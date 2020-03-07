Nếu có được người chồng thường xuyên biết nói dối kiểu này thì phụ nữ nhất định phải tự hào về anh ấy. Bởi phải tu 9 kiếp thì bạn mới may mắn có được anh ấy làm chồng.

Thực tế thì cảm giác hối hận khi đã bước vào cuộc hôn nhân là ai cũng có nhưng sự hối hận nó chỉ là cảm xúc thoáng qua mỗi khi vợ chồng cãi nhau mà thôi.

Trong hôn nhân dù vợ chồng có yêu thương, dành tình cảm cho nhau nhiều đến mấy thì cũng sẽ có những lúc bát đũa xô lệch, mâu thuẫn dẫn tới cả hai tranh cãi gay gắt. Lúc này cả người vợ và người chồng đều sẽ có những suy nghĩ hối hận vì đã kết hôn với nửa kia của mình.

Chính vì vậy người đàn ông yêu vợ sẽ biết rõ điều quý giá hiện tại của mình là vợ con, là gia đình hạnh phúc chính vì thế nên lúc nào anh ấy cũng nói với vợ: "Anh hạnh phúc vì đã lấy được em làm vợ, chưa bao giờ anh hối hận với quyết định này cả''.

Trong hôn nhân dù vợ chồng có yêu thương, dành tình cảm cho nhau nhiều đến mấy thì cũng sẽ có những lúc bát đũa xô lệch - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ hãy cứ lắng nghe và tận hưởng lời nói dối ngọt ngào đó, bởi suy cho cùng thì anh ấy đang muốn bạn tin vào tình yêu của cả hai đã lựa chọn, để cho bạn thấy rằng bạn không chọn nhầm chồng.

2. "Em chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất''

Vốn dĩ trên đời này chẳng có ai sinh ra là hoàn hảo cả, lúc yêu thì mọi thứ tốt đẹp đều được khoe ra cho đối phương thấy. Thời khắc đó tình yêu đúng nghĩa màu hồng, trong mắt người này thì người kia lúc nào hoàn hảo nhất.

Nhưng khi kết hôn rồi thì nhiều thứ phải lo, gánh nặng cơm áo, gạo tiền đè nặng khiến vợ chồng phô diễn ra bản chất thật của mình.

Một người chồng khôn ngoan sẽ luôn biết cách khen ngợi và bảo vệ vợ của mình - Ảnh minh họa: Internet

Đặc biệt nhất là sau khi trải qua quá trình mang thai và sinh con thì phụ nữ không còn giữ được nét tươi trẻ của mình, cơ thể phát phì, da dẻ rạn nứt. Nhưng nếu người chồng lúc nào khen ngợi vợ: "Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh biết'' thì chứng tỏ anh ấy yêu bạn rất nhiều.

Mặc dù khi nghe câu đó thì phụ nữ thừa biết đó là câu nói quá, nhưng lại là lời nói dối ngọt ngào thì dại gì mà không tận hưởng. Một người chồng khôn ngoan sẽ luôn biết cách khen ngợi và bảo vệ vợ của mình.

3. ''Anh không sao đâu"

Một người đàn ông yêu vợ hơn tất thảy mọi thứ trên đời này thì lúc nào cũng tự nguyện chịu mọi sự ấm ức, cực khổ - Ảnh minh họa: Internet

Khi gặp những khó khăn, mệt mỏi trong cuộc sống thì người phụ nữ luôn muốn chia sẻ, tâm sự với chồng của mình. Nhưng với đàn ông thì họ lại chọn cách giấu nhẹm đi những cảm xúc tiêu cực trong lòng.

Mỗi lần mệt mỏi nếu vợ có hỏi thì ngay lập tức người chồng thương vợ sẽ nói: "Anh không sao đâu, em đừng lo lắng''. Đừng trách anh ấy giấu giếm, chẳng qua anh ấy sợ khi kể ra mọi chuyện thì chỉ càng khiến bạn lo lắng và buồn theo mà thôi.

Một người đàn ông yêu vợ hơn tất thảy mọi thứ trên đời này thì lúc nào cũng tự nguyện chịu mọi sự ấm ức, cực khổ, khi có ngọt ngào, niềm vui thì lại tích cực chia sẻ cùng với vợ.