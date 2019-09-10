4 dấu hiệu nhận biết một người phụ nữ thủy chung, đàn ông cần đọc để không chọn sai vợ

Vợ có những dấu hiệu này là người phụ nữ chung thủy , một lòng vì chồng vì con, đàn ông bỏ lỡ sẽ hối không kịp.

Nếu phụ nữ sẵn lòng chia sẻ với bạn mọi điều trong cuộc sống, không lấp liếm, che đậy những điều không hoàn hảo nơi mình thì đây chính là người vợ lý tưởng mà đàn ông chớ dại vuột mất.

Sự chân thành của một người phụ nữ không chỉ biểu hiện tình yêu, nỗ lực cô ấy dành cho mối quan hệ hiện tại. Hơn cả, đấy là cách phụ nữ nói lên sự gần gũi, thân thiết và tin cậy họ dành cho đối phương.

Một khi phụ nữ đã sẵn lòng vun đắp, sống biết trước biết sau, biết thông cảm, thấu hiểu cho chồng thì hôn nhân ắt hạnh phúc ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Sống trách nhiệm

Đây là đức tính giúp phụ nữ khôn ngoan suy nghĩ cẩn trọng trước mọi việc trong cuộc sống, công việc và hành xử trong các mối quan hệ. Người phụ nữ sống trách nhiệm sẽ biết nghĩ cho người khác, không sân si, hơn thua hay háo thắng.

Cũng vì sống trách nhiệm nên cô ấy không dễ dàng từ bỏ khi gặp khó khăn, không nản lòng khi hôn nhân gặp biến cố. Một khi phụ nữ đã sẵn lòng vun đắp, sống biết trước biết sau, biết thông cảm, thấu hiểu cho chồng thì hôn nhân ắt hạnh phúc ấm êm.

Cô ấy thẳng thắn với cảm xúc của mình, không ngần ngại nói ra những bất an để chồng cho mình câu trả lời có thể khiến họ yên lòng - Ảnh minh họa: Internet

Không che giấu những lo lắng, bất an

Một người phụ nữ ghen tuông vô cớ thường giấu kín những nghi ngại trong lòng. Họ chờ đến khi “tức nước vỡ bờ”, chờ đến khi mọi thứ vượt ngưỡng chịu đựng của mình mới phẫn uất mà nói ra những bất an, ấm ức trong lòng. Chờ đến lúc đấy thì tình cảm vợ chồng đã rạn nứt ít nhiều, lòng tin yêu đã không còn vẹn nguyên như trước.

Người phụ nữ khôn ngoan, thủy chung không như thế. Cô ấy thẳng thắn với cảm xúc của mình, không ngần ngại nói ra những bất an để chồng cho mình câu trả lời có thể khiến họ yên lòng. Tất nhiên, người vợ bản lĩnh này cũng chẳng đòi hỏi lòng chung thủy nơi chồng. Nếu phát hiện chồng ngoại tình, lang chạ với đàn bà khác sau lưng mình họ sẽ chẳng ngần ngại kết thúc tất cả.

Nàng chẳng cần dùng đến bất cứ tuyệt chiêu giữ chồng nào thì đàn ông cũng ngoan ngoãn kề bên, nửa bước không rời - Ảnh minh họa: Internet

Không ngại thể hiện tình cảm

Khi phụ nữ yêu thật lòng họ chẳng bao giờ ngại ngùng khi nắm tay hay ôm lấy người đàn ông của mình nơi đông người. Họ cũng chẳng sợ ai soi mói khi đặt lên môi đối phương những nụ hôn ngọt ngào, rót vào tai những lời đường mật. Thoải mái thể hiện tình cảm, tình yêu là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cô ấy không hề “bắt cá hai tay”, lén lút vụng trộm với ai khác.

Hơn cả, việc thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ thân mật còn là cách để cả hai thêm gần gũi, gắn bó. Lúc này, nàng chẳng cần dùng đến bất cứ tuyệt chiêu giữ chồng nào thì đàn ông cũng ngoan ngoãn kề bên, nửa bước không rời.