muốn xóa sạch dấu vết của bạn như thể không muốn cho một cô gái khác trông thấy.

Bạn có thể cảm thấy khá hạnh phúc khi được chàng khen bạn có một thân hình đẹp, tuy nhiên đây lại là một trong những dấu hiệu chàng yêu bạn chỉ vì chuyện ấy. Dấu hiệu chàng yêu bạn thật lòng không chỉ dừng lại ở việc chàng yêu ngoại hình của bạn mà còn là yêu những phẩm chất đáng quý mà bạn có.

Đàn ông yêu thật lòng khi quan hệ sẽ nhìn thấy được những nét tính cách, thói quen, sở thích, đam mê, ước mơ của bạn… Trái lại, đàn ông nghiện tình dục sẽ chỉ đề cập đến việc họ yêu mái tóc óng ả, thân hình thon gọn của bạn ra sao. Chàng cũng chỉ để ý bạn đẹp thế nào trong bộ đầm đỏ quyến rũ và chỉ muốn ôm hôn bạn.

Câu chuyện đều xoay quanh chủ đề nhạy cảm

Nội dung các cuộc điện thoại hay các tin nhắn của chàng chỉ xoay quanh vấn đề tình dục hoặc anh ấy chỉ cố khơi ngợi những câu chuyện, chủ đề nhạy cảm để nói với bạn mà thôi.

Chàng dễ dàng có những hành động quá thân mật dành cho bạn cho dù thời gian hai người quen biết là không lâu. Đừng vội mừng khi thấy anh ấy nồng nhiệt với mình mà lầm tưởng đó là tình yêu, trên thực tế anh ta chỉ đang thể hiện ham muốn “chiếm đoạt” của riêng bản thân.

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Tức giận khi bạn không chịu quan hệ

Nếu bạn nói rằng bạn không muốn quan hệ tình dục vì hôm nay đã thấm mệt với công việc ở công ty thì người đàn ông yêu bạn sẽ chỉ ôm hôn bạn nồng cháy rồi chúc bạn ngủ ngon.

Nếu chàng chỉ yêu bạn vì chuyện ấy thì chàng sẽ nổi giận nếu bạn không quan hệ cùng chàng cho dù bạn có công chuyện đột xuất phải làm sớm vào ngày mai đi nữa. Đây chính là dấu hiệu chàng không quan tâm đến bạn và tốt nhất là bạn nên dừng lại mối quan hệ của mình.