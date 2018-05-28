10 chiêu giúp phụ nữ bớt mù quáng trong tình yêu

Phụ nữ yêu 28/05/2018 05:30

Đừng tối ngày chỉ nói về đàn ông, đừng quẩn quanh cuộc sống chỉ bên đàn ông, đừng quên bạn còn cuộc sống của mình, còn độc lập của bản thân không được quên!

1. Lời đàn ông nói, nghe 10 thì chỉ nên tin 5 hay 6. Lời chân thành yêu đương người ta trao bạn, giữ để ấm lòng thì giữ, lời ngọt ngào thích nghe thì cứ nghe. Nhưng đã là phụ nữ thì phải thông minh, tin đúng lúc, tin đúng chỗ, lòng tin cũng phải đặt đúng người. Đừng nghĩ người ta có thể nói lời yêu thương ngọt ngào với mình thì sẽ không nhẫn tâm làm mình đau. Ranh giới còn tình hay cạn tình ở đàn ông, đôi khi mỏng manh như hai câu nói trước sau chỉ cách nhau vài phút. Đàn ông, muốn tin tuyệt đối, phải tin vào những gì họ làm vì mình.

2. Đàn ông giàu, đẹp trai, phong độ chưa chắc là người chồng người cha tốt. Chọn đàn ông gửi gắm một đời phải là người trân trọng bạn, có trách nhiệm với con bạn và đủ sức cho bạn cuộc sống đàng hoàng.

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Đàn ông, muốn tin tuyệt đối, phải tin vào những gì họ làm vì mình - Ảnh minh họa: Internet

3. Phụ nữ khôn ngoan không lãng phí nhan sắc hay thể xác cho kẻ muốn ra đi. Đàn ông có thể từng yêu bạn điên cuồng, vì bạn khiến anh ta tự hào. Anh ta cũng từng say mê thân xác của bạn, đắm chìm với sự hòa hợp của hai người. Nhưng nếu đến lúc anh ta muốn ra đi, chính là mọi thứ trước đó đều là vô nghĩa. Anh ta ra đi vì không còn muốn tâm hồn của bạn nữa, cũng đồng nghĩa với việc thể xác hay tình yêu của bạn cũng không thể níu chân anh ta.

4. Đừng cố quản hết cuộc đời của đàn ông. Họ có thể yêu bạn, cho bạn cảm giác giữ được họ nhưng đừng tham lam đòi giữ cả cuộc sống của họ. Đừng khiến người đàn ông của mình vì bí bách mà trở thành kẻ dối gian gạt lừa.

5. Mỗi phụ nữ đều là duy nhất, đều là đóa hoa có hương sắc riêng. Bạn đừng vì ai đổi thay chính mình. Hãy cứ là mình độc lập, tự do và không dựa dẫm. Đàn ông chỉ coi thường đàn bà nũng nịu và phụ thuộc. Hãy cứ thản nhiên không cần anh ta, anh ta sẽ cần bạn cả đời.

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Mỗi phụ nữ đều là duy nhất, đều là đóa hoa có hương sắc riêng - Ảnh minh họa: Internet

6. Hãy chọn người ở lại bên bạn khi bằng lòng chấp nhận mọi thứ thuộc về quá khứ của bạn. Người với người đến với nhau vì tình yêu nhưng sẽ ở lại vì bao dung và thứ tha dành cho nhau. Đàn ông, một khi không thể buông bỏ quá khứ của một người phụ nữ, vốn không xứng đáng để bất cứ ai dựa vào. Bạn thông minh thì nhất định phải biết đâu là người không xứng đáng như thế.

7. Đừng sống chung với bội bạc. Đừng xem thường sự phản bội của đàn ông chỉ là nhất thời. Lòng dạ của đàn ông bội bạc từ một giọt nước nhỏ, sẽ có lúc thành đại dương mênh mông, bạn lấp chẳng nổi.

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Đừng sống chung với bội bạc - Ảnh minh họa: Internet

8. Đàn ông nếu chỉ xem bạn là thứ nhất thì bạn sẽ không bao giờ là duy nhất. Một khi anh ta chỉ xem bạn là sự lựa chọn, chính là cả đời đều coi bạn là tạm bợ nhất thời. Sống với người như thế, bạn chỉ có khổ sở giành giật thứ hạng trong lòng anh ta.

9. Bạn cùng anh ấy yêu đương, bên anh ấy trong cả sự nghiệp và cuộc sống. Anh ấy xem bạn không chỉ là bạn tình, bạn đời, bạn thân, còn là tri kỉ. Đàn bà thông minh sẽ khiến đàn ông không thể thiếu mình vì những vai trò như thế trong đời họ.

10. Không ai hòa hợp mọi thứ cùng nhau. Bất đồng luôn tồn tại trong mọi mối quan hệ. Nhưng bất đồng sẽ được chữa lành từ dung hòa, tuyệt nhiên không bằng mâu thuẫn và tranh cãi. Cũng như hôn nhân, là hòa hợp, không là bỏ đi.

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