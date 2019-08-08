3 lực hấp dẫn khó cưỡng nhất của đàn bà hư

Đàn bà khôn nhất là biết hư đúng cách, đúng mức. Cô ấy không dễ dàng thỏa hiệp để lấy lòng đàn ông như đàn bà ngoan. Ngược lại, cô ấy dám lên tiếng nếu gặp bất công, hay chịu đựng những định kiến phụ nữ phải hy sinh vì người khác quá nhiều.

Đàn bà hư nhưng không hỏng. Họ “hư” từ sự hào sảng, đôi lúc là bất cần. Bởi vì họ sống không quá nguyên tắc và ràng buộc, cũng không xem trọng đánh giá của thiên hạ, hay sợ miệng lưỡi của thế gian. Trong mắt nhiều người, họ có thể hư theo cách không rập khuôn phụ nữ bao đời. Nhưng phụ nữ hư không cần hình ảnh ngoan hiền chỉ để được người khác khen ngợi, họ cần là chính mình sống cuộc đời của bản thân.

Và kiểu đàn bà này không bao giờ nghĩ đến những chiêu trò giữ chồng. Họ muốn chồng tự giác một lòng với họ, đó mới là cách khiến bất kì người phụ nữ nào khác cũng không dám chạm đến chồng của họ.

Phụ nữ hư yêu bản thân nhất, dù là ai cũng không thể qua chính họ. Đôi khi, họ hư theo một cách rất điệu đà, bằng việc yêu chiều bản thân, chăm chút vóc dáng, và không ngừng hoàn thiện nội hàm của mình.

Phụ nữ hư cũng có lúc bị phản bội. Nhưng thay vì ủy lụy, níu kéo họ sẵn sàng gạt phăng kẻ tệ bạc ra khỏi đời. Vì họ quý trọng bản thân mình nhất, nên sẽ càng không để yên cho ai tổn thương mình.

Phụ nữ hư không cho phép bất kì ai chi phối đời mình

Đàn bà hư luôn đủ khôn ngoan để tỏ ra mềm yếu khi cần và kiên cường mạnh mẽ đúng lúc. Cô ấy biết khi nào mình yếu đuối chồng sẽ mềm lòng, khi nào mình mạnh mẽ chồng sẽ say mê. Cô ấy cũng biết ở đâu thì nên nền nã dịu dàng, chứ trên giường thì phải hư để chồng mê đắm. Càng nắm bắt được tâm ý của đàn ông, cô ấy càng không cho chồng giây phút nào chán chê mình. Phụ nữ hư có khi bất cần, có khi kiêu ngạo, nhưng cũng có lúc chiều chồng không kể.

Đàn bà hư luôn đủ khôn ngoan để tỏ ra mềm yếu khi cần và kiên cường mạnh mẽ đúng lúc - Ảnh minh họa: Internet

Cũng chính vì cá tính không dễ nghe lời, nhưng luôn biết chiều chồng đúng lúc đó mà đàn bà hư nắm giữ được trái tim của đàn ông. Có chính kiến riêng, không thỏa hiệp, nhưng biết cách đòi hỏi và dung hòa, họ luôn có được cả sự nể trọng và tình yêu của đàn ông.

Thẳng thắn lên tiếng điều mình muốn

Một người vợ ngoan không bao giờ dám lên tiếng khi có nhu cầu chăn gối, cũng không dám “hư” khi gần chồng. Nhưng cũng vì vậy mà trong mắt chồng, người vợ này sẽ có lúc trở nên nhàm chán.

Đàn bà hư luôn dám nói thật những gì mình muốn, ngay cả khi trên giường. Cô ấy sẵn sàng thử cái mới, chủ động lôi kéo chồng trải nghiệm. Đàn ông khi ấy không chỉ thấy hào hứng, mà còn được thỏa mãn theo bản năng, từ đó mà khó có thể rời người đàn bà của mình.

Đàn bà hư luôn dám nói thật những gì mình muốn, ngay cả khi trên giường - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ ở đời, ngoan quá thì chồng chán, mà hư quá thì chồng cũng không thích. Tốt nhất vẫn là nên ngoan vừa phải, hư vừa đủ. Hư để làm điều mình muốn, hư để trải nghiệm mới mẻ, hay hư để tự bảo vệ mình. Phụ nữ ngoan chưa chắc đã hạnh phúc, nhưng phụ nữ hư thì ắt sẽ thanh thản, nhẹ nhàng hơn.