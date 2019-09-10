4 dấu hiệu nhận biết một người phụ nữ thủy chung, đàn ông cần đọc để không chọn sai vợ

Phụ nữ yêu 10/09/2019 17:39

Muốn biết bạn đời có phải là người phụ nữ chung thủy hay không, đàn ông chỉ cần nhìn vào những dấu hiệu này sẽ rõ, chính xác đến khó tin.

Vợ có những dấu hiệu này là người phụ nữ chung thủy, một lòng vì chồng vì con, đàn ông bỏ lỡ sẽ hối không kịp.

phu nu chung thuy 1

Một người phụ nữ chung thủy chính là ‘của báu trời cho’, đàn ông hãy trân trọng kẻo hối tiếc cả đời - Ảnh minh họa: Internet

Chân thành

Sự chân thành của một người phụ nữ không chỉ biểu hiện tình yêu, nỗ lực cô ấy dành cho mối quan hệ hiện tại. Hơn cả, đấy là cách phụ nữ nói lên sự gần gũi, thân thiết và tin cậy họ dành cho đối phương.

Nếu phụ nữ sẵn lòng chia sẻ với bạn mọi điều trong cuộc sống, không lấp liếm, che đậy những điều không hoàn hảo nơi mình thì đây chính là người vợ lý tưởng mà đàn ông chớ dại vuột mất.

phu nu chung thuy 2
Một khi phụ nữ đã sẵn lòng vun đắp, sống biết trước biết sau, biết thông cảm, thấu hiểu cho chồng thì hôn nhân ắt hạnh phúc ấm êm - Ảnh minh họa: Internet

Sống trách nhiệm

Đây là đức tính giúp phụ nữ khôn ngoan suy nghĩ cẩn trọng trước mọi việc trong cuộc sống, công việc và hành xử trong các mối quan hệ. Người phụ nữ sống trách nhiệm sẽ biết nghĩ cho người khác, không sân si, hơn thua hay háo thắng.

Cũng vì sống trách nhiệm nên cô ấy không dễ dàng từ bỏ khi gặp khó khăn, không nản lòng khi hôn nhân gặp biến cố. Một khi phụ nữ đã sẵn lòng vun đắp, sống biết trước biết sau, biết thông cảm, thấu hiểu cho chồng thì hôn nhân ắt hạnh phúc ấm êm.

phu nu chung thuy 3
Cô ấy thẳng thắn với cảm xúc của mình, không ngần ngại nói ra những bất an để chồng cho mình câu trả lời có thể khiến họ yên lòng - Ảnh minh họa: Internet

Không che giấu những lo lắng, bất an

Một người phụ nữ ghen tuông vô cớ thường giấu kín những nghi ngại trong lòng. Họ chờ đến khi “tức nước vỡ bờ”, chờ đến khi mọi thứ vượt ngưỡng chịu đựng của mình mới phẫn uất mà nói ra những bất an, ấm ức trong lòng. Chờ đến lúc đấy thì tình cảm vợ chồng đã rạn nứt ít nhiều, lòng tin yêu đã không còn vẹn nguyên như trước.

Người phụ nữ khôn ngoan, thủy chung không như thế. Cô ấy thẳng thắn với cảm xúc của mình, không ngần ngại nói ra những bất an để chồng cho mình câu trả lời có thể khiến họ yên lòng. Tất nhiên, người vợ bản lĩnh này cũng chẳng đòi hỏi lòng chung thủy nơi chồng. Nếu phát hiện chồng ngoại tình, lang chạ với đàn bà khác sau lưng mình họ sẽ chẳng ngần ngại kết thúc tất cả.

phu nu chung thuy 4
Nàng chẳng cần dùng đến bất cứ tuyệt chiêu giữ chồng nào thì đàn ông cũng ngoan ngoãn kề bên, nửa bước không rời - Ảnh minh họa: Internet

Không ngại thể hiện tình cảm

Khi phụ nữ yêu thật lòng họ chẳng bao giờ ngại ngùng khi nắm tay hay ôm lấy người đàn ông của mình nơi đông người. Họ cũng chẳng sợ ai soi mói khi đặt lên môi đối phương những nụ hôn ngọt ngào, rót vào tai những lời đường mật. Thoải mái thể hiện tình cảm, tình yêu là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cô ấy không hề “bắt cá hai tay”, lén lút vụng trộm với ai khác.

Hơn cả, việc thể hiện tình cảm bằng những cử chỉ thân mật còn là cách để cả hai thêm gần gũi, gắn bó. Lúc này, nàng chẳng cần dùng đến bất cứ tuyệt chiêu giữ chồng nào thì đàn ông cũng ngoan ngoãn kề bên, nửa bước không rời.

3 lý do dù hôn nhân bất hạnh nhưng nhiều phụ nữ vẫn không dám bỏ chồng, cố chấp níu kéo

3 lý do dù hôn nhân bất hạnh nhưng nhiều phụ nữ vẫn không dám bỏ chồng, cố chấp níu kéo

Dù chịu nhiều đau khổ trong cuộc hôn nhân thất bại nhưng nhiều phụ nữ vẫn không dám bỏ chồng là vì điều này.

Xem thêm
Từ khóa:   phụ nữ thủy chung phụ nữ yêu thật lòng phụ nữ lấy chồng

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Qua đêm nay, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 49 phút trước
Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Màn vỡ mộng của người đẹp săn chồng giàu và trải nghiệm ê chề ngay đêm đầu tiên chung sống

Tâm sự gia đình 49 phút trước
Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Sự thật đằng sau màn va chạm trớ trêu với người cũ và cái kết muối mặt của người chồng

Tâm sự 1 giờ 19 phút trước
3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

3 con giáp thiện lương được ƠN TRÊN ĐỀN ĐÁP trong 2 tháng tới, tài lộc đỏ như son, tiền tài cứ thế mà rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 49 phút trước
Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Nỗi bàng hoàng của người chồng khi món quà công tác lại dẫn đến lời thú nhận chấn động

Tâm sự gia đình 2 giờ 19 phút trước
Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Màn ngỡ ngàng của hai vợ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau khoản vay của mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 19 phút trước
Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Màn vỡ mộng cay đắng của anh hàng xóm sau phút say nắng không kiềm chế được bản thân

Tâm sự 4 giờ 19 phút trước
Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Giọt nước mắt cay đắng của cô gái lỡ làng và câu chốt bất ngờ từ mẹ chồng trong ngày vượt cạn

Tâm sự gia đình 5 giờ 19 phút trước
Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Qua đêm nay, Thần Tài đứng chờ trước cửa, 3 con giáp may mắn chạm đỉnh, Tài Lộc bùng nổ, đếm tiền sái tay, tương lai giàu sang không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 49 phút trước
Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Sự thật đằng sau món quà cưới chục cây vàng và bài học đắng ngắt cho cô dâu trẻ

Tâm sự Eva 6 giờ 19 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Tử vi thứ Ba 13/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ăn sung mặc sướng, tiền bạc tiêu xài phủ phê, Mão - Thìn tài lộc dễ mất mát, đề phòng tiểu nhân lừa gạt

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

Đúng ngày mai, thứ Ba 13/10/2026, 3 con giáp Thần Tài chiếu cố nồng hậu không thăng chức cũng TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC, nằm trên két vàng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này