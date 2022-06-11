3 điều phụ nữ muốn đàn ông hiểu, cũng là điều họ âm thầm khao khát, mưu cầu khi yêu

Phụ nữ yêu 11/06/2022 11:31

Phụ nữ khi được thấu hiểu sẽ rực rỡ như đóa hoa gặp ánh mặt trời. Đàn ông bản lĩnh sẽ hiểu người phụ nữ của mình cần gì. Đàn ông tử tế sẻ chia thì người phụ nữ đi cùng cũng xinh đẹp, rạng ngời.

Phụ nữ cần được hiểu

Phụ nữ muốn được hiểu, chính là nếu họ buồn thì đàn ông đừng dửng dưng. Nếu họ tổn thương thì đàn ông đừng bỏ mặc. Nếu họ muốn nói thì đàn ông đừng im lặng. Nếu họ giận dỗi thì đàn ông có thể dỗ dành. Điều phụ nữ muốn là được cảm thông, chia sẻ và thấu hiểu.

Phụ nữ muốn được yêu, là muốn đàn ông hiểu họ từng vất vả mà không nỡ để họ thương tổn. Họ muốn đàn ông hiểu vì họ yếu đuối nên đừng để họ cô đơn, vì họ nhạy cảm mà đừng để họ phải nghi ngờ, ghen tuông. Và họ muốn đàn ông hiểu tình yêu là phải giữ gìn và bồi dưỡng. Không phải chỉ một người muốn nghe mà người kia cứ im lặng. Cũng không phải chỉ một người vun đắp còn một người thì làm lơ.

Phụ nữ khi được thấu hiểu sẽ rực rỡ như đóa hoa gặp ánh mặt trời. Đàn ông bản lĩnh sẽ hiểu người phụ nữ của mình cần gì. Đàn ông tử tế sẻ chia thì người phụ nữ đi cùng cũng xinh đẹp, rạng ngời.

3 điều phụ nữ muốn đàn ông hiểu, cũng là điều họ âm thầm khao khát, mưu cầu khi yêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ cần được để tâm

Với phụ nữ, cảm giác cô đơn là thứ thuốc đầu độc họ “chết mòn” cả đời. Phụ nữ không cần điều gì khoa trương, xa xỉ, họ chỉ cần được đàn ông để tâm, chú ý, thay vì lúc nào cũng phải hỏi đàn ông đang làm gì, ở đâu, có về nhà không.

Điều phụ nữ cần là một cái nắm tay khi họ thấy mệt mỏi. Họ muốn đàn ông để ý hôm nay họ đã gặp chuyện gì, họ buồn vui thế nào, có khỏe hay không. Họ muốn đàn ông chú ý bộ dạng của họ hôm nay rực rỡ hay héo úa. Họ muốn ánh mắt đàn ông đặt lên người họ lâu một chút, để họ thấy yên tâm, thấy mình vẫn được quan tâm.

Chỉ cần có vậy, phụ nữ mỗi ngày sẽ thấy bình yên và hạnh phúc hơn, chỉ vì được người mình yêu thương để tâm.

Phụ nữ cần sự tự nguyện của đàn ông

Nhiều người đàn ông cứ nói: “Em muốn gì cứ nói để anh biết”. Nhưng ý nghĩa của chân tình đâu phải là một bài giảng cần được dạy và làm theo. Chân tình xuất phát từ sự tự nguyện. Có những việc chỉ cần để tâm là sẽ có thể làm vì đối phương. Có những chuyện nếu đàn ông tự nguyện, phụ nữ sẽ cảm động đến rơi nước mắt. Phụ nữ đơn giản lắm, họ chỉ cần sự tự nguyện của đàn ông khi yêu.

Có nghĩa là, thay vì phụ nữ cứ phải mở lời hỏi anh đi đâu, làm gì, đàn ông sẽ tự nguyện báo trước để họ khỏi lo lắng hay nghi ngờ. Hay thay vì để phụ nữ phải ghen tuông trong hờn giận và nước mắt, đàn ông nên tự nguyện tránh xa những người phụ nữ lạ. Hoặc thay vì để phụ nữ nhắc nhở quá nhiều lần những việc họ không thích, sao đàn ông không vì để ý tâm tình của họ mà dần thay đổi?

