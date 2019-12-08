4 bí quyết nhỏ nhưng 'có võ' biến vợ từ 'cơm nguội' thành báu vật trong mắt chồng

Vậy nhưng sự thật thì còn có rất nhiều gia đình hạnh phúc ngoài kia. Không phải là những người chồng đó không bao giờ thèm của lạ. Chẳng qua là người vợ khôn ngoan trong những gia đình này biết cách biết biến mình từ ''cơm thành phở'', trở thành vật báu trong mắt chồng.

Chán cơm thèm phở cũng bởi lẽ "một cái lạ bằng tạ cái quen", nên đó chính là lý do khiến nhiều người đàn ông sẵn sàng đánh đổi cả hạnh phúc gia đình chỉ để vài ba lần ngoại tình. Nói cho cùng thì cảm giác quá quen thuộc trong hôn nhân, không riêng gì đàn ông mà ngay đến phụ nữ, cũng cảm thấy nhạt nhẽo?

Và đây chính là những bí quyết nhỏ nhưng lợi hại vô cùng của nhiều người vợ thông minh .

Đàn ông vốn dĩ không có nhiều kiến thức về việc make up như phụ nữ. Họ hoàn toàn không hề bận tâm xem vợ mình đánh mấy lớp trang điểm. Bởi vậy nên thay vì dành thời gian cho chuyện son phấn bôi trát trước mặt chồng thì phụ nữ nên tận dụng khoảng thời gian đó để thể hiện tình cảm, âu yếm chồng mình thì sẽ mang lại kết quả tốt hơn nhiều.

Đôi môi nổi bật trong ánh đèn ngủ mờ ảo sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy vợ mình quyến rũ hơn lúc nào hết - Ảnh minh họa: Internet

Khi phụ nữ để khuôn mặt mộc thanh thoát, đôi môi chỉ thoa chút son bóng thơm tho mời gọi chắc chắn là điểm thu hút nhất cho một đêm ngọt ngào. Đôi môi nổi bật trong ánh đèn ngủ mờ ảo sẽ khiến cho người đàn ông cảm thấy vợ mình quyến rũ hơn lúc nào hết.

2. Những lời tán tỉnh khéo léo

Dù mới kết hôn hay đã cưới nhiều năm rồi thì cũng nên dành những lời tán tỉnh ngọt ngào cho nhau. Thay vì nghĩ đàn ông mới là người phải chủ động thì một người vợ khôn ngoan sẽ biết rằng mình cần chủ động tấn công chồng.

Đàn ông vô cùng thích kiểu phụ nữ tự tin, quyến rũ và biết mở lời tình tứ một cách thông minh. Thế nên phụ nữ đừng dại để chồng bị hấp dẫn bởi những người đàn bà bên ngoài. Cờ trong tay mình thì cứ thoải mái mà giơ cao. Phụ nữ muốn tán tỉnh chồng thì hãy nhớ một số mẹo như khi nói chuyện với anh ấy hãy uốn cong đôi môi hoặc là mím môi, nhíu lông mày khi đưa ra những lời khen dành cho anh ấy.

Đàn ông vô cùng thích kiểu phụ nữ tự tin, quyến rũ và biết mở lời tình tứ một cách thông minh - Ảnh minh họa: Internet

3. Ngón tay mềm động chạm nhẹ nhàng

Đàn ông dễ phát cuồng bằng những hành động chạm nhẹ nhàng nhưng có sức quyến rũ của người phụ nữ mà mình yêu. Không thứ gì làm cho người đàn ông "phát cuồng" khi những ngón tay nhẹ nhàng của phụ nữ lướt trên lưng hay xoa tóc nhè nhẹ.

Đặc biệt, nếu như vợ chồng có một khoảng thời gian chiến tranh lạnh với nhau thì khi bàn tay vợ chạm vào người chồng, chắc chắn anh ấy sẽ có chút hồi hộp, căng thẳng đan xen với sự vui sướng lâng lâng khó tả.

4. Tạo ra những tình huống bất ngờ, thú vị

Một người vợ khôn ngoan chính là không bao giờ để chồng có cảm giác khó chịu mỗi lần gần gũi mình - Ảnh minh họa: Internet

Bí quyết để chuyện phòng the lúc nào cũng tươi mới là không ngừng đổi mới và tránh tình trạng lặp đi lặp lại một việc quá nhiều lần. Sau khi kết hôn, nhiều người phụ nữ rất sợ việc thay đổi nên cứ quen với lối mòn cũ rích. Nhưng đó chính là điều khiến cho người đàn ông lúc nào chán ngán, cảm thấy vợ nhạt nhẽo và muốn ra ngoài tìm kiếm tươi trẻ ở những người đàn bà khác.

Một người vợ khôn ngoan chính là không bao giờ để chồng có cảm giác khó chịu mỗi lần gần gũi mình. Hãy thử rủ chồng đi cắm trại, đi khách sạn rồi đóng vai một cô nhân tình nóng bỏng, quyến rũ. Chắc chắn lúc nào chồng cũng chỉ mong chờ để về nhà với vợ chứ không thèm ''của lạ'' bên ngoài.