4 kiểu đàn ông phải ôm hối hận sau khi ly hôn vợ

Những năm tháng còn trẻ, kiểu đàn ông này được tự do và chơi bời thích thú hơn bất kì ai. Nhưng khi về già, cũng chỉ có kiểu đàn ông này là cô đơn và sống trong dày vò, hối hận nhất.

Thông thường đàn ông ly hôn vì ngoại tình ban đầu sẽ không thấy hối hận về những gì họ đã làm. Có nhiều người sau khi ly hôn vợ thay đổi nhân tình liên tục. Họ chỉ thích cặp kè, bắt cá nhiều tay, chứ không muốn có vợ lần nữa. Họ bị cuốn vào những cuộc tình không có điểm dừng, không cần mang trách nhiệm hôn nhân.

Có một kiểu đàn ông có gia đình rồi nhưng không xem vợ con là điều quan trọng nhất. Họ chạy theo sự nghiệp, danh lợi, trọng người trong thiên hạ nhưng bỏ bê gia đình. Kiểu đàn ông này quá thực dụng và ích kỷ. Họ chỉ sống cho bản thân, chứ không nghĩ cho người khác. Trong hôn nhân, người đàn ông này là nguyên nhân khiến hôn nhân đổ vỡ . Dù họ có một người vợ giàu hy sinh thế nào cũng không thể chịu nổi cảm giác không được chồng quan tâm, giúp đỡ.

Ở tuổi già, con người mất đi sức khỏe , bắt đầu mệt mỏi và bệnh tật. Dù là ai cũng có lúc chạnh lòng muốn có con cháu ở bên, muốn có người chăm sóc, bầu bạn. Nhưng đàn ông cả đời không thích có trách nhiệm với vợ con thì về già cũng chẳng được ai để tâm. Họ sẽ thấy hối hận vì sao khi trẻ không biết quý trọng gia đình, để về già quạnh quẽ không một ai ở bên.

Kiểu đàn ông này, có thể sau khi ly hôn sẽ toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, nhưng về già vẫn hối hận vì có nhiều thứ chỉ thiếu mỗi gia đìn - Ảnh minh họa: Internet

Kiểu đàn ông này, có thể sau khi ly hôn sẽ toàn tâm toàn ý cho sự nghiệp, nhưng về già vẫn hối hận vì có nhiều thứ chỉ thiếu mỗi gia đình. Hoặc là khi đánh mất vợ con rồi, cùng lúc sự nghiệp không như ý, họ mới biết mọi danh lợi cũng không bằng mái ấm gia đình. Biết đánh mất mới đi tìm, tiếc là gia đình đổ vỡ là điều không thể hàn gắn.

Đàn ông vô tâm, xem thường vợ

Đây là kiểu đàn ông luôn thấy vợ mình không bằng vợ người khác. Họ vô tâm, xem thường vợ, và nghĩ rằng vợ sẽ không bao giờ bỏ họ. Họ làm những việc khiến vợ tổn thương, đẩy vợ vào cảm giác cô đơn và mệt mỏi.

Đến khi ly hôn, họ vẫn nghĩ rằng vợ sẽ không thể tìm được người khác tốt hơn. Nhưng khi thấy vợ cũ có chồng mới tốt hơn yêu chiều, họ mới vỡ lẽ bản thân đã đánh mất điều gì. Không phải vì vợ không đủ tốt, mà là họ không đủ yêu thương. Khi vợ trở thành vật báu của người đàn ông khác, họ mới biết mình đánh mất điều quý giá. Kiểu đàn ông ly hôn này thường day dứt và hối tiếc nhiều nhất.

Khi thấy vợ cũ có chồng mới tốt hơn yêu chiều, họ mới vỡ lẽ bản thân đã đánh mất điều gì - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông chưa trưởng thành

Đàn ông chưa trưởng thành sẽ không biết quý trọng gia đình, vợ con. Anh ta thường giao mọi việc để vợ lo, còn bản thân thì không nghĩ không phiền. Anh ta cho phép mình như một đứa trẻ trong gia đình, để vợ chăm sóc cẩn thận.

Nhưng một đứa trẻ to xác sẽ có những lúc ham chơi, bồng bột. Anh ta làm nhiều điều khiến vợ không thể tha thứ, có thể là ngoại tình hay gây nợ nần, làm chuyện tai hại. Người vợ đến một giới hạn chịu đựng nhất định sẽ chọn ly hôn.

Đối với người đàn ông chưa trưởng thành, khoảng thời gian sau khi ly hôn với vợ, sớm hay muộn cũng sẽ phải tự nhận thức sai lầm. Anh ta sẽ trưởng thành vào một lúc nào đó, và nhận ra đã đánh mất gia đình cùng người vợ tào khang.

Kỳ thực, đàn ông ly hôn dù tử tế, trưởng thành vẫn có những hối hận, tiếc nuối khi không thể giữ gia đình. Đàn ông khi có vợ nên dốc lòng hết sức vì hạnh phúc gia đình. Có những chuyện bất đắc dĩ xảy ra, nhưng cũng có những việc nằm trong tay mình giải quyết. Hôn nhân hạnh phúc hay không, một nửa là ở người chồng.