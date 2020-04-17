12 dấu hiệu cơ thể của người đàn ông đã thích bạn rồi nhưng ngại nói ra

Đây có thể là ngôn ngữ cơ thể bình thường khi chúng ta thấy hứng thú với điều gì đó. Đặc biệt, nếu đàn ông thấy thích bạn, muốn biết thêm nhiều thứ về bạn, anh ấy sẽ vô thức mở to mắt, kèm theo đó là hàng lông mày nhướn lên cao.

Khi đàn ông thích bạn mà chưa nói ra, anh ấy sẽ có những ngôn ngữ cơ thể vô thức thế này.

Đàn ông thường sẽ không để ý hành động vô thức này của mình khi đang thích một người phụ nữ. Đặc biệt khi ở đám đông, anh ấy sẽ càng gần bạn hơn, để nhìn bạn rõ, nghe bạn kỹ, để ý những thứ xung quanh bạn. Vì anh ấy để tâm đến bạn, nên sẽ không muốn bỏ lỡ bất kì hành động nào từ bạn.

Đây là biểu hiện khi đàn ông cảm thấy lo lắng lúc ở bên bạn. Vì anh ấy thích bạn, nên sẽ suy nghĩ phải làm sao để thể hiện, quan tâm đến suy nghĩ của bạn về anh ấy. Do đó, anh ấy sẽ trở nên lo lắng và đổ mồ hôi tay là phản ứng của cơ thể lúc ấy.

Nắm chặt tay bạn

Một cái nắm tay có nhiều ý nghĩa hơn bạn nghĩ. Đó là dấu hiệu chứng tỏ đàn ông muốn bảo vệ bạn, gắn bó và thân thiết với bạn hơn.

Một cái nắm tay có nhiều ý nghĩa hơn bạn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Hít thở sâu

Bạn có nghe thấy anh ấy phải hít thở sâu khi ở bên bạn? Đây là vì anh ấy cảm thấy bạn hấp dẫn, trái tim cũng loạn nhịp hơn bình thường.

Giao tiếp bằng ánh mắt với bạn

Đàn ông khi thích một ai đó luôn muốn nhìn vào mắt của đối phương. Vì đôi mắt là nơi tiết lộ nhiều về cảm xúc của nhau. Vì thế, nếu đàn ông không ngại nhìn sâu vào mắt bạn, còn muốn biết bạn đang nghĩ gì qua đôi mắt, thì có nghĩa là anh ấy đã thật sự phải lòng bạn.

Chạm vào cà vạt

Đây là hành động vô thức của đàn ông khi ở cạnh người phụ nữ họ thích. Có thể là họ muốn dễ thở hơn khi đang hồi hộp, hoặc là chỉ làm một hành động để bớt âu lo.

Nụ cười chân thành

Khi ở bên người phụ nữ đàn ông yêu, họ sẽ cười thoải mái và chân thành nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi trưởng thành sẽ có những nụ cười phép tắc, xã giao. Nhưng khi ở bên người phụ nữ đàn ông yêu, họ sẽ cười thoải mái và chân thành nhất. Thậm chí, dù có lộ hết hàm răng, nheo mắt đến lộ nếp nhăn, họ cũng không để ý. Nếu thấy dáng vẻ này của đàn ông, hãy hiểu rằng bạn đang là người họ đặc biệt để tâm.

Thay đổi giọng nói

Giọng nói của đàn ông khi yêu sẽ dịu dàng và ngọt ngào hơn bình thường. Đôi khi, anh ấy còn hạ giọng để dỗ dành, thể hiện sự yêu chiều với bạn.

Tôn trọng đồ vật của bạn

Vì anh ấy tôn trọng bạn nên sẽ tôn trọng những gì thuộc về bạn. Dù là một chiếc áo, túi xách của bạn, anh ấy cũng cẩn thận giữ gìn.

Những động chạm tình cờ

Nếu đàn ông có những cử chỉ động chạm tình cờ với bạn thì có nghĩa là anh ấy muốn gần gũi với bạn nhiều hơn.

Không dùng điện thoại khi nói chuyện với bạn

Vì khi bên bạn, anh ấy chẳng nghĩ được gì khác, chỉ tập trung vào bạn nên sẽ không dùng điện thoại. Hơn hết, anh ấy cũng không muốn để bạn chờ đợi.