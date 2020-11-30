Dưới dây là những kiểu đàn ông ngoại tình , kiểu thứ tư có thể sẽ bỏ vợ theo nhân tình, phụ nữ khôn ngoan cũng đừng nên giữ làm gì.

Họ không bao giờ nhận sai về mình mà chỉ muốn đổ hết lỗi lầm cho người khác. Thậm chí còn xem chuyện ngoại tình là điều bình thường đối với đàn ông. Nếu chồng bạn có suy nghĩ này, hãy hết sức thận trọng, tìm cách bảo vệ mình khỏi những tổn thương trong hôn nhân.

Người chồng ngoại tình thường viện ra rất nhiều lý do vì vợ, tại vợ nên mình mới vướng vào con đường này. Họ đổ hết lỗi lầm lên người phụ nữ và cho rằng bản thân hoàn toàn vô tội trong chuyện này. Đây là kiểu đàn ông phản bội tệ bạc, vô liêm sỉ nhất.

Đàn ông phản bội nhưng sợ gia đình đổ vỡ

Đàn ông tệ bạc, phụ nữ đừng vấn vương - Ảnh minh họa: Internet

Có người chỉ là cảm nắng nhất thời và rồi sẽ quay về bên vợ con. Đàn ông vốn có nhiều mối quan hệ bên ngoài, gặp gỡ nhiều người nên không thể thoát khỏi sự cám dỗ. Nhưng cuối cùng thứ mà họ lựa chọn vẫn là gia đình. Kiểu đàn ông này chỉ là say nắng chứ không có ý định lâu dài với nhân tình. Nếu phụ nữ tha thứ được cứ tha thứ, cho chồng con đường về để gia đình lại hạnh phúc như xưa.

Kiểu người phản bội sợ mất danh dự hơn là mất vợ

Phụ nữ đừng trông chờ vào người phản bội - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu người đáng khinh bỉ nhất. Bản thân mang tiếng ngoại tình nhưng lại sợ mất danh dự, còn về việc vợ tổn thương hay không, họ không hề quan tâm. Họ chỉ biết mình như thế nào, chứ không màng đến trái tim của vợ đã có quá nhiều vết thương. Nếu ở bên người như thế này, phụ nữ sẽ phải chịu nhiều thiệt thòi. Anh ấy sẽ không bao giờ tôn trọng bạn.

Có tình cảm với nhân tình

Đàn ông ngoại tình kiểu này đáng sợ nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đây là kiểu đàn ông ngoại tình đáng sợ nhất. Một khi đã có cảm tình với nhân tình, đàn ông rất khó dứt ra được. Có nhiều người còn bỏ rơi vợ con để chạy theo tiếng gọi con tim. Thế nên nếu chồng có biểu hiện này, đàn bà khôn ngoan nên tiễn anh ấy đi bằng một nụ cười và lời chúc phúc. Còn bản thân cũng nên sẵn sàng để tìm cho mình một hạnh phúc mới trọn vẹn hơn.