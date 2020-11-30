10 câu nói đẳng cấp của phụ nữ vạn người mê khiến đàn ông rơi vào lưới tình

Phụ nữ yêu 30/11/2020 06:00

Người phụ nữ vạn người mê không chỉ có vẻ ngoài xinh đẹp mà còn có cách nói chuyện duyên dáng khiến đàn ông một khi đã rơi vào lưới tình thì khó lòng mà thoát được.

Dưới đây là những câu nói đẳng cấp của phụ nữ vạn người mê khiến đàn ông say đắm cả đời.

1. Thay vì ngẩng mặt để nước mắt rơi thành hàng, hãy luôn hướng về phía trước để đón nhận hết thảy mọi khó khăn xảy ra với mình. Vì sau giông bão, bạn sẽ tìm thấy được nắng ấm cho riêng mình.

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Phụ nữ vạn người mê thường khiến đàn ông điêu đứng - Ảnh minh họa: Internet

2. Đàn ông trên đời không thiếu, đàn bà khôn ngoan sẽ không vì một người mà khóc cạn nước mắt. Họ sẽ mạnh mẽ buông bỏ để tìm người thật sự xứng đáng với mình.

3. Hạnh phúc được tính từng ngày từng phút, thế nên hạnh phúc được ngày nào hay ngày đó. Đừng lo ngày mai trời có sáng hay không, hãy sống hết mình cho hôm nay trước đã.

4. Người phụ nữ hạnh phúc nhất là khi được đánh phấn tô son, mặc một chiếc váy thật đẹp. Chứ không phải một người ở bên cạnh làm cái bóng cho người đàn ông.

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Phụ nữ muốn hạnh phúc đừng dựa dẫm quá nhiều - Ảnh minh họa: Internet

5. Công việc dù có cực đến mấy cũng sẽ mang lại cho bạn trái ngọt. Còn ở bên người đàn ông tệ bạc, không chỉ mệt mỏi về thân xác mà còn khổ đau về tinh thần.

6. Đừng so sánh bản thân với người khác, vì mỗi người sinh ra đều có trách nhiệm và nghĩa vụ khác nhau. Hãy biết quý trọng bản thân vì chính bạn là một cá thể rất đặc biệt trên cuộc đời này.

7. Thay vì tìm cho mình một chỗ dựa là đàn ông, hãy tìm cho mình một cái ghế để ngồi xuống khi mỏi chân. Vì đàn ông có thể nghiêng ngả, còn chiếc ghế thì vững chắc hơn bao giờ hết.

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Phụ nữ khôn hãy biết yêu thương bản thân - Ảnh minh họa: Internet

8. Đừng chờ đợi đàn ông tiêu tiền vì mình, hãy tự trả tiền cho những thứ mình mua hoặc ăn. Vì khi tiêu tiền của đàn ông, bạn sẽ phải gánh chịu nhiều thiệt thòi, thậm chí là bị xem thường.

9. Đừng cam chịu, mặc kệ người khác giày vò, phán xét mình, hãy lên tiếng để họ biết bản thân bạn không dễ dàng gì bị bắt nạt. Để họ biết được bạn mạnh mẽ, kiên cường như thế nào.

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Muốn bình yên hãy ngẩng cao đầu đối diện với mọi thứ - Ảnh minh họa: Internet

10. Nếu buồn hay gặp bất cứ khó khăn nào trong cuộc sống, hãy ngẩng cao đầu tô thêm phấn, dặm thêm son và tiếp tục bước đi. Vì khóc không giải quyết được vấn đề mà còn khiến bạn sống chậm hơn so với những người khác.

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