Phụ nữ không ai thích nói nhiều, hay mở lời đòi hỏi, trách móc. Họ chỉ cần người đàn ông bên cạnh vì thấu hiểu, để tâm mà tự nguyện khiến họ yên lòng, làm họ hạnh phúc.

Suy cho cùng, điều phụ nữ muốn là đàn ông có trăm ngàn thứ phải cân nhắc nặng nhẹ trong đời thì chỉ cần xem họ là duy nhất không thể thay thế. Dâng hiến cho phụ nữ sự ưu tiên, sự chân thành, họ sẽ tình nguyện cho đàn ông bất cứ thứ gì họ có.

Người vợ khôn ngoan giữ được hôn nhân viên mãn cũng cần nghệ thuật với 3 việc quan trọng này

Người vợ khôn ngoan giữ được hôn nhân viên mãn cũng cần nghệ thuật với 3 việc quan trọng này

Trong hôn nhân, phụ nữ mạnh mẽ quá không tốt, mà phụ nữ quá yếu đuối cũng không hay. Một người vợ khôn ngoan sẽ thể hiện sự yếu đuối của mình một cách khéo léo.

Xem thêm
Từ khóa:   Phụ nữ phụ nữ khôn phụ nữ yêu

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 5/10/2026, 3 con giáp được Thần Tài 'mở kho báu', vượt mọi khó khăn, tài lộc vụt sáng, NGẬP TRONG BIỂN TIỀN

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Mộc nhĩ tốt cho sức khỏe nhưng khi ăn phải lưu ý những điều này

Dinh dưỡng 2 giờ 15 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Trúng số độc đắc đúng ngày 5/10/2026, 3 con giáp kiếm tiền mệt nghỉ, vận may liên tiếp về nhà, sự nghiệp nhảy vọt đầy ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 11 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Tâm linh - Tử vi 13 giờ 25 phút trước
Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Trong 5 ngày 4, 5, 6, 7, 8 tháng 10, 3 con giáp ‘lộc rót vào tay’, tiền của dồi dào, Đắc Tài Đắc Lộc, danh lợi song toàn

Tâm linh - Tử vi 15 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Mừng 3 con giáp Phật bà hiển linh 'báo mộng', chính thức hết khổ, đổi vận đại gia, hốt tiền hốt bạc của thiên hạ trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 16 giờ 15 phút trước
Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Danh tính 3 đối tượng bị bắt tạm giam tại Phòng khám đa khoa Thái Hà vì 'thổi' bệnh để moi tiền bệnh nhân

Đời sống 16 giờ 40 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Chia buồn với 3 con giáp trúng vận Tam Tai, tương lai mờ mịt, khó khăn liên tiếp khó khăn, tiền bạc mất hết trong tuần mới 5 đến 11/10

Tâm linh - Tử vi 17 giờ 15 phút trước
Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Mừng 3 con giáp may mắn hưởng trọn cơn mưa Tài Lộc, xoay chuyển càn khôn, bước vào thời kì đại vận, công thành danh toại trong tháng 11, 12/2026

Tâm linh - Tử vi 18 giờ 15 phút trước
Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Từ sau ngày 5/10 dương lịch, 3 con giáp được Thần Tài sủng ái, giàu sang tự gõ cửa, tiền đẻ ra tiền khiến ai cũng hờn đỏ mắt

Tâm linh - Tử vi 19 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Tử vi tuần mới từ ngày 5/10 đến 11/10/2026, 3 con giáp chuẩn bị may túi đựng vàng vì giàu bất thình lình, sự nghiệp lên hương, Tài Lộc thăng tiến

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Đúng ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc suôn sẻ trăm bề, không thăng chức thì cũng nhận thưởng lớn

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

Giá vàng hôm nay, ngày 4/10/2026: Người mua lỗ đến 8,5 triệu đồng sau nửa tháng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này