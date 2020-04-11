Đàn ông im lặng vào những lúc này chứng tỏ bạn không quan trọng với anh ấy

Phụ nữ yêu 11/04/2020 05:15

Người đàn ông yêu nhiều hay ít, bạn có thể nhìn vào những lúc anh ấy im lặng để nhận ra. Đàn ông không xem trọng bạn sẽ im lặng vào những lúc này.

Khi bạn ghen tuông

Một người đàn ông yêu nhiều sẽ không để bạn vì ghen tuông mà mệt mỏi, thậm chí là tuyệt vọng. Anh ấy sẽ cho bạn những lời giải thích, cảm giác an toàn. Anh ấy không muốn ghen tuông ảnh hưởng đến tình cảm của cả hai, cũng hiểu rằng bạn không vui. Vì thế, dù bạn có vô lý thế nào, anh ấy vẫn sẽ kiên nhẫn giải thích để bạn hiểu.

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Một người đàn ông yêu nhiều sẽ không để bạn vì ghen tuông mà mệt mỏi, thậm chí là tuyệt vọng - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông không yêu bạn nhiều thì dù bạn có đau khổ vì nghi ngờ, ghen tuông thì anh ấy vẫn im lặng. Vì anh ta không hiểu cho cảm giác của bạn, cũng không quan tâm đến tình cảm của cả hai. Sự im lặng của anh ta lúc này chỉ nói lên rằng anh ấy không yêu bạn nhiều.

Khi bạn bị người khác tổn thương

Nếu bạn được yêu thương, bạn sẽ được bảo vệ. Ngược lại, nếu bạn không được thương yêu, bạn sẽ luôn có cảm giác một mình đối mặt bất cứ chuyện gì.

Khi bạn quan trọng với một người đàn ông, anh ấy sẽ luôn vô thức bảo vệ bạn, cả về cơ thể lẫn tâm hồn. Anh ấy muốn bạn luôn an toàn, không ai hay bất cứ chuyện gì có thể tổn thương đến bạn. Vì thế, nếu bạn bị người khác tổn thương, anh ấy sẽ không im lặng. Anh ấy sẽ lên tiếng để bảo vệ bạn, hoặc âm thầm làm những việc thiết thực có ích cho bạn.

Còn nếu đàn ông im lặng khi bạn bị ức hiếp thì có nghĩa là bạn không phải là người anh ta muốn bảo vệ. Vì bạn không quan trọng, nên anh ta không đủ can đảm để hạ cái tôi lên tiếng, hay bước ra chở che cho bạn.

Khi bạn gặp khó khăn

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Với một người đàn ông yêu thật lòng, khó khăn của bạn cũng là trăn trở của anh ấy - Ảnh minh họa: Internet

Với một người đàn ông yêu thật lòng, khó khăn của bạn cũng là trăn trở của anh ấy. Nếu anh ấy chưa làm được gì cho bạn, anh ấy sẽ nói những lời an ủi. Nếu bạn quá mỏi mệt, anh ấy sẽ cho bạn mượn một bờ vai. Điều anh ấy luôn chứng minh chính là bạn không bao giờ một mình. Bạn luôn có anh ấy ở bên, anh ấy không im lặng khiến bạn thấy đơn độc.

Còn một người đàn ông chỉ im lặng khi bạn gặp khó khăn, để mặc bạn giải quyết mọi chuyện, thì có lẽ anh ấy không phải là chỗ dựa cho bạn cả đời. Đàn ông yêu bạn, không im lặng khi bạn cần, không bỏ mặc bạn với cô đơn và tuyệt vọng.

Khi bạn muốn giải quyết mâu thuẫn cùng anh ấy

Khi đàn ông yêu bạn, anh ấy luôn muốn mối quan hệ của cả hai bền vững. Dù là xảy ra tranh cãi lớn thế nào, anh ấy cũng muốn làm hòa với bạn. Với người đàn ông yêu chân thành, anh ấy không muốn giữa cả hai có hiểu lầm hay rạn nứt nào khó lành. Vì thế, với những mâu thuẫn nhỏ hay lớn, anh ấy đều muốn giải quyết cùng bạn, thậm chí là chủ động tìm đến bạn.

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Khi đàn ông yêu bạn, anh ấy luôn muốn mối quan hệ của cả hai bền vững - Ảnh minh họa: Internet

Ngược lại, đàn ông không yêu bạn nhiều sẽ thường im lặng để những tranh cãi, hiểu lầm ngày một lớn hơn. Anh ta không muốn giải quyết, là vì không để tâm đến tình cảm của cả hai. Kiểu đàn ông thế này chính là đã cạn tình, chỉ đợi tìm một cái cớ thuyết phục để nói lời chia tay.

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Vì sao đàn ông thông minh thường chọn yêu và cưới người đàn bà đã cũ?

Đàn bà đã cũ không phải kiểu người vừa nhìn đã muốn ôm trọn, họ quyến rũ bởi sự cao ngạo với những tổn thương chi chít trong trái tim.

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