Kẻ thứ ba nào cũng tình nguyện làm những điều này cho đàn ông khi lên giường nên cánh mày râu ắt mang vợ ra so sánh, một khi đã cặp bồ sẽ bỏ rơi vợ ngay.
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Nếu kẻ thứ ba sẵn sàng làm 3 điều này cho người tình thì những người vợ lại không, đây chính là lý do vì sao đàn ông ngoại tình, bất chấp vợ con đau khổ cũng không quay đầu.
1. Bồ nhí lúc nào cũng mới mẻ khi lên giường, vợ thì không
Đàn ông dù mạnh mẽ, cứng rắn đến mấy cũng muốn được nuông chiều, cưng yêu. Khi lên giường, họ đánh giá cao người phụ nữ chủ động dẫn dắt cuộc yêu để chuyện ái ân thêm kích thích, thăng hoa.
Nếu vợ cứ nằm im như khúc gỗ chờ chồng “phục vụ”, nếu chị em không chịu làm mới thì chồng ắt sẽ chán ngán, chẳng còn thiết tha. Trong khi đấy, nhân tình mới mẻ luôn hết mình, nhiệt tình và thẳng thắn đưa ra những đòi hỏi nên đàn ông ngoại tình một khi đã lên giường với bồ sẽ chẳng muốn chạm vào vợ nữa.
2. Bồ nhí mặc đồ lót gợi cảm, xịt nước hoa thơm phức, vợ thì không
Những người vợ thường đổ thừa cho cơm áo gạo tiền, rằng mình quá bận với hàng tá việc nhà, trách nhiệm chăm sóc gia đình nên không có thời gian chăm lo cho bản thân. Tất cả chỉ là ngụy biện, họ chỉ đang viện cớ cho việc bản thân lười nhác yêu thương chính mình.
Đây chính là nguồn cơn khiến đàn ông chán vợ, chán khi nhìn người phụ nữ đầu ấp tay gối quần áo nhàu nhĩ, mình mẩy hôi hám mỗi khi về nhà. Họ càng ngán ngẩm hơn khi vợ mặc bồ quần áo lót xấu xí mỗi khi ái ân.
Trong khi đó, bồ nhí luôn xuất hiện với mùi nước hoa thơm phức, đồ ngủ gợi cảm, bốc lửa nên chẳng cần bùa mê thuốc lú đàn ông cũng say đứ đừ.
3. Bồ nhí khiến đàn ông hưng phấn với cảm giác vụng trộm, vợ thì không
Rất nhiều người chồng thừa nhận rằng dù vẫn còn yêu vợ, dù hôn nhân không hề có bất cứ vấn đề gì nhưng chính vì đời sống gối chăn nhạt nhẽo nên họ mới ra ngoài tìm kiếm của lạ.
Khi vụng trộm với người phụ nữ khác ngoài vợ, dù đối phương không tài sắc vẹn toàn, thậm chí chẳng hề hơn vợ bất cứ điểm nào nhưng cánh mày râu vẫn chết mê chết mệt bởi cảm giác phấn khích khi bước chân vào mối quan hệ ngoài vợ ngoài chồng.