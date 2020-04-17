12 dấu hiệu cơ thể của người đàn ông đã thích bạn rồi nhưng ngại nói ra

Phụ nữ yêu 17/04/2020 05:23

Khi một người đàn ông thích bạn, anh ấy sẽ biểu đạt bằng những hành động tự nhiên của cơ thể. Chỉ là chưa nói ra, nhưng ngôn ngữ cơ thể của anh ấy đã thừa nhận rồi!

Khi đàn ông thích bạn mà chưa nói ra, anh ấy sẽ có những ngôn ngữ cơ thể vô thức thế này.

Nhướn lông mày

Đây có thể là ngôn ngữ cơ thể bình thường khi chúng ta thấy hứng thú với điều gì đó. Đặc biệt, nếu đàn ông thấy thích bạn, muốn biết thêm nhiều thứ về bạn, anh ấy sẽ vô thức mở to mắt, kèm theo đó là hàng lông mày nhướn lên cao.

Đổ mồ hôi tay

dan ong thich 1
Vì anh ấy thích bạn, nên sẽ suy nghĩ phải làm sao để thể hiện, quan tâm đến suy nghĩ của bạn về anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Đây là biểu hiện khi đàn ông cảm thấy lo lắng lúc ở bên bạn. Vì anh ấy thích bạn, nên sẽ suy nghĩ phải làm sao để thể hiện, quan tâm đến suy nghĩ của bạn về anh ấy. Do đó, anh ấy sẽ trở nên lo lắng và đổ mồ hôi tay là phản ứng của cơ thể lúc ấy.

Người nghiêng về phía bạn

Đàn ông thường sẽ không để ý hành động vô thức này của mình khi đang thích một người phụ nữ. Đặc biệt khi ở đám đông, anh ấy sẽ càng gần bạn hơn, để nhìn bạn rõ, nghe bạn kỹ, để ý những thứ xung quanh bạn. Vì anh ấy để tâm đến bạn, nên sẽ không muốn bỏ lỡ bất kì hành động nào từ bạn.

Nắm chặt tay bạn

Một cái nắm tay có nhiều ý nghĩa hơn bạn nghĩ. Đó là dấu hiệu chứng tỏ đàn ông muốn bảo vệ bạn, gắn bó và thân thiết với bạn hơn.

dan ong thich 2
Một cái nắm tay có nhiều ý nghĩa hơn bạn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Hít thở sâu

Bạn có nghe thấy anh ấy phải hít thở sâu khi ở bên bạn? Đây là vì anh ấy cảm thấy bạn hấp dẫn, trái tim cũng loạn nhịp hơn bình thường.

Giao tiếp bằng ánh mắt với bạn

Đàn ông khi thích một ai đó luôn muốn nhìn vào mắt của đối phương. Vì đôi mắt là nơi tiết lộ nhiều về cảm xúc của nhau. Vì thế, nếu đàn ông không ngại nhìn sâu vào mắt bạn, còn muốn biết bạn đang nghĩ gì qua đôi mắt, thì có nghĩa là anh ấy đã thật sự phải lòng bạn.

Chạm vào cà vạt

Đây là hành động vô thức của đàn ông khi ở cạnh người phụ nữ họ thích. Có thể là họ muốn dễ thở hơn khi đang hồi hộp, hoặc là chỉ làm một hành động để bớt âu lo.

Nụ cười chân thành

dan ong thich 3
Khi ở bên người phụ nữ đàn ông yêu, họ sẽ cười thoải mái và chân thành nhất - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông khi trưởng thành sẽ có những nụ cười phép tắc, xã giao. Nhưng khi ở bên người phụ nữ đàn ông yêu, họ sẽ cười thoải mái và chân thành nhất. Thậm chí, dù có lộ hết hàm răng, nheo mắt đến lộ nếp nhăn, họ cũng không để ý. Nếu thấy dáng vẻ này của đàn ông, hãy hiểu rằng bạn đang là người họ đặc biệt để tâm.

Thay đổi giọng nói

Giọng nói của đàn ông khi yêu sẽ dịu dàng và ngọt ngào hơn bình thường. Đôi khi, anh ấy còn hạ giọng để dỗ dành, thể hiện sự yêu chiều với bạn.

Tôn trọng đồ vật của bạn

Vì anh ấy tôn trọng bạn nên sẽ tôn trọng những gì thuộc về bạn. Dù là một chiếc áo, túi xách của bạn, anh ấy cũng cẩn thận giữ gìn.

Những động chạm tình cờ

Nếu đàn ông có những cử chỉ động chạm tình cờ với bạn thì có nghĩa là anh ấy muốn gần gũi với bạn nhiều hơn.

Không dùng điện thoại khi nói chuyện với bạn

Vì khi bên bạn, anh ấy chẳng nghĩ được gì khác, chỉ tập trung vào bạn nên sẽ không dùng điện thoại. Hơn hết, anh ấy cũng không muốn để bạn chờ đợi.

Nghệ thuật kích thích khiến đàn ông 'điêu đứng' vì bạn: Tất cả gói gọn trong 3 bước, phụ nữ có chồng cũng cần áp dụng

Nghệ thuật kích thích khiến đàn ông 'điêu đứng' vì bạn: Tất cả gói gọn trong 3 bước, phụ nữ có chồng cũng cần áp dụng

Đôi khi, đàn ông sẽ dễ dàng bị kích thích ham muốn đối với phụ nữ nếu họ tìm thấy được mục tiêu cần chinh phục ở cô ấy.

Xem thêm
Từ khóa:   ngôn ngữ cơ thể đàn ông khi yêu dấu hiệu đàn ông yêu

TIN MỚI NHẤT

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 1 giờ 0 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 1 giờ 15 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 45 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 2 giờ 46 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 55 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 55 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 0 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp khai thông vận mệnh, tiền bạc rủng rỉnh, thăng chức tăng lương, nhân duyên rộng mở

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 55 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

Đúng hôm nay, Chủ Nhật ngày 11/10/2026, 3 con giáp ĐẠP TRÚNG MỎ VÀNG, tiền tỷ ập xuống đầu, mua nhà sắm xe chỉ là chuyện nhỏ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Ghen tuông đến mức nào có thể trở thành bạo lực?

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Mảnh thủy tinh sắc nhọn mang tên "Tình Yêu không lối thoát"

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Bản tình ca của những người đã đi qua giông bão

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này

Phụ nữ trung niên càng khôn ngoan càng ít xuất hiện ở 3 kiểu tụ tập này