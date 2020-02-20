12 thói quen giúp phụ nữ quý phái, lôi cuốn hơn theo năm tháng

Phụ nữ tự tin là người đẹp và trẻ lâu nhất. Để giữ được sự tự tin đó, bạn luôn phải giữ được “phong độ” ổn định trong nhan sắc, sự nghiệp và tâm thái.

Đây là những thói quen của người phụ nữ đẹp lên theo tháng năm.

Là phụ nữ thì phải sạch và thơm. Đừng tiết kiệm mà không đầu tư vào dầu gội, sữa tắm, sữa dưỡng thể, hay dành thời gian chăm sóc da dẻ, cơ thể. Đừng để ai nhìn thấy bộ dáng tóc rối bời, có mùi của bạn. Cũng đừng để cơ thể bám bẩn, không sạch sẽ xuất hiện trước mặt ai. Giữ cơ thể sạch sẽ là điều tiên quyết để phụ nữ có sắc đẹp bất chấp thời gian.

Nhan sắc của phụ nữ có thể vì sinh con, theo năm tháng mà phai nhạt đi. Nhưng chỉ cần đủ thơm, tinh tươm, biết rèn luyện giữ gìn thì vẫn ưa nhìn. Phụ nữ có sự nghiệp ổn định, có tài chính cũng giữ được bản lĩnh, tự tin với mọi người, mọi chuyện. Và hơn hết, tâm thái tích cực, điềm đạm sẽ quyết định dung mạo của phụ nữ.

Là phụ nữ thì phải sạch và thơm - Ảnh minh họa: Internet

Là một người phụ nữ đơn thuần khi cần, tỉnh táo đúng lúc

Phụ nữ đơn thuần quá thì đàn ông dễ chán, dễ chịu thiệt vào thân. Phụ nữ quá lý trí, thực tế lại gai góc, thiếu nữ tính. Phụ nữ nên giữ sự đơn thuần tùy lúc và phải tỉnh táo khi cần.

Có những chuyện không cần để tâm, bạn cứ giả ngây giả ngô. Có những việc nhất định phải rạch ròi, không để người khác xâm phạm. Phụ nữ có thể giữ tâm thế ung dung, nhẹ nhàng nhưng cũng dứt khoát trước cuộc sống thì luôn có sức hút đặc biệt.

Luôn giữ nụ cười

Quả thật, đàn bà đẹp nhất khi cười. Nụ cười sẽ thể hiện thần thái, sức sống của bạn nhiều nhất. Vì thế mà đàn ông dễ say đắm trước nụ cười của phụ nữ. Học cách giữ nụ cười, thân thiện, tìm niềm vui cho bản thân và người xung quanh cũng sẽ giúp phụ nữ sống vui vẻ, và trông quyến rũ hơn.

Lựa chọn trang phục phù hợp

Người đàn bà thông minh sẽ hiểu trang phục là một phần tạo nên phẩm hạnh, khí chất của phụ nữ - Ảnh minh họa: Internet

Người đàn bà thông minh sẽ hiểu trang phục là một phần tạo nên phẩm hạnh, khí chất của phụ nữ. Phụ nữ càng thông minh, khéo léo sẽ càng biết cách chọn trang phục phù hợp. Phong cách thời trang sẽ tạo nên sự trẻ trung cho phụ nữ. Biết kết hợp quần áo, thể hiện cá tính sẽ làm nên điểm riêng biệt.

Không để tâm những lời gièm pha

Người đàn bà quyến rũ, thu hút thường chỉ tập trung vào bản thân, không để tâm đến lời người khác nói. Vì họ không muốn quản suy nghĩ, cảm nhận của người khác. Quan tâm quá nhiều đến nhận xét của thiên hạ chỉ khiến bản thân thấy ngột ngạt, gò bó. Phụ nữ đẹp cốt là ở khí chất, tâm thế. Khí chất càng riêng biệt, tâm thế càng tự do thoải mái thì phụ nữ càng giữ được dáng vẻ trẻ đẹp theo thời gian.

Chăm sóc và thay đổi kiểu tóc

Phụ nữ khi biết chọn kiểu tóc phù hợp với khuôn mặt sẽ tạo nên một diện mạo hoàn toàn mới. Kiểu tóc đẹp, cùng việc chăm sóc tốt sẽ mang tới một mái tóc khỏe mạnh, thời thượng, thu hút ánh nhìn.

Đừng quên dùng nước tẩy trang và kem chống nắng

Phụ nữ càng có tuổi thì càng phải trang điểm, đó là hành động tôn trọng bản thân và người đối diện. Dùng nước tẩy trang để da dẻ không bị mụn. Dùng kem chống nắng để chống lại sự lão hóa. Phụ nữ ra ngoài nhất định phải bảo vệ da mặt, dù bao nhiêu tuổi cũng thế.

Chăm sóc bàn tay

Người ta thường nói, bàn tay là gương mặt thứ hai của phụ nữ. Có một bàn tay cắt tỉa móng cẩn thận, da tay mềm mại sạch sẽ sẽ tạo ấn tượng với người đối diện ngay từ lần đầu gặp mặt. Vì thế, đừng quên dưỡng da tay vào ban đêm hay khi ra ngoài.

Trang điểm

Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tùy theo độ tuổi, phụ nữ nên học cách trang điểm thích hợp. Không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ không biết làm đẹp. Khi còn trẻ, trang điểm là cách để tôn lên nét đẹp trẻ trung tươi mới của bạn. Khi có tuổi, trang điểm là để che đi những khuyết điểm trên mặt, tạo điểm nhấn để trông bạn trẻ trung hơn. Trang điểm vừa phải, đúng hoàn cảnh sẽ khiến phụ nữ xinh đẹp và quý phái hơn.

Tỉa chân mày

Chân mày là bộ phận ảnh hưởng nhiều nhất đến khuôn mặt của bạn. Vì thế, đừng quên tỉa gọn gàng, hay tạo dáng chân mày phù hợp với mặt.

Ăn uống khoa học, siêng năng tập luyện

Những người phụ nữ đẹp theo năm tháng luôn trọng sức khỏe, giữ gìn vóc dáng bằng việc luyện tập. Họ không chỉ có sức khỏe tốt, mà còn có dáng vẻ đầy sức sống, thu hút người nhìn.