13 đặc trưng của người phụ nữ được ơn trên bảo bọc, bạn có được mấy điểm?

Phụ nữ yêu 04/05/2020 05:14

Không cần đến thầy bói, chỉ cần có 13 đặc trưng này là biết ngay phụ nữ tốt số hay không, cuộc đời sung sướng hay cơ cực, hạnh phúc hay bất hạnh.

Một người phụ nữ tốt số thường có những đặc trưng nổi bật này. Bạn có được mấy điểm?

Gia đình tốt

Phụ nữ có một gia đình tốt thì sẽ được giáo dưỡng tốt. Trước khi lấy chồng, vận mệnh của phụ nữ phụ thuộc vào gia đình. Sau khi lấy chồng, số mệnh của phụ nữ phụ thuộc một phần vào nhà chồng.

Gia đình là nền tảng cho nhân phẩm và tri thức của phụ nữ. Gia đình nghèo hay giàu không quan trọng, cốt là giáo dưỡng trong lương tri, đạo đức, phẩm giá. Gia đình nghèo mà lòng hướng thiện, không vì thiếu thốn mà cúi đầu thì sẽ tạo ra những người phụ nữ kiên cường, lương thiện. Gia đình giàu mà sống không ngay thẳng sẽ tạo ra những người phụ nữ tâm địa khó đoán. Vận mệnh vì thế mà khác nhau.

Trang phục

Người đàn ông ứng vời trời cao, phụ nữ ứng với đất đai. Phụ nữ ăn mặc hở hang như đất khô cằn không thể nuôi dưỡng được bất kì điều gì. Người phụ nữ biết ăn mặc chừng mực, sẽ tích được phúc báo, đức hạnh.

phu nu tot so 1
Từng hành động, cử chỉ, lời nói của phụ nữ cũng thể hiện thân phận, phẩm giá khác nhau - Ảnh minh họa: Internet

Từng hành động, cử chỉ, lời nói của phụ nữ cũng thể hiện thân phận, phẩm giá khác nhau. Người đàn bà khí chất thì hành động dứt khoát, cử chỉ đoan trang, lời nói cũng tinh tế. Chỉ cần nhìn bước đi cũng có thể biết đâu là người phụ nữ có nội hàm, khó mà che giấu được.

Khí chất

Một người phụ nữ tốt số có khí chất không tầm thường, cốt là ở nội hàm được bồi dưỡng. Từ những thói quen tốt cho sức khỏe, da dẻ, tâm hồn hay trí óc, đến những hoạt động giải trí lành mạnh, học hỏi tiến bộ.

Khí chất của phụ nữ cũng nằm ở cách sống quý trọng bản thân. Có 3 thứ phụ nữ không thể mua sơ sài, là đồ lót, mỹ phẩm và giày. Một bộ nội y tốt sẽ tốt cho cả tâm hồn và sức khỏe của bạn. Mỹ phẩm tốt sẽ tôn lên ưu điểm của khuôn mặt, bảo dưỡng làn da. Một đôi giày tốt sẽ cho phụ nữ tự tin để có dáng đi ngẩng cao đầu, đến những chỗ thú vị và gặp những người tốt.

Sống đơn giản

Cuộc sống mỗi ngày nên đơn giản, đừng cầu kì tiểu tiết, đừng phô trương bày vẽ. Học cách tận hưởng những thói quen giản dị nhưng thiết thực, như đọc một quyển sách, tận hưởng một ấm trà.

Hãy học cách nấu ăn, thêu thùa, không phải để khoe bản thân đảm đang, mà là giữ trạng thái kiên nhẫn, ổn định. Còn là cách để tự chăm sóc chính mình và người khác.

Một người đàn bà tốt số thường sống đơn giản với sự thỏa mãn với những gì bản thân có. Tập trung vào cuộc sống của mình, cuộc sống sẽ đơn giản và nhẹ nhàng hơn.

Mái tóc

Dù mái tóc dài hay ngắn cũng phải được chăm sóc cẩn thận. Một mái tóc đẹp sẽ cho thấy chủ nhân của nó là một người biết yêu bản thân.

Cùng một mái tóc đẹp chính là những bộ trang phục phù hợp với vóc dáng, hoàn cảnh. Giữ vóc dáng quan trọng thật, nhưng tâm tình nhẹ nhàng, thoải mái thì dung mạo sẽ dễ nhìn, hài hòa hơn.

