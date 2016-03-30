Trấn Thành tập hát cùng “mỹ nam” Noo Phước Thịnh

Những ngày qua, Trấn Thành và các nghệ sĩ thường xuyên có mặt tại sân khấu Trống Đồng từ sáng tới khi trời tối mịt để tập luyện cho các tiết mục trong liveshow cũng như chạy sân khấu và tổng duyệt chương trình.

Hình ảnh mà phóngt? viên ghi lại được trong hậu trường của một buổi tập luyện trước liveshow là hình ảnh Trấn Thành đang tập kịch cùng NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Tấn Beo, nghệ sĩ Tấn Hoàng, diễn viên Lê Lộc (con gái chị Lê Giang) và diễn viên trẻ Duy Khương (hot boy Taxi trong Thách thức danh hài 2015).

Ngoài ra, Trấn Thành cũng có phần tập kịch cùng Ngô Kiến Huy và tập hát cùng Noo Phước Thịnh.

Trong buổi tập có thể thấy Trấn Thành ăn mặc khá đơn giản với áo thun sát nách và quần ngố, đầu đội mũ lưỡi trai để thuận tiện cho việc đi lại, tập luyện chứ không chải chuốt và bảnh bao như thường thấy.

Gương mặt của Trấn Thành cũng lộ rõ sự căng thẳng và mệt mỏi vì càng sát ngày biểu diễn thì ngoài việc tăng cường tập luyện cùng các khách mời để nhớ bài hơn, Trấn Thành còn phải cùng ekip chạy sân khấu, tổng duyệt rất nhiều lần để chắc chắn sẽ không có một sự cố nào diễn ra khi chương trình được chính thức bắt đầu hay có một “hạt sạn” nào trong các tiết mục biểu diễn cả.

Nhưng dù mệt mỏi tới đâu, khi vào vở diễn nào, hóa thân vào nhân vật nào dù chỉ là tập luyện, Trấn Thành dường như quên hết mọi thứ và lập tức nhập tâm vào nhân vật của mình.

Trong liveshow sắp tới, ngoài phần diễn kịch với những nghệ sĩ tên tuổi như: NSND Ngọc Giàu, NSND Hồng Vân, nghệ sĩ Chí Tài, nghệ sĩ Tấn Beo, nghệ sĩ Tấn Hoàng, nghệ sĩ Trường Giang, nghệ sĩ Lê Giang,… Trấn Thành còn có màn song ca với 4 ca sĩ là Noo Phước Thịnh, Tóc Tiên, Đông Nhi và Hoàng Châu.

Còn về phần Ngô Kiến Huy, anh sẽ không xuất hiện trong liveshow với tư cách một ca sĩ hay MC mà sẽ xuất hiện với tư cách diễn viên và diễn một vai nhỏ trong vở diễn mang tên “Alagim và thần Ve chai”.

Liveshow Trấn Thành “Bình tĩnh sống” sẽ diễn ra đêm đầu tiên vào lúc 20h ngày 30/3. Hai đêm còn lại sẽ diễn ra ngày 31/3 và đêm diễn cuối cùng sẽ diễn ra ngày 2/4 tại TP.HCM.