13 đặc trưng của người phụ nữ được ơn trên bảo bọc, bạn có được mấy điểm?

Phụ nữ có một gia đình tốt thì sẽ được giáo dưỡng tốt. Trước khi lấy chồng, vận mệnh của phụ nữ phụ thuộc vào gia đình. Sau khi lấy chồng, số mệnh của phụ nữ phụ thuộc một phần vào nhà chồng.

Một người phụ nữ tốt số thường có những đặc trưng nổi bật này. Bạn có được mấy điểm?

Người đàn ông ứng vời trời cao, phụ nữ ứng với đất đai. Phụ nữ ăn mặc hở hang như đất khô cằn không thể nuôi dưỡng được bất kì điều gì. Người phụ nữ biết ăn mặc chừng mực, sẽ tích được phúc báo, đức hạnh.

Gia đình là nền tảng cho nhân phẩm và tri thức của phụ nữ. Gia đình nghèo hay giàu không quan trọng, cốt là giáo dưỡng trong lương tri, đạo đức, phẩm giá. Gia đình nghèo mà lòng hướng thiện, không vì thiếu thốn mà cúi đầu thì sẽ tạo ra những người phụ nữ kiên cường, lương thiện. Gia đình giàu mà sống không ngay thẳng sẽ tạo ra những người phụ nữ tâm địa khó đoán. Vận mệnh vì thế mà khác nhau.

Từng hành động, cử chỉ, lời nói của phụ nữ cũng thể hiện thân phận, phẩm giá khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Từng hành động, cử chỉ, lời nói của phụ nữ cũng thể hiện thân phận, phẩm giá khác nhau. Người đàn bà khí chất thì hành động dứt khoát, cử chỉ đoan trang, lời nói cũng tinh tế. Chỉ cần nhìn bước đi cũng có thể biết đâu là người phụ nữ có nội hàm, khó mà che giấu được.

Khí chất

Một người phụ nữ tốt số có khí chất không tầm thường, cốt là ở nội hàm được bồi dưỡng. Từ những thói quen tốt cho sức khỏe, da dẻ, tâm hồn hay trí óc, đến những hoạt động giải trí lành mạnh, học hỏi tiến bộ.

Khí chất của phụ nữ cũng nằm ở cách sống quý trọng bản thân. Có 3 thứ phụ nữ không thể mua sơ sài, là đồ lót, mỹ phẩm và giày. Một bộ nội y tốt sẽ tốt cho cả tâm hồn và sức khỏe của bạn. Mỹ phẩm tốt sẽ tôn lên ưu điểm của khuôn mặt, bảo dưỡng làn da. Một đôi giày tốt sẽ cho phụ nữ tự tin để có dáng đi ngẩng cao đầu, đến những chỗ thú vị và gặp những người tốt.

Sống đơn giản

Cuộc sống mỗi ngày nên đơn giản, đừng cầu kì tiểu tiết, đừng phô trương bày vẽ. Học cách tận hưởng những thói quen giản dị nhưng thiết thực, như đọc một quyển sách, tận hưởng một ấm trà.

Hãy học cách nấu ăn, thêu thùa, không phải để khoe bản thân đảm đang, mà là giữ trạng thái kiên nhẫn, ổn định. Còn là cách để tự chăm sóc chính mình và người khác.

Một người đàn bà tốt số thường sống đơn giản với sự thỏa mãn với những gì bản thân có. Tập trung vào cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn.

Mái tóc

Dù mái tóc dài hay ngắn cũng phải được chăm sóc cẩn thận. Một mái tóc đẹp sẽ cho thấy chủ nhân của nó là một người biết yêu bản thân.

Cùng một mái tóc đẹp chính là những bộ trang phục phù hợp với vóc dáng, hoàn cảnh. Giữ vóc dáng quan trọng thật, nhưng tâm tình nhẹ nhàng, thoải mái thì dung mạo sẽ dễ nhìn, hài hòa hơn.

Giữ tâm thế học hỏi

Phụ nữ có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định không thể thiếu hiểu biết - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định không thể thiếu hiểu biết. Một người đàn bà khí chất luôn giữ thói quen đọc sách, không ngừng học hỏi những điều tốt đẹp. Học hỏi không chỉ cho bạn lợi ích về mặt tri thức, mà còn giữ bản thân điềm đạm trước thời thế, không trở nên vô tri, thiếu kiến thức.

Tự lập

Phụ nữ tự lập là không ỷ lại vào đồng tiền của người khác. Nắm rõ đạo lý này, thì phụ nữ dù bao nhiêu tuổi vẫn giữ được mình thanh tịnh, trong sạch, không phải dựa dẫm vào ai.

Biết cách chăm sóc bản thân

Chăm sóc tốt cho bản thân là luôn chuẩn bị những thứ thiết yếu trong nhà, biết nấu ăn, và biết cách bảo vệ bản thân. Nếu biết chăm sóc bản thân, bạn sẽ không trở nên yếu đuối hay bi lụy vào bất cứ ai. Biết yêu thương chính mình, bạn sẽ không phải hạ mình trước những gì không xứng đáng.

Bình thản với thực tại

Người phụ nữ bản lĩnh luôn giỏi chịu đựng, nhưng chỉ với những gì xứng đáng. Có những chuyện không còn phù hợp thì buông tay là điều phải làm.

Sống điềm đạm là tâm thế của người phụ nữ tốt số. Giữ trạng thái tích cực thì dù cuộc sống không theo ý muốn, bạn cũng không thấy mệt mỏi.

Làm lơ trước lời thị phi

Là phụ nữ, muốn ăn gì thì cứ ăn, chỉ cần chú ý sức khỏe. Nếu vì lời người khác mà giảm cân thì đừng làm. Nếu vì muốn bản thân xinh đẹp và tự tin, thì hãy giảm cân vì chính mình. Những lời của thiên hạ, nghe thì được, chứ đừng làm theo, cũng đừng tra tấn bản thân. Phụ nữ, đôi khi cứ sống vô tư, lơ là một chút lại hay hơn.

Làm đẹp

Phụ nữ luôn thích những gì lấp lánh. Nhưng không cần khoa trương, chỉ cần sắm cho mình một hộp trang sức nho nhỏ. Cứ nhìn vào chúng thì tâm trạng của bạn cũng sẽ thoải mái hơn.

Phụ nữ có thể không thích trang điểm, nhưng nhất định phải học trang điểm. Đến chỗ đông người, trang điểm là để thể hiện vị thế của mình, để tôn trọng người khác.

Giữ sự tự tin

Dù ai có nói gì, làm gì, bạn cũng phải tin vào bản thân, phải đối xử tốt với chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù ai có nói gì, làm gì, bạn cũng phải tin vào bản thân, phải đối xử tốt với chính mình. Đánh mất sự tự tin, bạn sẽ sống rất lệ thuộc, rất mệt mỏi. Hãy nhớ, bạn có thể không nổi bật, nhưng bạn là duy nhất, hãy khiến mình ngày một giá trị.

Tôn trọng

Nếu bạn tôn trọng chính mình, thì càng phải khiến người khác tôn trọng bạn. Dù trải qua chuyện gì, bạn cũng phải thấy mình có giá trị, xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn. Sống không thẹn với lòng thì đừng để bản thân chịu thiệt.

Một người phụ nữ tốt số cốt ở lương thiện trong lòng. Giữ tâm trong sạch, chu đáo với bản thân chính là tự giữ phúc báo về sau.