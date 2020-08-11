3 gánh nặng đàn bà có gia đình muốn tránh cũng không được, đàn ông nhất định phải biết để thương vợ hơn

Nhờ kết hôn nên đàn ông có vợ chăm chút vẻ ngoài, quần là áo lượt. Đây là lý do vì sao đàn ông càng nhiều tuổi càng phong độ chững chạc, trong khi đó phụ nữ càng thêm tuổi thì càng héo úa, già nua.

Thuở độc thân sung sướng bao nhiêu thì sau khi đàn bà có gia đình họ càng khốn khó, thua thiệt và gánh vác nhiều trách nhiệm bấy nhiêu. Dù chồng giàu hay nghèo, sung túc đủ đầy hay thiếu trước hụt sau đều như nhau.

Dù có dùng trăm phương nghìn kế để níu giữ thanh xuân, dù có dát mỹ phẩm đắt tiền lên mặt thì chị em cũng chẳng thể chạy trốn thời gian.

Đặc biệt, sau khi sinh con cơ thể phụ nữ càng nhanh lão hoa so với đàn ông. Những vết rạn chằng chịt xé toạc da thịt, những đêm mất ngủ cho con bú sữa hay cả những ngày thức trắng trông con đau ốm khiến tuổi xuân của đàn bà lấy chồng phôi pha nhanh chóng.

Đàn ông dù có giàu sức tưởng tượng đến mấy cũng chẳng thể hiểu được những gì vợ đã hy sinh cho mình - Ảnh minh họa: Internet

Mang thai, sinh con khiến đàn bà nếm trải vô số nỗi đau

Mang thai, sinh con là thiên chức của người phụ nữ. Được làm mẹ chính là niềm hạnh phúc lớn lao nhất mà một người đàn bà có gia đình ước ao. Tuy nhiên, hành trình mang thai, sinh con của chị em chưa bao giờ là dễ dàng.

Những cơn ốm nghén hành hạ, ăn được bao nhiêu đều nôn sạch sẽ, những ngày chỉ cần ngửi thấy mùi thức ăn thì người đã mệt lừ. Chưa kể thai nhi ngày càng lớn lên trong bụng khiến vòng eo son rỗi biến mất, thay vào đấy là chiếc eo bánh mì với đôi chân bị sưng phù, dáng đi nặng nề mệt nhọc.

Cơn đau chuyển dạ lúc sinh con, những thương tổn trên cơ thể và cả những mệt mỏi, căng thẳng mà người vợ phải trải qua trong khi mang thai là điều đàn ông dù có giàu sức tưởng tượng đến mấy cũng chẳng thể hiểu được.

Nếu đàn ông vô tâm biết nghĩ cho vợ, biết chia sẻ lo toan với bạn đời thì đàn bà đã có thời gian dành cho bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Gánh vác quá nhiều việc nhà đến mức chẳng có thời gian cho bản thân

Dẫu biết việc nhà là việc của cả gia đình, của cả chồng, vợ lẫn con cái nhưng xã hội vẫn luôn áp đặt đàn bà phải là người chịu trách nhiệm chính. Đấy là lý do vì sao dù cả vợ lẫn chồng đều đi làm nhưng người phải đi chợ, nấu cơm, giặt giũ, chơi với con hay dạy con học bài đều là người vợ.

Trong khi đấy, đàn ông ỷ mình là trụ cột gia đình nên cho phép bản thân được lười nhác, được nằm ườn chơi game khi vợ tất tả ngược xuôi. Thậm chí, nhiều người chồng mỗi khi bị vợ nhờ vả bất cứ việc gì đều cau có khó chịu vì nghĩ vợ đang làm phiền mình mà không hề nghĩ được rằng đấy chính là trách nhiệm mà đàn ông phải gánh vác.

Nếu đàn ông vô tâm biết nghĩ cho vợ, biết chia sẻ lo toan với bạn đời thì đàn bà đã có thời gian dành cho bản thân, đã sống vui vẻ yêu đời chứ không tủi thân mỗi đêm như hiện tại.