Gửi cha ngoại tình: Lúc nghèo khó mẹ chọn ba, ngày sang giàu ba chọn người đàn bà khác

Tâm sự gia đình 24/05/2018 05:30

Mẹ là người bên ba khi giông gió, nhưng sao không thể đứng cạnh ba ngày mưa tan. Ngày ba chưa có gì, ba có mẹ, nhưng sao ngày ba có tất cả, mẹ lại mất ba. Mẹ xứng đáng được hạnh phúc, sao bất hạnh lại phải nhận từ ba.

Con đến phiên tòa cùng mẹ, ở bên kia là bóng dáng quen thuộc của ba. Con không sợ giờ phút này, vì con đã từng mong nó đến từ rất lâu. Ngày ba mẹ ly hôn…

Con không còn nhớ đã bao lần nhìn thấy mẹ khóc. Từ những lần ba về muộn, những khi ba quên cả ngày sinh nhật mẹ, những đêm mùi nước hoa người đàn bà khác trên người ba quẩn quanh khắp nhà, đến một ngày ba ra đi, tuyệt tình ra đi…

Ngày trước ba hay dạy con, làm đàn ông, chính là không được làm những người phụ nữ của mình khóc. Đến khi con thấy nước mắt mẹ rơi không dứt vì ba, con hiểu rằng ba đã không còn xem mẹ là người phụ nữ của đời mình. Vậy mà con chỉ có thể đứng đâu đó trong nhà, không thể để mẹ thấy, cứ vậy mà nhìn mẹ khóc, chẳng làm được gì khác hơn. Vì con biết, mẹ không muốn con nhìn thấy, mẹ gắng gượng cam chịu chỉ vì con…

Gửi cha ngoại tình: Lúc nghèo khó mẹ chọn ba, ngày sang giàu ba chọn người đàn bà khác - Ảnh 1
Vậy là con chỉ có thể đứng đâu đó trong nhà, không thể để mẹ thấy, cứ vậy mà nhìn mẹ khóc - Ảnh minh họa: Internet

Ba ơi, có những câu chuyện có lẽ rất lâu sau này ba cũng không được biết. Về những lời nói dối mẹ giấu nhẹm. Về những năm tháng nhà mình nghèo khó gian nan. Con còn nhớ, thuở đó con mới 10 tuổi,  ba đi làm xa mấy tháng mới về nhà. Cơm con ăn mỗi ngày đều có thịt cá, mỗi lần ba về mẹ đều nói nhà chẳng thiếu gì. Ba nào biết chén cơm mẹ ăn chỉ có rau và khô mặn. Ba không hay những lần mẹ chạy vạy mượn tiền để ba không nặng lo nặng nghĩ. Ba cũng hẳng hay mẹ làm thêm bao công việc để có thêm tiền nuôi con. Ba không biết, suốt đời cũng không được biết.

Ba ơi, lúc nghèo khó, mẹ chọn ba, mẹ không sợ nghèo, không ngại vất vả. Mẹ bên ba ngay cả khi ba chưa có gì trong tay, mẹ chỉ cần ba làm chồng làm cha, thủy chung duy nhất với  mình mẹ. Vậy mà đến ngày sang giàu, ba có mọi thứ, nhà cửa bạc tiền, ba lại chọn người đàn bà khác. Mẹ là người bên ba khi giông gió, nhưng sao không thể đứng cạnh ba ngày mưa tan. Ngày ba chưa có gì, ba có mẹ, nhưng sao ngày ba có tất cả, mẹ lại mất ba? Mẹ xứng đáng được hạnh phúc, sao bất hạnh lại phải nhận từ ba?

Gửi cha ngoại tình: Lúc nghèo khó mẹ chọn ba, ngày sang giàu ba chọn người đàn bà khác - Ảnh 2
Ngày ba chưa có gì, ba có mẹ, nhưng sao ngày ba có tất cả, mẹ lại mất ba? - Ảnh minh họa: Internet

Con luôn tôn trọng ba, vì ba là ba của con, vì mẹ luôn muốn con giữ hình ảnh ba đẹp nhất. Dù ba từng làm mẹ tổn thương thế nào, dù ba có lỗi với mẹ ra sao.Vì ba chưa từng có lỗi với con, vì cả đời này ba vẫn là người cha duy nhất của con. Con cũng từng mong, liệu rằng ba có thể trở về, sau những lạc đường lầm lỡ, sau những bội bạc dối lừa. Nhưng đến cuối cùng, con vẫn phải chấp nhận, ba vẫn là cha của con, và ba vẫn rời bỏ mẹ và con…

Con biết, người đàn bà đẹp hơn mẹ con, son trẻ hơn mẹ con. Nhưng ba ơi, người đó liệu chắc sẽ nghĩa tình như mẹ đã từng, liệu có chịu thương ba khi ba trắng tay, có chắc sẽ bên ba hết cuộc đời này? Con không biết, câu trả lời rồi sau này ba sẽ tự có. Nhưng con chắc chắn một điều rằng mẹ rồi sẽ hạnh phúc hơn ba. Mẹ có con, mẹ có ông bà, mẹ có những người yêu thương mẹ ở bên. Con cũng không biết rồi ba sẽ thế nào bên gia đình mới, nhưng con sẽ luôn bên mẹ, bảo vệ và yêu thương mẹ. Vì mẹ xứng đáng hạnh phúc sau những tổn thương đã từng.

Gửi cha ngoại tình: Lúc nghèo khó mẹ chọn ba, ngày sang giàu ba chọn người đàn bà khác - Ảnh 3
Con vẫn phải chấp nhận, ba vẫn là cha của con, và ba vẫn rời bỏ mẹ và con… - Ảnh minh họa: Internet

Và con vẫn mong ba sẽ hạnh phúc với những gì ba chọn. Như mẹ từng muốn con hiểu, cũng như mong muốn của mẹ dành cho ba. Vì mẹ tin chỉ như thế mẹ mới có thể bình yên hơn, chỉ như thế con mới khiến mình thôi hận ba. Và chỉ có như thế, con và mẹ mới có thể tiếp tục sống tốt đẹp hơn…

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