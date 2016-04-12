Tập phim bắt đầu với cảnh Anandi ôm quần áo của Amol và bắt đầu khóc. Sanchi đến và cố gắng an ủi cô. Anandi hỏi Kanha: tại sao Amol lại bị ngược đãi như vậy? Cô cầu nguyện chúa hãy chăm sóc cho Amol. Amol đang nhớ Anandi và nói: con biết mẹ đang cầu nguyện cho con, con muốn về với mẹ. Cậu nhìn thấy những người ăn xin đang cười. Cậu nhớ Anandi.

Rakhi đến và gặp Saurabh trong tù. Saurabh vui mừng khi thấy cô. Anh hỏi cô đã trở về nhà từ khi nào? Rakhi hỏi hắn ra đã thực sự cưỡng hiếp Sanchi sao? Saurabh nói: nếu tôi thích cùng với cô ta thì sau đó kết quả là gì. Rakhi nói: chuyện này rất quan trọng, nếu bất kì chuyện gì xảy ra với tôi sau đó … Saurabh bảo cô im miệng. Saurabh nói: cô ta đã đổ oan cho tôi trong vụ kiện. Rakhi nói hắn ta thật độc ác và cô sẽ ủng hộ cho Vivek nếu như cô ở đó.

Cô nói mọi người đều đang đau đớn vì hắn ta. Rakhi thông báo cho hắn ta biết rằng Vivek sẽ làm đám cưới với Sanchi. Cô nói cô rất tự hào về anh ấy, cô hi vọng rằng Saurabh sẽ thay đổi tốt hơn. Saurabh bị sốc khi biết về đám cưới của Sanchi và Vivek.

Gehna và mẹ của cô ấy đến gặp Kanchan tại nhà chồng cô ấy. Bà nội hỏi: Tại sao cô lại gọi cho chúng tôi? Mẹ của Manish nói: chúng tôi không cần một đứa con dâu không thể cho chúng tôi một người thừa kế. Bà bảo họ hãy đưa Kanchan về. Bà nội nói: cô không thể làm thế được. Mẹ của Manish nói: hãy đưa con gái cô đi, cô ta không có bất kỳ mối quan hệ gì với con trai tôi nữa. Mẹ của Gehna cầu xin bà ta và bảo bà ta hãy giữ Kanchan lại. Mẹ của Manish nói: chúng tôi không cần cô ta. Bà cầu xin trước mặt bà ta. Bà nội cảm thấy bất lực.

Mẹ của Manish bảo họ đi. Bà nội cảnh báo bà ta hãy dể đồ đạc xuống. Bà nội nói: họ không xứng đáng với Kanchan, đi thôi. Kanchan rời đi cùng với gia đình.

Bà nội đưa Kanchan tới haveli. Kanchan trong tình trạng bị sốc. Gehna bảo cô hãy uống trà. Kanchan vẫn giữ im lặng. Ganga đến và nhờ cô hãy chăm sóc cho Abhi một lúc. Kanchan hỏi: cô sẽ để con trai cô cho tôi ư? Tôi không thể trở thành mệ thêm lần nữa. Ganga nói: suy nghĩ của chúng tôi không cổ hủ như thế. Cô bảo cô ấy hãy chăm sóc cho Abhi. Gehna chứng kiến chuyện đó.

Kanchan nói chuyện với Abhi và nói: chúng ta sẽ sớm trở thành bạn. cô bảo Abhi cười lên. Kanchan cũng cười. Gehna và Ganga đều thấy vui.

Người phụ nữ ăn xin đi đến chỗ Amol và đe dọa cậu bé. Cô ta nói: tôi sẽ dạy cho mày những mánh khóe để ăn xin và đưa cho cậu đồ ăn để ăn. Amol nhìn thấy bà ta tát một cậu bé vì nhận được ít tiền. Họ nhìn cậu bé đó và Amol. Amol nhìn cậu bé kia.

Ganga nói với Jagya về tình trạng của Ganga. Cô nói: có còn cách nào để cô ấy có thể trở thành mẹ được không? Jagya nói: em biết rất rõ về vấn đề của Kanchan. Jagya bảo cô hãy nói chuyện với Manish và Kanchan về việc đẻ thuê. Jagya nói: bà nội chắc chắn sẽ từ chối. Ganga nói: đây là cách duy nhất để vượt qua được chuyện này, chúng ta sẽ nói chuyện với bà nội. jagya đồng ý.

Cậu bé kia nhìn thẻ tên của Amol và nói: cậu đi học. Cậu bé nói: tôi biết cậu, Sonu đã kể với tôi về cậu. Amol nhớ lại cậu bé đó. Cậu nói: họ dễ dàng bắt cố tôi vì tôi còn quá nhỏ, tôi đã khóc vì bố mẹ của tôi. Amol bảo cậu bé kia hãy giúp đỡ cậu. Cậu bé đó nói: không dễ gì thoát được ra khỏi đây đâu. Amol nói: mẹ của tôi đã giải thoát cho Sonu và những đứa bé khác ra khỏi đây, mẹ của tôi cũng sẽ giải thoát cho chúng ta, cậuu ũng sẽ được đến trường. Cậu bé đó nói: Hãy nhìn xem chúng ta có thể làm được gì.

