Tại phòng của JaGan

Ganga đang ngủ thì cảm thấy khát, cô kiểm tra và thấy bình đã hết nước. Cô nhẹ nhàng đứng lên định đi lấy thêm nước thì pallu (khăn trùm đầu) bị mắc vào giường. Bà nội tỉnh dậy và ngạc nhiên thấy Ganga đang loay hoay gỡ chiếc pallu ra. Bà gọi cô, Ganga giật mình quay lại và bất cẩn đá vào chân ghế, cô mất đà lao về phía trước, bà nội hoảng hồn đứng dậy đỡ cô. Sau khi giúp Ganga ngồi xuống, bà mắng cô: Cháu phải cẩn thận hơn chứ. Cháu nên gọi cho bà nếu có cần thứ gì. Thấy Ganga chực khóc, bà dịu giọng lại với cô. Ganga bảo rằng đây chính là những giọt nước mắt hạnh phúc, cô biết bà mắng cô bởi vì bà rất quan tâm cô. Cô nói rằng mình đứng dậy đi lấy nước. Bà nội đảm bảo với cô rằng, thời gian tới bà sẽ luôn kiểm tra bình nước và đưa cho Ganga một cái gậy để cô đánh thức bà mỗi khi cần gì đó.

Tại trại trẻ mồ côi

AnSh và giám đốc trại trẻ đang ở trong phòng vui chơi. Anandi nhìn thấy một cậu bé rất lanh lợi, và cô lập tức bị cậu thu hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cậu bé đang ngồi chăm chú tập vẽ. Một người đàn ông đi tới và nói với cậu rằng bây giờ là lúc đi dạo trong vườn, anh ta bế cậu bé lên và đặt vào chiếc xe lăn. AnSh rất sốc và buồn bã, đặc biệt là Anandi. Cô đến trước mặt cậu bé, nhìn cậu với một nỗi buồn và sự xót thương. Shiv đưa tay ra ngỏ ý muốn làm bạn, cậu bé vui vẻ bắt tay anh. Khi cậu bé đi rồi, Anandi hỏi giám đốc trại trẻ về cậu. Bà nói: Thằng bé bị viêm khớp chân, nó không thể đi lại được. Nó ở trại trẻ này từ năm sáu tuổi vì không ai muốn nhận nuôi một đứa trẻ tật nguyền. Anandi nói: Thằng bé bị tật nguyền, nhưng nó không đáng bị tước đoạt tình yêu thương của cha mẹ như vậy. Shiv hỏi Anandi rằng cô có muốn nhận nuôi cậu bé này không, Anandi hạnh phúc nói có. Hai người hỏi giám đốc trại trẻ rằng liệu họ có được nhận nuôi cậu bé không, bà đồng ý.

Linh Trang - cô dâu 8 tuổi

Tại phòng điều trị của Ganga

Ganga đang nằm trên giường bệnh, y tá ở bên cạnh. Nghe tiếng Mannu khóc rất to, cô vội vàng đứng dậy nhưng y tá đã kịp thời ngăn cô lại. Bà nội cũng đi tới và hỏi cô: Tại sao cháu lạ̣i đứng dậy một lần nữa? Ganga lo lắng nói: Mannu đang khóc, có phải thằng bé bị thương ở đâu không? Bà nội nói: Không có gì đâu, thằng bé chỉ bướng bỉnh muốn có một món đồ chơi, nhưng Jagdish đã ở đó để dỗ dành thằng bé.

Nhà Shiv

Mọi người đang tập trung xem đoạn video trình chiếu hình ảnh của những đứa bé ở trại trẻ mồ côi. Meena buồn bã nói rằng thật tiếc khi chúng không có cha mẹ. AnSh cho mọi người xem bức ảnh của cậu bé mà hai người thích hơn những đứa trẻ khác. Ông nội hỏi cậu bé này có điểm gì đặc biệt. Anandi nói: Cháu và anh Shiv muốn nhận nuôi đứa bé này, nhưng nó lại bị viêm khớp chân nên không thể đi lại. Cả nhà sốc. Ira và Anoop không đồng ý cho AnSh nhận nuôi cậu bé, họ nói rằng thằng bé sẽ bị bỏ lại trong thế giới đầy toan tính cạnh tranh này, hơn nữa sẽ rất vất vả cho AnSh nếu họ nhận nuôi một đứa trẻ tật nguyền.

Shiv nói: Chúng con sẽ chăm sóc tốt cho thằng bé, con cũng sẽ đưa nó tới các bác sĩ tốt Ông nội và Alok bị thuyết phục và nói: Nếu AnSh thực sự muốn như vậy thì chúng ta nên ủng hộ quyết định của hai đứa nó. Ira và Sanchi vẫn tỏ vẻ khó chịu, Anoop không nói gì nữa.

Tại phòng điều trị của Ganga

Bà nội cùng Jagdish đưa Mannu đến và đặt cậu bé vào lòng Ganga. Cô âu yếm hôn cậu bé, sau đó rất sửng sốt khi thấy tay của Mannu bị băng bó. Cô lo lắng hỏi bà nội và Jagdish rằng sao Mannu lại bị thương? Jagdish đưa mắt nhìn bà nội, gật đầu với bà và nói rằng thằng bé bị ngã khi đang chơi. Ganga xót xa hỏi Mannu: Con có đau lắm không? Mannu nói không, bà nội bế cậu bé lên, hai bà cháu ôm nhau âu yếm.

