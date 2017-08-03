Cặp đôi 'vàng' Ấn Độ xuất hiện trong phim Âm mưu và Tình yêu

Shah Rukh Khan và Kajol, cặp diễn viên nổi tiếng Ấn Độ, sẽ cùng góp mặt trong bộ phim Âm mưu và Tình yêu.

Được biết trước đây, ông vua dòng phim tình cảm Shah Rukh Khan và Kajob chính là cặp đôi Bollywood được yêu thích nhất. Cả hai đã từng hợp tác ăn ý với nhau trong rất nhiều bộ phim như Dilwale Dulhania Le Jayenge, Kuch Kuch Hota Hai, Kabhi Khushi Kabhi Gham and Baazigar. Ngoài ra, cặp đôi này cũng đã cùng song ca những bài hát lãng mạn như Suraj Hua Madham, Tujhey Dekha Toh Yeh Jana Sanam, Yeh Ladka Hai Allah and Ladki Badi Anjani Hai, Ladki Bari Anjani Hai.

Tuy nhiên trong một lần trả lời phỏng vấn với báo chí, Shah Rukh Khan tiết lộ rằng anh không có ấn tượng tốt về Kajob khi hai người gặp mặt lần đầu tiên. Trong khi đó, Kajob cảm thấy Shah Rukh Khan rất khó chịu. Sau nhiều lần hợp tác đóng phim, dần dần họ đã trở thành bạn của nhau. Kajob rất thích làm việc chung với Shah Rukh Khan. Còn Shah Rukh Khan mong muốn con gái của mình Suhana sẽ học hỏi được kỹ năng diễn xuất từ Kajol.

Nhận lời mời tham gia bộ phim Âm mưu và Tình yêu, Shah Rukh Khan và Kajob sẽ đảm nhận vai trò giúp Gopi đi tìm Ahem. Khi Gopi gặp được chồng mình cũng là lúc Shah Rukh Khan và Kajob gặp lại nhau sau nhiều năm xa cách.

Các diễn viên và đoàn phim đã rất vui mừng được gặp thần tượng màn ảnh của họ. Mohammad Nazim, Devoleena Bhattacharjee và tất cả mọi người đã chụp ảnh kỷ niệm với các ngôi sao điện ảnh và cùng nhau trò chuyện vui vẻ.

Tâp 804 và 805 của bộ phim Âm Mưu và Tình Yêu với sự xuất hiện của cặp đôi nổi tiếng Shah Rukh Khan và Kajol sẽ được phát sóng vào lúc 22h15’ tối thứ bảy và tối chủ nhật tuần này (5/8 & 6/8) trên THVL1.

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