Tập 35b

video : https://www.youtube.com/watch?v=YVMBVS3mfD0

Tập phim bắt đầu với cảnh Meenu và Ira đang bảo Anandi hãy ăn gì đó vì cô đã không ăn gì kể từ khi Amol bị bắt cóc. Anandi nói: con không thể ăn gì. Ông nội bảo cô hãy ăn vì Amol. Anandi định ăn chút gì đó nhưng sau đó nhớ đến Amol và không thể ăn nữa. Bạn của Amol đang bàn tán về việc Amol bị bắt cóc và quyết định đi tìm Amol. Chúng nói: chúng ta sẽ làm một tập giấy mỏng in hình Amol và số điện thoại. Một cậu bé nói: tớ sẽ xin sự đồng ý của hiệu trưởng và nói chuyện với bố. Kanchan nhìn thấy chiếc điện thoại và gọi vào số của Manish. Mẹ chồng cô bắt máy và cảnh báo cô không được gọi cho họ nữa. Kanchan khóc và tâm trạng. Gehna đến và trấn an cô rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Ira hỏi Shiv: tại sao cảnh sát không thể tìm được Amol. Bà tức giận với cảnh sát. Bà nói: mẹ không thể thấy tình trạng của Anandi như này được. Bà bảo Shiv hãy gọi cho DSP và chỉ thị cho anh ta tìm kiếm Amol ngay lập tức. Shiv nhận được một cuộc gọi. Anh thông báo với cả nhà rằng một thanh tra đã tìm thấy một cậu bé nhưng họ không biết đó có phải Amol hay không. Mọi người đi xem cậu bé đó.

Shiv lái xe một cách bất cẩn để đi đến đó nhanh nhất. Alok bảo anh hãy lái xe cẩn thận. Shiv căng thẳng. bài hát Maula Re Maula vang lên. Họ đến nói và cậu bé xuất hiện cùng một vài người khac. Các bạn của Amol đi phát tấm giấy in ảnh Amol.

Bà nội nói: ta phản đối việc đẻ thuê, điều đó không tốt, phụ nữ sẽ trở thành mẹ - người mang đến sự sống cho đứa trẻ. Jagya nói: cái gì là sai trong chuyện này, Kanchan sẽ trở thành mẹ. Gehna nói: Kanchan sẽ rất hạnh phúc khi được làm mẹ, con bé muốn có một đứa con của riêng mình. Bà nội nói: Kanchan có thể nhận nuôi một đứa trẻ. Basant nói: Anandi đã làm tốt mọi việc nhưng có sự khác nhau giữa hoàn cảnh của Anandi và Kanchan, Anandi nhận con nuôi là do mong muốn của chính con bé, còn mẹ chồng Kanchan sẽ phản đối việc nhận con nuôi, có thể bà ấy sẽ chấp nhận Kanchan nếu chúng ta lựa chọn việc đẻ thuê. Gehna nói: vấn đề của chúng ta sẽ được giải quyết. Bà nội đồng ý nói chuyện với mẹ chồng của Kanchan. Bà nội nói: chúng ta đều sẽ rất hạnh phúc nếu như gia đình của Kanchan chấp nhận con bé.

Ông nội và Ira đang lo lắng. Sanchi gọi cho Ira và hỏi về Amol. Ira nói: cảnh sát đã tìm thấy một đứa trẻ vì vậy Shiv và Alok đã đi đến đó để xem đứa bé đó. Sanchi nói: Vivek cũng đang tìm kiếm thằng bé. Meenu đến và bảo rằng tình trạng của Anandi rất tệ, con bé đi rất nhiều. Ira nói: tôi có thể hiểu được nỗi đau khổ của Anandi. Bà xúc động. Ira gọi cho Shiv. Alok trả lời điện thoại và bảo đứa bé đó không phải Amol, thằng bé đã về với bố mẹ của nó. Ira khóc.

Ira, Meenu và ông nội cầu nguyện tới Chúa. Sanchi nói chuyện với Alok về Amol. Payal đến và bảo Sanchi đưa bức ảnh của Amol cho cô ấy. Cô nói; chúng ta sẽ gửi ảnh của thằng bé cho bạn bè của chúng ta. Sanchi nói: tớ sẽ công khai tấm ảnh trên mạng xã hội.

Alok, Shiv và Anandi đi tới đồn cảnh sát. Alok tự hỏi tại sao họ không nhận được cuộc gọi nào đòi tiền chuộc. Cảnh sát chỉ ra người đã ăn cắp chiếc xe tải để bắt cóc. Họ đến nhà của dồng bọn của hắn. Họ thông báo rằng anh ta đã đi từ nửa tiếng trước. Shiv tức giận và bảo cảnh sát phải tìm được ra Amol sớm nhất có thể.

Anandi và Shiv nhìn bức ảnh của Amol trên tấm bìa đã bị rách. Những người bạn cùng trường của cậu bé đưa cho họ tấm bìa in ảnh Amol. Cậu bé hỏi: cô đã biết gì về Amol chưa? Anandi nói: chúng ta sẽ sớm tìm thấy Amol. Một nhà báo nhặt được tấm bìa và biết được rằng con trai của một thanh tra đã bị bắt cóc. Xem tập tiếp theo tại đây