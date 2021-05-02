3 nỗi đau to lớn nhất nếu phụ nữ đã mạnh mẽ vượt qua thì phía trước ắt sẽ là hạnh phúc

Phụ nữ yêu 02/05/2021 19:03

Còn nỗi đau nào to lớn hơn bằng 3 nỗi đau dưới đây. Nếu bạn đã có thể vượt qua những sóng gió đó thì không còn nỗi đau nào bạn không thể vượt qua. Và chắc hẳn phía trước là hạnh phúc đang chờ đón bạn.

Dẫu kiếp đàn bà muôn đời khổ, nhưng hãy cố gắng đến cùng. Bước qua được những cửa ải khó nhằn này, đàn bà sẽ kiên cường và an nhiên đón hạnh phúc mới.

Hôn nhân thất bại

Chuyện quan trọng nhất trong đời đàn bà là chọn một tấm chồng để nương nhờ, có một mái ấm gia đình, cùng chồng sinh con, bình yên đến lúc già. Nhưng lấy chồng cũng là chuyện may thì ít xui rủi thì nhiều. Dẫu có từng chắc chắn mình đúng cũng có lúc chẳng ngờ mình sai. Dẫu có chọn điều an toàn nhất, cũng không thể biết biến cố lúc nào sẽ đến. Chuyện đời khó đoán, lòng người khó lường. Phụ nữ dù ưu tú, cẩn trọng, chắc chắn thế nào cũng có lúc phải chấp nhận hôn nhân thất bại, bản thân đã chọn sai người.

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Chỉ cần đàn bà bước qua được nỗi đau này, ắt hẳn ông trời đã có an bài khác mỹ mãn hơn - Ảnh minh họa: Internet

Huống hồ, trong mắt người đời lại chẳng dễ dàng với đàn bà một đời chồng. Lời ra tiếng vào khó nghe, ánh mắt thương hại hay xem thường. Nhưng hôn nhân cũng như chuyện đời, đã cố gắng hết sức thì không hối tiếc, đã đổ vỡ thì cứ bước qua. Khi bước qua đổ vỡ, đàn bà sẽ thấy cuộc đời bao la hơn, tâm hồn cũng rộng mở hơn. Trái tim không biết tổn thương sẽ không thể can trường. Chỉ cần đàn bà bước qua được nỗi đau này, ắt hẳn ông trời đã có an bài khác mỹ mãn hơn.

Nỗi đau mất người thân

Trong đời người, sống chết là chuyện ly biệt phải xảy ra. Nhưng ở khoảnh khắc tiễn biệt ấy, nỗi đau tưởng chừng như lớn nhất trong đời. Đó là cảm giác vừa mất mát, tổn thương, vừa ân hận, nuối tiếc. Có những lời chưa kịp nói, có những việc còn chưa làm, người đi thanh thản người ở lại đau lòng.

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Nhưng khi đàn bà biết qua nỗi đau mất người thân, sẽ hiểu rằng đời này cũng chẳng còn điều gì đớn đau hơn - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng khi đàn bà biết qua nỗi đau mất người thân, sẽ hiểu rằng đời này cũng chẳng còn điều gì đớn đau hơn. Người thân mà ruột thịt duy nhất, đàn bà chẳng nợ ai ngoài người thân của mình. Chịu được mất mát lớn nhất ấy, dần đối mặt và hồi phục, đàn bà sẽ có trái tim mạnh mẽ và vững vàng hơn. Sẽ không còn mất mát nào có thể khiến đàn bà gục ngã được nữa.

Mất việc

Làm việc là lao động, là tự lo cơm áo gạo tiền cho bản thân. Có được công việc bản thân yêu thích thì hiếm, nhưng có công việc để kiếm tiền, nuôi sống bản thân thì cực kì quan trọng.

Với đàn bà, đi làm không cần phải kiếm nhiều tiền, có địa vị cao, mà quan trọng là có được tiền của riêng mình. Khi có tiền, có công việc ổn định, đàn bà sẽ có tiếng nói, được tôn trọng trong cả gia đình và xã hội.

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Giữ trái tim luôn vững vàng, giữ ánh nhìn luôn lạc quan, trời cao sẽ an bài cho bạn những điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Nhưng nếu vì lý do gì đó mà phải thôi việc, cũng đừng quá bi quan, dằn vặt bản thân. Người ta thường nói, lúc ngặt nghèo nhất là lúc có nhiều hy vọng nhất. Chuyện khó khăn thế nào cũng có thể vượt qua, chỉ cần bạn luôn giữ suy nghĩ tích cực. Trong cái khó tìm được cái may, trong đường cùng tìm được ánh sáng le lói. Vì biết đâu, bỏ qua một công việc không phù hợp, bạn sẽ tìm được một công việc nhiều đam mê hơn. Biết đâu bước qua được cửa ải này, bạn sẽ có tháng ngày vui vẻ hơn.

Ai cũng nói kiếp đàn bà muôn đời khổ, nhưng khổ tận cùng rồi thì sẽ có ngày viên mãn vô cùng. Quan trọng là đừng để trái tim bạn héo mòn, đừng lau ống kính nhìn đời của mình bằng những thứ dơ bẩn. Giữ trái tim luôn vững vàng, giữ ánh nhìn luôn lạc quan, trời cao sẽ an bài cho bạn những điều tốt đẹp. Vì thế, đừng bỏ cuộc, đừng tuyệt vọng, đàn bà nhé!

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