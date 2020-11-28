Dưới đây là những lý do đàn bà chán chồng , chị em đọc rồi ai cũng sẽ thấy bóng dáng mình trong đó.

Việc sống chung với một người vô tâm vốn dĩ rất đáng sợ, không có cảm giác được che chở mà chỉ cố gắng một mình trong cuộc hôn nhân này. Có người chỉ loay hoay một mình với việc nhà, chăm con. Còn về phần chồng thì đi làm về ôm khư khư chiếc điện thoại hoặc không quan tâm đến những việc vợ làm.

Trong xã hội hiện nay có nhiều người không muốn lấy chồng, có nhiều người lại chán chồng. Họ cảm thấy cuộc sống hôn nhân quá ngột ngạt, không còn tự do như thời độc thân. Lý do đầu tiên dẫn đến điều này đó là chồng vô tâm .

Đây là những thứ khiến đàn bà sợ nhất trong cuộc hôn nhân của mình. Cũng là lý do khiến nhiều người chán chồng và chỉ muốn thoát khỏi mối quan hệ này ngay lập tức. Họ cảm thấy mệt mỏi khi lấy chồng cũng như không, không có được cảm giác được yêu thương, bảo vệ.

Nhìn cuộc sống độc thân của người khác và khao khát

Phụ nữ chán chồng vì khao khát cuộc sống độc thân - Ảnh minh họa: Internet

Có nhiều người ngoài cuộc muốn lao vào hôn nhân, họ nghĩ đời sống vợ chồng có rất nhiều điều thú vị. Nhưng không ít người trong cuộc chỉ muốn vùng vẫy để thoát khỏi cuộc sống tù túng này. Họ cảm thấy mệt mỏi và thèm khát cuộc sống độc thân. Ngày xưa, họ nghĩ việc từ bỏ cuộc sống độc thân để đi lấy chồng là điều đúng đắn. Nhưng dần dần mối quan hệ không như ý, họ lại cảm thấy thà độc thân còn vui hơn.

Vì vậy phụ nữ hãy vui chơi thoải mái rồi hãy tính đến chuyện làm mẹ, làm vợ. Đừng để bản thân vướng vào một mối quan hệ rồi lại muốn thoát ra. Bạn nên nhớ hôn nhân là cuộc sống hoàn toàn khác với những gì bạn tưởng tượng. Đừng nghĩ mối quan hệ nào cũng là màu hồng ngọt ngào.

Kết hôn khi chưa thật sự sẵn sàng

Phụ nữ chán hôn nhân vì chưa sẵn sàng kết hôn - Ảnh minh họa: Internet

Đây là lý do khiến nhiều người phụ nữ chán chồng, chán hôn nhân. Họ từ bỏ cuộc sống độc thân quá sớm hoặc chưa chuẩn bị sẵn sàng mà đã làm mẹ làm vợ nên cảm thấy hụt hẫng, mệt mỏi. Họ chưa sẵn sàng cho việc quán xuyến việc nhà, có trách nhiệm với những đứa trẻ mình sinh ra. Thế nên có nhiều người cảm thấy căng thẳng, dẫn đến chán ghét mối quan hệ của mình.