Tập 62b

https://www.youtube.com/watch?v=RaQFtT8nw7I

Tập phim bắt đầu khi Daddu đang khen halwa mà Anandi chuẩn bị. Shiv cũng khen Anandi rồi sau đó anh rời đi để kiểm tra hòm thư điện tử của anh. Daddu nói với Ira, halwa không thể làm tâm trạng của con tốt lên được đâu. Ira nói, con thấy buồn với quyết định của Anandi ba ạ. Con bé đang muốn nhận nuôi một đứa trẻ tàn tật đấy ba. Chúng ta có thể giúp nó về mặt tài chính nhưng Anandi và Shiv lại muốn đưa nó về nhà. Chúng nó phải nghĩ đến việc sinh con của mình chứ. Anoop ủng hộ ý kiến của Ira. Meenu nói, đứa bé đó cần tình thương (hơn là tiền bạc). Ira nói, em không nên nặng tình như thế. Thế còn chị thì sao? Ira bắt đầu tức giận và nói, quyết định của chị không hề có chút giá trị đối với vợ chồng nó cả. À phải rồi, vợ chồng chúng nó cũng lớn cả rồi mà. Chị không có thành kiến gì với đứa bé đó nhưng chúng ta nhất định không thể đưa nó về đây được. Ai sẽ chịu trách nhiệm với thằng bé khi Shiv và Anandi vắng nhà chứ? Alok nói, chúng ta sẽ chăm sóc cho thằng bé. Chúng ta đã nuôi nấng ba đứa trẻ nên người (Shiv, Mahi, Saanchi) mà. Daddu thì nói, đây là một quyết định trọng đại. Ba có lòng tin vào cháu trai và cháu dâu của ba. Chúng ta phải ủng hộ cho chúng nó.

Dadisa bắt Ganga phải ăn dalya. Jagya đến. Dadisa hỏi, cái gì thế Jagya? Jagya nói, cháu có quà cho cô ấy. Ganga nói Jagya đưa món quà đó cho cô. Jagya nói là không. Dadisa nói, cháu hãy bảo vợ cháu ăn hết dalya trước đi đã. Ganga nghe lời và ăn. Cô không quên giục Jagya cho cô xem món quà đó. Ganga mở hộp quà đó ra và thấy một chiếc máy tính bảng. Jagya nói, em có thể làm mọi thứ với nó. Ganga nói, em sẽ làm một video về bà. Dadisa rất vui khi xem video đó. Ganga nói, hay anh thử tìm tên con mình đi

Anandi đang đổ almara cho đứa trẻ. Shiv hỏi, chúng ta nên làm gì bây giờ. Anandi nói, chúng ta phải nghĩ một cái tên cho thằng bé. Shiv nói, nhưng thằng bé đã có tên là Balbu rồi mà. Anandi nói, thằng bé cần một cái tên thật sự. Balbu không thích hợp cho thằng bé khi nó đến trường. Shiv hỏi, thế em có nghĩ ra cái gì không? Anandi trả lời, Amol Shivraj Sherkhar. Thấy vợ vui, Shiv cũng vui lây . Shiv nói, Amol giờ đã nằm hết trong tâm của em rồi, còn anh thì sao? Anandi nói, tình yêu của em dành hết cho con trai em mất rồi còn đâu. Shiv hỏi, vậy ai sẽ chăm sóc cho anh đây? Anandi nói, anh đã lớn rồi mà Shiv. Shiv nói, nhưng anh cần ít nhất 40% tình yêu của em. Trong khoảnh khắc, Shiv tiến gần hơn với Anandi. Anandi ngượng ngùng nói, cửa đang mở kìa anh. Shiv hỏi, anh sẽ chiếm 10 % trong tim em chứ? Anandi ôm lấy Shiv và nói, anh trong tim em không thể bị ai chiếm mất… Ây! Chỉ cần một câu nói vỏn vẻn vài chữ thôi mà Anandi cũng làm cho ai đó hạnh phúc ngập tràn rồi…

Sherkha Nathaldi - cô dâu 8 tuổi

Sonali Das dến từ tổ chức trại trẻ mồ côi và nói với gia đình Sherkhar rằng đây là một cuộc kiểm tra thông thường trong quá trình nhận nuôi một đứa trẻ. Sonali hỏi, gia đình có ý kiến gì về chuyện nhận nuôi này không? Nên nhớ, đứa bé cần tình thương, không cần lòng thương hại. Daddu quả quyết sẽ yêu thương đứa bé. Sonali lại nói, các vị có định đặt một cái tên khác cho thằng bé không? Ira nói, chúng tôi cũng muốn điều này.

Sonali hỏi, liệu cậu bé Balbu có được hưởng những quyền lợi của mình như bao đứa trẻ khác không? Shiv nói, thằng bé chắc chắn sẽ được đápứng đầy đủ về điều kiện vật chất (tài sản) theo đúng pháp luật. Saanchi đến và phản đối ý kiến của Shiv và Anandi, anh chị không thể làm thế được. Mọi người đều thấy khó chịu với Saanchi và dù Saanchi có nói thế nào thì Shiv và Anandi vẫn sẽ nhận nuôi cậu bé. Sonali nói lời cảm ơn tới gia đình họ.Anandi nói, chúng tôi sẽ chăm sóc cho thằng bé thật tốt… Xem tập tiếp theo tại đây