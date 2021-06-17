4 hành động khiến phụ nữ 'xấu xí', mất hết quyến rũ trong phòng ngủ

Phụ nữ yêu 17/06/2021 18:23

Dù cưới nhau lâu hay mới cưới phụ nữ cũng không nên tùy tiện làm 4 việc sau trong phòng ngủ vì tưởng không hại mà hại không tưởng, khiến cho những giây phút ngọt ngào của vợ chồng bỗng chốc tan biến.

Dưới đây là những điều phụ nữ khôn ngoan tuyệt đối không được vô tư làm trong phòng ngủ, dù đã là vợ chồng lâu năm hay chỉ mới cưới.

Thay đồ trước mặt chồng

Dù đã là vợ chồng, có thể quá hiểu về cơ thể của nhau nhưng phụ nữ cũng đừng vô tư thay đồ trước mặt chồng. Vì hành động này dễ khiến đàn ông chán vợ. Họ không còn có động lực để khám phá thêm về cơ thể của vợ nữa.

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Phụ nữ khôn ngoan đừng thay đồ trước mặt chồng - Ảnh minh họa: Internet

Vả lại khi vô tình để lộ những vết sẹo, vết rạn da, chồng sẽ cảm thấy sợ hãi và không muốn tiếp xúc với bạn. Thế nên đàn bà khôn ngoan tuyệt đối đừng thay đồ hoặc khỏa thân đi lại trước mặt chồng.

Ăn mặc lôi thôi, đầu tóc rối bời

Phụ nữ dù ở nhà hay đi ra đường cũng phải thật gọn gàng, tươm tất. Bạn đừng mang bộ dạng lôi thôi, đầu tóc sặc mùi dầu mỡ, sữa tã ở gần chồng. Vì khi nhìn thấy bộ dạng xấu xí của vợ, đàn ông sẽ so sánh với những cô nàng chân dài eo thon khác.

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Hãy gọn gàng mọi lúc mọi nơi - Ảnh minh họa: Internet

Nếu vợ cứ thản nhiên làm điều này, chồng sẽ rất dễ sa ngã vào vòng tay người khác.

Giải quyết công việc trong phòng ngủ    

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Đừng mang việc riêng vào phòng ngủ - Ảnh minh họa: Internet

Có chuyện gì, bạn nên giải quyết hết ở công ty hoặc phòng làm việc riêng trong nhà. Bạn đừng mang việc vào phòng ngủ kẻo ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng. Đồng thời, khi giải quyết công việc khó nhằn, đó là lúc phụ nữ cau có, khó gần nhất. Nếu để chồng thấy được bộ dạng này, phụ nữ sẽ mất sạch điểm trong mắt anh ấy.

Tám chuyện với bạn bè quên giờ giấc

Muốn tám chuyện, tâm sự với bạn bè hãy hẹn ra ngoài cà phê, hoặc đi mua sắm. Người phụ nữ dại luôn làm những chuyện vô bổ ở mọi lúc mọi nơi. Người đàn bà khôn ngoan luôn biết phân chia thời gian, địa điểm hợp lý để không ảnh hưởng đến những việc quan trọng.

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Phụ nữ đừng mải tám chuyện với bạn bè mà bỏ rơi chồng - Ảnh minh họa: Internet

Hãy nhớ việc bạn mải mê trò chuyện với bạn bè sẽ làm chồng khó chịu. Anh ấy không muốn nghe bạn kể xấu về người khác. Cũng không muốn có bất cứ tiếng ồn ào nào trong phòng ngủ khi bản thân muốn nghỉ ngơi thư giãn. Thế nên đừng dại tám chuyện với bạn bè trong phòng ngủ, nhất là trước giờ lên giường.

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