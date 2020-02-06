Phụ nữ khôn ngoan thì dù đẹp hay xấu cũng phải THƠM

Là phụ nữ, có thể mắt không to, mũi không đẹp, hay dáng vóc không nóng bỏng… nhưng nhất định phải giữ mình thơm tho, sạch sẽ.

Kỳ thực, phụ nữ khôn ngoan thì không cần là người đẹp nhất, chỉ cần là người biết quý trọng, chăm sóc bản thân chu đáo nhất.

Dù là trước mặt ai cũng hãy thật tinh tươm. Đặc biệt là với đàn ông, ngàn vạn lần đừng để họ thấy dáng vẻ lấm lem, thiếu rạng ngời của bạn. Nhiều lần bạn xinh đẹp họ chẳng nhớ hết, nhưng chỉ một lần bạn nhem nhuốc, họ chắc chắn sẽ nhớ rất lâu.

Dù đi đâu cũng hãy giữ một mùi hương trên cơ thể. Đó có thể là mùi sữa dưỡng thể, mùi dầu gội, hay mùi nước hoa hòa vào hương cơ thể thoang thoảng.

Đừng mặc đồ đi làm để đi chơi, đừng ngủ bên chồng với bộ đồ cũ kỹ. Trang phục với phụ nữ cũng quan trọng như trang sức, trước mặt ai cũng phải chăm chút.

Đừng quên “đầu tư” vào đồ lót. Một là để bảo vệ sức khỏe, và thứ hai là để bản thân vui vẻ ngắm, để chồng hứng thú khi nhìn.

Là phụ nữ, nhất định phải có một đôi giày cao gót và một đôi giày yêu thích. Giày cao gót để đi đến những nơi sang trọng. Giày yêu thích để tự tin đến bất kì đâu.

Phụ nữ có thể không đẹp nhưng nhất định phải thơm - Ảnh minh họa: Internet

Thông thường, trí nhớ của đàn ông về một bộ quần áo của phụ nữ chỉ kéo dài trong 3 tháng. Bạn có thể tận dụng điều này để mặc lại đồ cũ mà chồng vẫn thấy mới mẻ. Và cũng đừng hà tiện khi đã có nhiều đồ cũ.

Phụ nữ có thể không đẹp nhưng nhất định phải thơm. Có thể mập hoặc ốm, nhưng phải gọn gàng. Bàn tay có thể không xinh xắn nhưng phải biết giữ da mềm mại, móng được cắt tỉa cẩn thận. Bàn chân có thể thô nhưng phải sạch sẽ. Vì đàn ông sẽ luôn nhìn vào bàn tay và bàn chân của bạn để đánh giá liệu bạn có biết chăm sóc bản thân không.

Phụ nữ cần giữ vóc dáng, và cần nhất là tập luyện để giữ sức khỏe. Có một sức khỏe tốt, phụ nữ cũng sẽ có một dung mạo hấp dẫn hơn.

Khi còn trẻ, bạn có thể không cần son phấn. Nhưng khi đã có tuổi thì đừng ra ngoài nếu thiếu son phấn. Đó là cách bạn tôn trọng bản thân và người khác.

Một người phụ nữ khôn ngoan luôn yêu quý cơ thể của bản thân - Ảnh minh họa: Internet

Một người đàn bà thông minh luôn yêu quý cơ thể của bản thân. Vì thế họ rất biết chăm sóc từng bộ phận, vóc dáng, làn da… Phụ nữ hơn nhau ở nhận thức biết quý trọng chính mình.

Hãy có một món đồ làm đẹp yêu thích, là nước hoa, son, mặt nạ, kem dưỡng… Khi có niềm vui trong việc làm đẹp, bạn sẽ càng vui vẻ và tự tin hơn.

Người đàn bà đẹp nhất trong mắt đàn ông luôn có một thứ “hương vị” riêng biệt. Đó là thứ hương vị toát nên từ dung mạo được chăm sóc, nội hàm được bảo dưỡng. Vì thế, hãy đọc sách, trau dồi kiến thức, không ngừng giúp bản thân xinh đẹp và hoàn thiện hơn.

Phụ nữ khôn ngoan luôn hiểu rõ bản thân và chủ động làm giàu hơn những giá trị mà mình đang có. Họ làm đẹp, cố gắng không chỉ để người khác tán thưởng, mà để tự chiêm ngưỡng và hài lòng trước tiên.