10 câu nói đàn ông tử tế tuyệt đối không để phụ nữ nghe thấy

Phụ nữ yêu 11/04/2020 05:25

Phụ nữ thì nhạy cảm, còn đàn ông tử tế thì tôn trọng điều đó. Đàn ông càng đứng đắn càng không thốt ra những lời thế này.

Người đàn ông tử tế hay không, có thể thấy qua cách anh ấy nói chuyện với phụ nữ. Một người đàn ông đứng đắn luôn cẩn thận trong lời nói, không bao giờ để phụ nữ phải nghe những câu này.

Lời phán xét về ngoại hình, cân nặng

Một người đàn ông tốt sẽ hiểu phụ nữ luôn quan trọng ngoại hình. Một lời nói chê bai, hay chỉ là vô ý phán xét ngoại hình từ người khác cũng có thể khiến phụ nữ tổn thương.

Vì thế, đàn ông càng tử tế sẽ càng không nói những lời khiến phụ nữ suy nghĩ, buồn phiền hay lo lắng về ngoại hình của họ. Chẳng hạn như “Em trông mập hơn thì phải!” hay “Em trông già đi rồi!”. Một người đàn ông đúng nghĩa, quan trọng nhất là thể hiện sự tôn trọng với phụ nữ. Phụ nữ là để khen ngợi, nuông chiều, chứ không phải để chê bai, tổn thương.

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Phụ nữ thì nhạy cảm, còn đàn ông tử tế thì tôn trọng điều đó - Ảnh minh họa: Internet

“Anh đã nói rồi, cũng tại em hết”

Người làm sai luôn là người thấy có lỗi, tự trách nhất. Đặc biệt nếu là phụ nữ thì họ càng tự trách bản thân nhiều hơn. Nếu đàn ông chưa thể cho họ lời ủi an, thì cũng đừng khiến họ cảm thấy có lỗi nhiều hơn. Với phụ nữ, đàn ông im lặng để họ nhìn nhận lại bản thân đã là điều tốt nhất rồi.

“Anh không thích bạn của em”

Với đàn ông hay phụ nữ thì bạn bè luôn là điều quan trọng, thuộc về sự tự do cá nhân. Nếu bạn tôn trọng phụ nữ thì hãy tôn trọng bạn bè của cô ấy. Ngay cả khi bạn không thích những người bạn ấy, cũng đừng nói thẳng ra. Phụ nữ sẽ thấy tổn thương, thậm chí suy nghĩ lung tung, buồn phiền.

“Tùy em”

Đây là câu nói dù đơn giản với đàn ông nhưng đôi khi lại khiến phụ nữ âu lo, tổn thương. Vì câu nói này chẳng khác gì câu “Sao cũng được” mà đàn ông hay nghe phụ nữ nói. Đặc biệt là lúc cả hai đang có mâu thuẫn thì những câu nói thế này sẽ càng châm ngòi cho cảm giác tiêu cực về nhau.

“Em đi đâu, với ai, mấy giờ về”

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Đàn ông không thích bị quản thúc thì phụ nữ cũng thế - Ảnh minh họa: Internet

Đàn ông không thích bị quản thúc thì phụ nữ cũng thế. Trong tình yêu hay hôn nhân, cả hai đều cần chút ít không gian. Thay vì hỏi cô ấy đi đâu, với ai, mấy giờ về, hãy có một giao ước chung giữa cả hai về việc thông báo cho nhau biết trước khi ra khỏi nhà. Như thế sẽ tránh cảm giác bị quản thúc, cũng không thấy nghi ngờ nhau.

“Em không làm được đâu”

Dù phụ nữ không làm được việc gì đó thật, thì cũng hãy để cô ấy thử qua. Đừng dùng đánh giá cá nhân để gạt bỏ những cố gắng của họ. Hãy tôn trọng khả năng, nỗ lực của người phụ nữ bên cạnh bạn. Vì nếu nói lời này ra, cô ấy sẽ cảm thấy bị coi thường, ngay cả khi bạn không hề có ý đó.

“Em trưởng thành đi”

Phụ nữ hay đàn ông thì cũng có những lúc chưa trưởng thành, còn trẻ con. Dù vậy, tình yêu đúng nghĩa chính là cùng nhau trưởng thành, giúp nhau hoàn thiện. Nếu cô ấy có những lời nói hay hành động khiến bạn không hài lòng thì đừng chê bai cô ấy chưa trưởng thành. Hãy nhẹ nhàng giúp cô ấy sửa đổi. Vì chẳng ai thích bị chê bai không trưởng thành cả.

Lời so sánh với người cũ

Nếu bạn yêu và tôn trọng người phụ nữ của mình thì đừng bao giờ nhắc về người cũ, đặc biệt là so sánh. Một người đàn ông tử tế sẽ không bao giờ nói lời tổn thương thế này với người họ yêu.

“Suốt ngày quần áo, son phấn”

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Đàn ông muốn nhìn phụ nữ đẹp thì phải chấp nhận họ bỏ thời gian, tiền bạc cho việc làm đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Đặc quyền của phụ nữ là làm đẹp. Đàn ông muốn nhìn phụ nữ đẹp thì phải chấp nhận họ bỏ thời gian, tiền bạc cho việc làm đẹp. Nếu bạn yêu họ thật lòng thì hãy cho rằng đó là chuyện đương nhiên, thậm chí bạn nên khuyến khích họ làm đẹp. Nếu bạn không hiểu điều đó thì bạn không thể có được một người phụ nữ đẹp và chung thủy cho riêng mình.

“Em nói nhiều quá”

Phụ nữ chỉ đặc biệt nói nhiều với người đàn ông mình yêu. Nhưng họ nói nhiều là vì đàn ông không nhớ, không nghe, hay không làm theo. Một người đàn ông thông minh sẽ không cho rằng phụ nữ nói nhiều là phiền phức. Ngược lại, họ sẽ tôn trọng những gì phụ nữ nói, và sẽ làm theo để cô ấy không thấy bị coi thường.

Vì sao đàn ông thông minh thường chọn yêu và cưới người đàn bà đã cũ?

Vì sao đàn ông thông minh thường chọn yêu và cưới người đàn bà đã cũ?

Đàn bà đã cũ không phải kiểu người vừa nhìn đã muốn ôm trọn, họ quyến rũ bởi sự cao ngạo với những tổn thương chi chít trong trái tim.

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