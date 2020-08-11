5 chữ KHÔNG phụ nữ nhất định phải thuộc lòng để đời bớt khổ!

Phụ nữ nông cạn thường sân si, thích đố kỵ và không ngừng nói xấu người mình không thích. Họ cứ nghĩ làm thế sẽ có thêm đồng minh, sẽ chèo kéo được phe phái cho mình mà quên mất rằng hành động ấy chỉ khiến thiên hạ dè bỉu, xa lánh.

Một người phụ nữ thông minh sẽ luôn nói KHÔNG với những điều này, phụ nữ nông cạn hãy thuộc lòng để đời bớt khổ.

Người xưa có câu “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau”, nếu không thể nói lời tử tế về người khác tốt nhất bạn nên im lặng. Đừng vì hiềm khích cá nhân mà thêu dệt nên thị phi, cũng đừng dại dột khiến tâm trí mình vẩn đục với mưu hèn kế bẩn hòng chơi xấu người khác.

Phụ nữ thông minh sẽ không bao giờ chì chiết, phán xét hay chọc ngoáy khuyết điểm của người khác. Họ hiểu rằng, ai cũng có những ưu và nhược điểm của mình, cách hành xử đúng đắn nhất chính là chân thành góp ý để đối phương hoàn thiện bản thân.

Chơi với dao ắt có ngày đứt tay, bày mưu tính kế hại người thì sẽ có ngày bạn bị “nghiệp quật” đỡ không kịp.

Nếu đối phương đã không muốn tiếp thu ý kiến của bạn, nếu họ đã duy ý chí thì phụ nữ thông minh đừng phí lời vô ích - Ảnh minh họa: Internet

3. Không hơn thua với người khác biệt quan điểm sống

Mỗi người đều có quan điểm sống khác nhau, nếu đã nhận thấy sự khác biệt thì tốt nhất bạn đừng phí thời gian cãi vã hay giành phần hơn về mình kẻo sứt mẻ tình cảm.

Những khác biệt cần được tôn trọng, nếu đối phương đã không muốn tiếp thu ý kiến của bạn, nếu họ đã duy ý chí thì phụ nữ thông minh đừng phí lời vô ích.

4. Không ăn nói vô duyên

Đời này, dù có đánh chết bạn cũng đừng cho phép bản thân trở thành người phụ nữ ăn nói vô duyên, thốt ra lời nào cũng sát thương người đối diện. Nếu là đàn bà tinh tế, bạn hãy uốn lưỡi bảy lần trước khi nói, hãy đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu cho họ.

Nếu cứ ăn nói hàm hồ, cứ đổ thừa “tại tôi thẳng thắn”, “tại tính tôi như thế”… thì đừng trách vì sao bạn bị người đời xa lánh.

Sự hàm hồ, nông cạn ấy sẽ khiến bạn mất sạch khí chất - Ảnh minh họa: Internet

5. Không nói bậy chửi thề

Đừng viện lý do vì căng thẳng, mệt mỏi cần giải tỏa căng thẳng nên bạn mới nói bậy chửi thề. Có rất nhiều cách để xả stress, bạn có thể xem phim, tập thể dục, tám chuyện với bạn bè… để cân bằng cảm xúc.

Những lời nói thô tục sẽ khiến bạn mất điểm hoàn toàn trong mắt người đối diện. Sự hàm hồ, nông cạn ấy sẽ khiến bạn mất sạch khí chất.