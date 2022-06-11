Người vợ khôn ngoan giữ được hôn nhân viên mãn cũng cần nghệ thuật với 3 việc quan trọng này

Phụ nữ yêu 11/06/2022 11:29

Trong hôn nhân, phụ nữ mạnh mẽ quá không tốt, mà phụ nữ quá yếu đuối cũng không hay. Một người vợ khôn ngoan sẽ thể hiện sự yếu đuối của mình một cách khéo léo.

Duy trì sự tự tin

Nhiều người khi bước vào hôn nhân thường dành quá nhiều thời gian cho gia đình, bạn đời, mà quên đi việc quản lý bản thân cũng quan trọng không kém. Muốn duy trì một cuộc hôn nhân hạnh phúc, bạn phải có đủ năng lượng ngang bằng với bạn đời. Có nghĩa là không thể có một người quá tự tin, còn một người thì tự ti. Hai vợ chồng phải có cách nhìn nhận giá trị của bản thân như nhau thì sự đồng hành mới vững vàng.

Rõ ràng, những người vợ độc lập đều có cuộc sống rất tốt, ngay cả khi không cần dựa dẫm vào chồng. Khi phụ nữ tự tin với bản thân, công việc và cuộc sống của mình thì sẽ không phải nhìn mặt chồng khi làm chuyện gì.

Nhiều cuộc hôn nhân đổ vỡ là vì vợ chồng không còn giữ được sự bình đẳng. Khi bạn đánh mất tự tin, bạn đời sẽ dần coi thường bạn. Do đó, người đàn bà thông minh luôn tìm cách duy trì sự tự tin của mình trong hôn nhân. Họ không ngừng bồi bổ, cải thiện bản thân từ cả ngoại hình đến nội hàm. Phụ nữ có cá tính, sức mạnh, sự độc lập thì khó mà bất hạnh trong hôn nhân.

Người vợ khôn ngoan giữ được hôn nhân viên mãn cũng cần nghệ thuật với 3 việc quan trọng này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có nguyên tắc riêng trong hôn nhân

Nhiều người vợ thường than thở rằng chồng vô tâm, không để ý đến cảm xúc hay giúp đỡ họ khi cần. Thực tế, nếu ngay từ khi mới lấy nhau, phụ nữ thể hiện rõ quan điểm, nguyên tắc của mình, đàn ông sẽ không thể phớt lờ. Khi bạn vạch ra ranh giới riêng của mình, anh ấy sẽ tôn trọng và lắng nghe bạn nói.

Khi phụ nữ không có nguyên tắc trong hôn nhân, đàn ông sẽ được chiều chuộng quá mức. Đến một lúc, phụ nữ sẽ không còn quyền chủ động để nhờ vả hay muốn đàn ông làm điều gì đó.

Vì thế, nếu muốn có cuộc hôn nhân bền vững, phụ nữ nên cố gắng giữ những lề lối, quy tắc riêng giữa vợ chồng. Chẳng hạn như, nếu bạn nấu ăn thì anh ấy rửa chén, nếu bạn trông con thì anh ấy dọn dẹp nhà cửa. Quy ước này ban đầu sẽ không dễ duy trì, nhưng nhất định phải cố gắng để đàn ông tuân thủ. Phụ nữ sau đó sẽ thấy nhẹ gánh hơn, cũng được thấu hiểu, sẻ chia hơn.

Thể hiện sự yếu đuối đúng cách

Trong hôn nhân, phụ nữ mạnh mẽ quá không tốt, mà phụ nữ quá yếu đuối cũng không hay. Một người vợ khôn ngoan sẽ thể hiện sự yếu đuối của mình một cách khéo léo.

Họ có thể là người đàn bà bản lĩnh, mạnh mẽ ở bên ngoài nhưng khi về nhà sẽ lùi về phía chồng. Họ cho chồng quyền quyết định những vấn đề lớn lao trong gia đình. Họ cho đàn ông cảm giác làm chủ, và bản thân họ sẽ yếu đuối cậy dựa khi mệt mỏi, cần đàn ông giúp đỡ. Họ tận dụng điểm mạnh của chồng, cũng để lộ điểm yếu của bản thân để chồng bù đắp. Khi được trao quyền làm chủ trong gia đình, đàn ông sẽ càng yêu thương, bảo vệ người phụ nữ của mình hơn.

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