3 kiểu phụ nữ hạnh phúc dễ dàng, 3 kiểu phụ nữ khổ tâm mải miết

Phụ nữ yêu 02/07/2019 05:19

Có những người phụ nữ càng sống càng vui vẻ hạnh phúc. Nhưng cũng có những phụ nữ càng sống chỉ càng tự chuốc khổ đau vào mình. Bạn là người phụ nữ hạnh phúc hay khổ tâm?

3 kiểu phụ nữ càng sống càng hạnh phúc

Phụ nữ điềm đạm tu dưỡng

Phụ nữ hạnh phúc có sự bình lặng, điềm đạm nhất định trong tâm hồn. Khởi nguồn cho cá tính này chính là việc họ chấp nhận bản thân và không ngừng hoàn thiện chính mình. Vì chỉ khi chấp nhận chính mình, phụ nữ mới biết rõ giá trị của bản thân. Từ đó, họ dễ dàng tỏa sáng, cũng dễ hạnh phúc hơn với cuộc đời của mình.

Phụ nữ càng điềm đạm càng có sự kiên nhẫn. Tính cách sẽ quyết định số phận, những thứ càng có sự bền bỉ, càng dễ có tương lai và đẹp đẽ hơn.

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Phụ nữ hạnh phúc có sự bình lặng, điềm đạm nhất định trong tâm hồn - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ sống thuận theo tự nhiên

Đây không hẳn là kiểu phụ nữ cam chịu. Với người phụ nữ này, thuận theo tự nhiên chính là tin tưởng vào sự an bài của nhân quả, đạo trời, lý lẽ. Họ sống không thẹn với lòng, chuyện gì cũng sẽ làm đến cùng, làm hết mình. Nhưng nếu không có kết quả, họ sẽ buông tay để đợi an bài tự nhiên của tạo hóa.

Phụ nữ hạnh phúc học được cách buông bỏ nhẹ nhàng và bình yên nhất. Họ quan niệm, phụ nữ càng cố chấp càng dễ bất hạnh. Phụ nữ càng hạnh phúc càng phải biết điểm dừng.

Phụ nữ biết mình muốn gì và cần phải làm gì

Phụ nữ hạnh phúc biết bản thân là ai và muốn gì. Dù là trong cuộc sống, công việc, dù là làm gì họ cũng đều dành thời gian và đặt tâm vào đó. Họ không lẩn quẩn với những gì quá vĩ đại nằm ngoài tầm tay. Họ biết điều gì là cần thiết với bản thân. Xuất phát điểm của kiểu phụ nữ này là niềm tin vào chính mình.

Bởi thế, dù cuộc sống có điều không vui, thậm chí là bất hạnh, kiểu phụ nữ này cũng dễ dàng vượt qua. Vì họ tin vào bản thân, họ biết giá trị của mình, họ không từ bỏ, bởi thế càng ngã sẽ càng biết cách đứng dậy, càng sống càng tìm được hạnh phúc.

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Phụ nữ hạnh phúc biết bản thân là ai và muốn gì - Ảnh minh họa: Internet

3 kiểu phụ nữ càng sống càng khổ tâm

Phụ nữ nghĩ quá nhiều

Phụ nữ sống quá tỉnh táo thường dễ buồn phiền về những chuyện xung quanh. Đôi khi, phụ nữ hồ đồ một chút lại sống an nhiên và nhẹ nhàng hơn.

Bởi phụ nữ nghĩ nhiều quá, sống quá nghiêm túc, chuyện lớn nhỏ gì cũng đều nghĩ nhiều, nghĩ nghiêm trọng thì thường mệt mỏi, tâm tư không yên. Chỉ vì những điều nhỏ nhặt mà dành quá nhiều thời gian, dụng tâm quá mức thì khó có thể vui vẻ, an yên được.

Phụ nữ ở đời, nghĩ ít đi một chút ắt sẽ hạnh phúc được hơn một chút. Phụ nữ nếu thương lấy thân, nếu khôn ngoan hơn thì nên nghĩ ít đi, bớt mang suy tư, gánh nặng vào lòng. Chuyện không cần thiết thì không cần đặt nặng, chuyện thiệt thân thì cứ ngó lơ cho an lành.

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Phụ nữ ở đời, nghĩ ít đi một chút ắt sẽ hạnh phúc được hơn một chút - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ không biết đủ

Phụ nữ ở đời sống đừng mang mưu cầu, tham vọng quá nhiều. Người sống không biết ngày ra đi, khi trở thành cát bụi cũng không mang theo được tham vọng, mưu cầu. Thế thì hà cớ gì phải bất chấp để có được mọi thứ?

Phụ nữ mang dục vọng càng nhiều thì khổ đau càng nhiều. Nếu không học được một chữ đủ, khó lòng mà bình yên. Phụ nữ muốn bớt ưu phiền, phải học được cách buông bỏ. Có được một điều thì phải biết buông những điều không cần thiết. Những gì có trong tay mới là hạnh phúc thật sự, chứ không phải là những thứ có trong tay người khác mới là quý giá.

Phụ nữ quá sống vì người khác

Ở đời, phụ nữ sống vì ai quá nhiều cũng có hại. Vì khi quên đi bản thân, phụ nữ dù sống vì ai cũng không được trân trọng. Vì không sống vì mình, phụ nữ có nghĩ nhiều cho ai cũng khó có thể hạnh phúc.

Trước khi sống vì ai quá nhiều, phụ nữ nên sống cho mình đầu tiên. Không ai cần ai sống giúp cuộc đời, cũng không ai trân trọng bản thân bằng chính mình.

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Nếu lười một chút mà vui hơn, nếu hư một chút mà hạnh phúc hơn thì có gì phải ngại? Đời phụ nữ, bớt nghe lời người khác nói, làm điều mình muốn, bớt nghe người khác chê bai, làm thứ mình thích có khi lại vui hơn nhiều…

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Từ khóa:   khổ tâm hạnh phúc đàn bà

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