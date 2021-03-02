Đàm Tùng Vận, Chung Hán Lương 'cưới trước yêu sau' trong bộ phim cổ trang Cẩm Tâm Tựa Ngọc

Những “mọt phim” cổ trang Trung Quốc không thể bỏ qua siêu phẩm Cẩm Tâm Tựa Ngọc – bộ phim vợ lớn, vợ bé đấu đá gây gắt đầy mưu kế được ra mắt vào đầu năm 2021 này.

Ra mắt vào đầu năm 2021, bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc đang nhận được rất nhiều sự quan tâm của khán giả mê phim Hoa Ngữ trong thời gian gần đây. Bộ phim lấy cảnh dưới thời Minh do Ôn Đức Quang làm đạo diễn đã gây ra tiếng vang lớn khi dàn diễn viên không phải là "tiểu lưu lượng" đang nổi tiếng, mà lại chính là những diễn viên gạo cội với khả năng diễn xuất tuyệt vời có thể kể đến như Chung Hán Lương, Đàm Tùng Vận, Hà Hoằng San, …

Tạo hình Chung Hán Lương, Đàm Tùng Vận trong phim - Ảnh: We TV Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ nữ công lược của tác giả Chi Chi, kể về câu chuyện tình “cưới trước yêu sau” giữa nàng thứ nữ La tộc, La Thập Nhất Nương (do Đàm Tùng Vận thủ vai) cùng với tướng quân của Từ phủ nổi tiếng nhất nhì kinh thành - Từ Lệnh Nghi (do Chung Hán Lương thủ vai). Câu chuyện gia đấu thê, thiếp kịch tính - Ảnh: We TV Thời điểm ban đầu, vì là cuộc hôn nhân giao dịch giữa hai nhà Từ - La, cả Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi đều không hào hứng vì cuộc hôn nhân này. Những cuộc cãi nhau, đấu võ mồm của cả hai trong phim cũng đã tạo nên nhiều tình tiết dở khóc dở cười.

Cuộc hôn nhân giữa Thập Nhất Nương và Từ Lệnh Nghi - Ảnh: Internet Sau khi vào cửa Từ phủ, nhờ vào trí thông minh, khôn khéo của bản thân mà Thập Nhất Nương dần dần trở thành một đương gia chủ mẫu thực thụ, thậm chí chiếm được trái tim của tướng quân Từ Lệnh Nghi, đồng thời vượt qua được mọi hiểm kế thâm sâu chốn hậu viện nhắm vào nàng. Thập Nương - Từ Lệnh Nghi tình cảm mặn nồng - Ảnh: Internet Đây là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Đàm Tùng Vận cùng Chung Hán Lương sau thời gian vắng bóng, được dự đoán sẽ trở thành bộ phim hot nhất nửa đầu năm 2021. Hiện bộ phim được đang được chiếu trên Tencent Video, We TV vào thứ Hai, thứ Ba và thứ Tư hàng tuần vào lúc 19 giờ theo giờ Việt Nam. Thập Nhất Nương hạnh phúc bên Từ Lệnh Nghi - Ảnh: Internet Sở hữu dàn diễn viên tên tuổi cùng với khả năng diễn xuất bậc thầy, bối cảnh và trang phục được đầu tư cực kì ấn tượng, bộ phim chắc chắn sẽ không khiến người xem thất vọng.

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