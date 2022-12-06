3 gợi ý màn dạo đầu nóng bỏng – Cách làm tình khiến chàng sướng mê khi lâm trận

Để chàng thấy những đường cong nóng bỏng

Nếu bạn có một body quyến rũ thì hãy tận dụng ngay nhé. vì đàn ông rất dễ kích thích khi thấy thân hình đầy đặn của phụ nữ trong chuyện phòng the. Trước tiên cần chuẩn bị một bộ đồ ngủ hở hang và ôm body một chút để tôn lên đường cong gợi cảm. Nên chọn màu đen và màu đỏ, hai màu này này khiến phụ nữ trở nên nóng bỏng hơn. Nếu bạn làm được điều này thì đã thành công một phần trong bước dạo đầu rồi đấy.

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Hôn môi, âu yếm

Hôn môi và âu yếm là cách làm cho chàng sướng mà không thể thiếu trong màn dạo đầu. Sau đó tiến gần lại bên chàng, trao cho chàng những nụ hôn nồng nhiệt. Ban đầu bạn chỉ nên nhử chàng bằng những nụ hôn nhẹ ngoài môi. Sau đó thực hiện những nụ hôn kiểu Pháp mãnh liệt. Chỉ hôn ở môi không thì chưa đủ sau đó tiến đến tai, là vị trí gây kích thích ở đàn ông. Vì ở vành tay có rất nhiều dây thần kinh, nên vô cùng nhạy cảm. Sau đó từ từ âu yếm từ trên ngực xuống dưới lỗ rốn của chàng. Chắc chắn bạn sẽ khiến chàng phát ngất vì màn dạo đầu ướt át và nồng nhiệt.