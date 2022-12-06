3 gợi ý màn dạo đầu nóng bỏng – Cách làm tình khiến chàng sướng mê khi lâm trận

Ban đầu bạn chỉ nên nhử chàng bằng những nụ hôn nhẹ ngoài môi. Sau đó thực hiện những nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt...
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Để chàng thấy những đường cong nóng bỏng
Nếu bạn có một body quyến rũ thì hãy tận dụng ngay nhé. vì đàn ông rất dễ kích thích khi thấy thân hình đầy đặn của phụ nữ trong chuyện phòng the. Trước tiên cần chuẩn bị một bộ đồ ngủ hở hang và ôm body một chút để tôn lên đường cong gợi cảm. Nên chọn màu đen và màu đỏ, hai màu này này khiến phụ nữ trở nên nóng bỏng hơn. Nếu bạn làm được điều này thì đã thành công một phần trong bước dạo đầu rồi đấy.
Hôn môi, âu yếm
Hôn môi và âu yếm là cách làm cho chàng sướng mà không thể thiếu trong màn dạo đầu. Sau đó tiến gần lại bên chàng, trao cho chàng những nụ hôn nồng nhiệt. Ban đầu bạn chỉ nên nhử chàng bằng những nụ hôn nhẹ ngoài môi. Sau đó thực hiện những nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt. Chỉ hôn ở môi không thì chưa đủ sau đó tiến đến tai, là vị trí gây kích thích ở đàn ông. Vì ở vành tay có rất nhiều dây thần kinh, nên vô cùng nhạy cảm. Sau đó từ từ âu yếm từ trên ngực xuống dưới lỗ rốn của chàng. Chắc chắn bạn sẽ khiến chàng phát ngất vì màn dạo đầu ướt át và nồng nhiệt.
Cắn yêu chàng
Nghe có vẻ hơi bạo lực, nhưng chắc chắn chàng sẽ thích mê cho mà xem. Đặc biệt đối với đàn ông mạnh mẽ có nhu cầu sinh lý cao. Da của đàn ông khá dày, nhưng vẫn có một số vùng da nhạy cảm như vùng da ở gần bộ phận "cậu nhỏ". Bạn chỉ cần xoa, mơn trớn ở những vị trí nhạy cảm. Sau đó cắn vào vành tai của đàn ông sẽ giúp chàng trở nên hưng phấn hơn.
Kích thích suy nghĩ về "chuyện ấy"
Đôi khi chỉ cần những lời nói mang tính gợi tình cũng khiến chàng phải đứng ngồi không yên. Bạn chỉ cần nói thỏ the bên tai chàng bằng những lợi gợi cảm nhưng đừng sử dụng quá đà. Làm điều này thôi cũng đã khiến chàng muốn đè bạn xuống và thực hiện cuộc mây mưa cháy bỏng. Những lời nói 18+ luôn gơi dậy sự tưởng tượng về chuyện ấy trong đàn ông.
Thử một chút thô bạo
Khi quan hệ miết mãi một kiểu sẽ gây ra nhàm chán. Bạn nên thử nhiều phương pháp mới, đặc biệt đối với những người đàn ông mạnh mẽ, cá tinh thích những điều mới mẻ. Bạn có thể thử qua kiểu dễ thương, nữ quyền hoặc sử dụng một vài độc tác thô bạo để khơi dậy dục vọng trong chàng. Nên sử dụng những phụ kiện như khăn tay để cột tay lại hoặc một cái roi mềm để đánh nhẹ vào hông. Chắc chắn chàng sẽ nể phục vì những kĩ năng tuyệt đỉnh của bạn.