Giữ tâm thế học hỏi

phu nu tot so 2
Phụ nữ có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định không thể thiếu hiểu biết - Ảnh minh họa: Internet

Phụ nữ có thể không xinh đẹp, nhưng nhất định không thể thiếu hiểu biết. Một người đàn bà khí chất luôn giữ thói quen đọc sách, không ngừng học hỏi những điều tốt đẹp. Học hỏi không chỉ cho bạn lợi ích về mặt tri thức, mà còn giữ bản thân điềm đạm trước thời thế, không trở nên vô tri, thiếu kiến thức.

Tự lập

Phụ nữ tự lập là không ỷ lại vào đồng tiền của người khác. Nắm rõ đạo lý này, thì phụ nữ dù bao nhiêu tuổi vẫn giữ được mình thanh tịnh, trong sạch, không phải dựa dẫm vào ai.

Biết cách chăm sóc bản thân

Chăm sóc tốt cho bản thân là luôn chuẩn bị những thứ thiết yếu trong nhà, biết nấu ăn, và biết cách bảo vệ bản thân. Nếu biết chăm sóc bản thân, bạn sẽ không trở nên yếu đuối hay bi lụy vào bất cứ ai. Biết yêu thương chính mình, bạn sẽ không phải hạ mình trước những gì không xứng đáng.

Bình thản với thực tại

Người phụ nữ bản lĩnh luôn giỏi chịu đựng, nhưng chỉ với những gì xứng đáng. Có những chuyện không còn phù hợp thì buông tay là điều phải làm.

Sống điềm đạm là tâm thế của người phụ nữ tốt số. Giữ trạng thái tích cực thì dù cuộc sống không theo ý muốn, bạn cũng không thấy mệt mỏi.

Làm lơ trước lời thị phi

Là phụ nữ, muốn ăn gì thì cứ ăn, chỉ cần chú ý sức khỏe. Nếu vì lời người khác mà giảm cân thì đừng làm. Nếu vì muốn bản thân xinh đẹp và tự tin, thì hãy giảm cân vì chính mình. Những lời của thiên hạ, nghe thì được, chứ đừng làm theo, cũng đừng tra tấn bản thân. Phụ nữ, đôi khi cứ sống vô tư, lơ là một chút lại hay hơn.

Làm đẹp

Phụ nữ luôn thích những gì lấp lánh. Nhưng không cần khoa trương, chỉ cần sắm cho mình một hộp trang sức nho nhỏ. Cứ nhìn vào chúng thì tâm trạng của bạn cũng sẽ thoải mái hơn.

Phụ nữ có thể không thích trang điểm, nhưng nhất định phải học trang điểm. Đến chỗ đông người, trang điểm là để thể hiện vị thế của mình, để tôn trọng người khác.

Giữ sự tự tin

phu nu tot so 3
Dù ai có nói gì, làm gì, bạn cũng phải tin vào bản thân, phải đối xử tốt với chính mình - Ảnh minh họa: Internet

Dù ai có nói gì, làm gì, bạn cũng phải tin vào bản thân, phải đối xử tốt với chính mình. Đánh mất sự tự tin, bạn sẽ sống rất lệ thuộc, rất mệt mỏi. Hãy nhớ, bạn có thể không nổi bật, nhưng bạn là duy nhất, hãy khiến mình ngày một giá trị.

Tôn trọng

Nếu bạn tôn trọng chính mình, thì càng phải khiến người khác tôn trọng bạn. Dù trải qua chuyện gì, bạn cũng phải thấy mình có giá trị, xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn. Sống không thẹn với lòng thì đừng để bản thân chịu thiệt.

Một người phụ nữ tốt số cốt ở lương thiện trong lòng. Giữ tâm trong sạch, chu đáo với bản thân chính là tự giữ phúc báo về sau.

Phụ nữ muốn thoát cảnh sống khổ tâm, phải ‘buộc’ vào thân 4 thứ này cả đời

Phụ nữ muốn thoát cảnh sống khổ tâm, phải ‘buộc’ vào thân 4 thứ này cả đời

Người phụ nữ khổ tâm là vì “đeo” vào người quá nhiều thứ không cần thiết, mà quên không giữ lại những gì đặc biệt quan trọng với mình.

Xem thêm
Từ khóa:   đàn bà tốt số đàn bà khí chất đàn bà hạnh phúc

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 38 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 1 giờ 39 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 48 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 48 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 53 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 8 giờ 48 phút trước
Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Tin tức giải trí 11 giờ 35 phút trước
TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

TP.HCM: Người đàn ông trẻ cấp cứu nghi nhiễm độc tố thần kinh cực mạnh sau ăn "con sam"

Tin y tế 12 giờ 6 phút trước
TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

TOP 5 loại rau xanh giàu canxi giúp tăng cường sức khỏe

Dinh dưỡng 12 giờ 8 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này