Với phụ nữ, chọn chồng là việc quan trọng quyết định vận mệnh sướng hay khổ trong tương lai. Vì thế, nhất định đừng gả cho người đàn ông thiếu bản lĩnh, kém cỏi.

Đáng sợ nhất với phụ nữ không phải là lấy phải chồng nghèo, vất vả cùng chồng làm ăn, mà là chọn lầm một người không có ý chí và nỗ lực. Đàn ông nghèo mà giàu ý chí thì chỉ đợi thời để giàu. Còn đàn ông không có bản lĩnh, cầu tiến thì dù có giàu cũng có ngày nghèo túng. Quan trọng hơn hết là nếu lấy phải người chồng lười nhác, phụ nữ sẽ gánh những tháng ngày khổ cực trăm bề. 90% đàn ông thiếu bản lĩnh, không có tiền đồ sẽ đắm chìm trong những “sở thích” vô bổ này!

Không có tiền mà lại thích tiêu hoang phí Có rất nhiều người đàn ông thích “khoe mẽ” dù anh ta chẳng có gì. Thực tế là họ còn chẳng có được mấy đồng để lo cho bản thân nhưng lại muốn tiêu hoang như người có bạc tỷ. Họ đã muốn gì là phải có bằng được, dù có cần thiết hay không. Thay vì mua món đồ vừa túi tiền, họ lại chọn hàng đắt hàng hiệu, để khoe khoang, để chứng minh mình sang với người khác. Rồi họ chỉ được vài giây ánh nhìn ngưỡng mộ của người khác, để phải trải qua những tháng ngày thiếu thốn bữa đói bữa no. 90% đàn ông thiếu bản lĩnh, không có tiền đồ sẽ đắm chìm trong những “sở thích” vô bổ này! - Ảnh minh họa: Internet Kiểu đàn ông như thế không bao giờ giàu được, không có tiền đồ. Một người đàn ông bản lĩnh sẽ biết giá trị của đồng tiền, biết mình cần mua gì, cần phải làm sao để có nhiều tiền hơn. Với đàn ông bản lĩnh, làm lóa mắt người khác không bằng khiến bản thân ấm no đủ đầy.

Có chút tiền là phách lối, đắc ý Người đàn ông thông minh không bao giờ hống hách, đắc ý ngay cả khi anh ấy đạt được thành tựu lớn thế nào. Khiêm tốn là một yếu tố phải có để thành công. Người không biết khiêm nhường sẽ không có tinh thần học hỏi để tiến xa hơn trong sự nghiệp. Nhưng không phải người đàn ông nào cũng giữ đức tính khiêm tốn làm nền tảng để thành công. Có những người chỉ may mắn đôi chút đã xem đó là thành tựu mà tự cao tự đại, phách lối không xem ai ra gì. Kiểu đàn ông kém cỏi này chỉ mang hư vinh ảo, khó làm được chuyện lớn. Phụ nữ lấy phải người có tầm nhìn hạn hẹp thì dẫu có hai người vẫn chỉ một mình phụ nữ khổ cực cả đời - Ảnh minh họa: Internet Đàn ông nhìn xa trông rộng sẽ bình thản trước thành tựu đạt được, từ đó càng nghĩ làm sao để có thêm nhiều thành công. Phụ nữ chọn được đàn ông có tầm nhìn thì cả đời không lo vất vả ngược xuôi. Phụ nữ lấy phải người có tầm nhìn hạn hẹp thì dẫu có hai người vẫn chỉ một mình phụ nữ khổ cực cả đời. Luôn nói phải giàu có nhưng không bao giờ cố gắng Con người có được mục tiêu trong công việc, cuộc sống thì chỉ mới một bước thành công. Biết cố gắng, nỗ lực không ngừng đạt được mục tiêu thì mới thật sự công thành danh toại. Đàn ông thiếu bản lĩnh chỉ thích nói chứ không thích làm - Ảnh minh họa: Internet Người đàn ông bản lĩnh không nói quá nhiều lần về mục tiêu hay ham muốn làm giàu của bản thân. Họ dành thời gian, tâm sức để nỗ lực bằng hành động thiết thực. Ngược lại, đàn ông thiếu bản lĩnh chỉ thích nói chứ không thích làm. Gặp chuyện khó, anh ta sẽ chùn bước, gặp điều bất công anh ta sẽ cho rằng mình kém may mắn. Suy nghĩ như thế chỉ khiến đàn ông không thể làm việc lớn. Phụ nữ muốn tìm một người chồng đáng tin cậy, hãy tìm người luôn có thói quen không từ bỏ, có mục tiêu và dám thực hiện.

Nhìn vào đâu để biết một người đàn ông không còn yêu bạn? Tình cảm của đàn ông lúc sâu thì khó nhìn, mà khi cạn thì dễ thấy. Nếu bạn nhìn thấy những điều này thì chính là khi đàn ông không yêu bạn nữa.

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