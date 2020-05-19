4 bí quyết giúp phụ nữ dù không quá xinh đẹp vẫn ngời ngời vừa sang vừa duyên

Phụ nữ yêu 19/05/2020 05:12

Người phụ nữ thông minh không cần chú trọng quá nhiều đến hình thức đẹp đẽ, bắt mắt. Họ có những cách riêng để vừa sang vừa duyên khiến đàn ông không thể rời mắt.

Phụ nữ hấp dẫn thường là kiểu phụ nữ thông minh có cách riêng để giữ sức hút với đàn ông. Họ không cần quá bắt mắt với vẻ bề ngoài rực rỡ, nhưng dù đi đâu cũng được chú ý, thầm thương trộm nhớ.

Không phán xét người khác

Kiểu đàn bà có sức hút luôn có nguyên tắc đơn giản để giữ nét duyên dáng của mình. Họ không buôn chuyện, tung tin đồn thất thiệt, đặc biệt là không thích phán xét người khác. Phụ nữ giữ lời nói của mình nghiêm chỉnh, có sức hút và sự nể trọng từ người khác sẽ có những mối quan hệ tốt đẹp. Lời họ nói ra cũng như hoa như ngọc, ai cũng muốn nghe, ai cũng muốn bắt chuyện.

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Phụ nữ càng hấp dẫn càng giữ sự khiêm tốn trong phong thái - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ càng hấp dẫn càng giữ sự khiêm tốn trong phong thái. Họ không cần gây chú ý với chuyện của người khác. Họ tôn trọng người khác, chính là muốn người khác tôn trọng mình. Phụ nữ muốn có phong thái sang trọng thì nên tập trung vào bản thân, tránh xa khỏi thị phi.

Biết lúc nào nên nói, lúc nào nên im lặng

Người đàn bà duyên dáng giữ lời nói có sức thuyết phục và hấp dẫn với người khác. Họ nghĩ nhiều hơn nói, chỉ chọn lọc điều nên nói, giữ lại những gì không nên nói. Dù có thân thiết thế nào, trong giao tiếp với người khác họ vẫn giữ khoảng cách nhất định. Khoảng cách này không tạo nên xa lạ với người khác, mà là để tôn trọng nhau, để giữ sức hút trong mối quan hệ, và cũng là để bảo vệ bản thân.

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Sự im lặng đúng lúc và khôn ngoan cũng là “vũ khí” của phụ nữ thông minh - Ảnh minh họa: Internet

Sự im lặng đúng lúc và khôn ngoan cũng là “vũ khí” của phụ nữ thông minh. Sự im lặng có thể mang nhiều ý nghĩa: cảm thông, thấu hiểu, tha thứ, hay có hàm nghĩa răn đe… đều có sức thuyết phục lớn. Với đàn ông, kiểu phụ nữ khiến họ “sợ” nhất là biết dùng sự im lặng để giao tiếp.

Biết khen ngợi người khác

Khen ngợi là cách dễ dàng nhất để lấy lòng người khác, cũng là cách để được người khác ngợi khen. Vì ai cũng thích được khen, lời khen còn có tác dụng khích lệ, cổ vũ đối phương. Đàn ông càng thích được khen, thậm chí phụ nữ có thể dùng lời khen để đàn ông chủ động làm việc gì đó cho mình.

Người phụ nữ biết khen ngợi chân thành và thuyết phục luôn có nét duyên trong mắt người khác, đi đến đâu cũng có người mong chờ, tiếp đón.

Không thương tổn người khác khi tức giận

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Người phụ nữ khôn ngoan giỏi kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Người phụ nữ khôn ngoan giỏi kiểm soát tốt cảm xúc của bản thân. Nếu quá đà trong cảm xúc, phụ nữ sẽ trở nên kém duyên, thậm chí là tùy tiện. Đặc biệt là trong những lúc tức giận, phụ nữ lại càng phải giữ phong thái bình tĩnh, không để cảm xúc tiêu cực làm chủ.

Khi tức giận, phụ nữ nên im lặng, hoặc rời đi đâu đó để bình tĩnh lại, suy nghĩ lại chuyện vừa xảy ra. Việc dùng lời nói không hay tổn thương người khác chỉ khiến phụ nữ trở nên kém thu hút, trở nên “kém sang”.

Phụ nữ càng có khí chất, càng ôn nhu trong phong thái, biết điều chỉnh cảm xúc vừa phải, càng tạo ưu thế, sức hấp dẫn cho bản thân trong bất kì tình huống nào.

Đàn ông thích phụ nữ đẹp, mê phụ nữ khéo, nhưng sẽ bị 'trói chân' bởi phụ nữ có ‘chiêu trò’ này

Đàn ông thích phụ nữ đẹp, mê phụ nữ khéo, nhưng sẽ bị 'trói chân' bởi phụ nữ có ‘chiêu trò’ này

Phụ nữ đẹp hay khéo chưa chắc giữ được trái tim khó ổn yên của đàn ông. Nhưng một người phụ nữ thông minh với 6 chiêu trò này, chắc chắn “buộc chặt” đàn ông bên mình.

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