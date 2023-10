Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị netizen 'chê lấy chê để', bới móc từ trang phục, kịch bản cho tới diễn viên

Những ngày qua, sức hot của bộ phim "Cẩm Tâm Tựa Ngọc" chưa hề hạ nhiệt. Ngoài nhận được những lời khen từ fan của Đàm Tùng Vận và Chung Hán Lương thì ekip làm phim cũng nhận không ít lời chê bai, bới móc từ trang phục, kịch bản cho tới diễn viên.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc (tên tiếng Trung: 锦心似玉, tên tiếng Anh: The Sword and The Brocade) là phim truyền hình cổ trang Trung Quốc đề tài gia đấu, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ Nữ Công Lược của nhà văn Chi Chi.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc lấy bối cảnh thời Minh, kể về La Thập Nhất (Đàm Tùng Vận thủ vai) là một thiên kim đại tiểu thư nhưng không may bị gả vào nhà của Vương gia Từ Lệnh Nghi (Chung Hán Lương thủ vai).

Hai người cưới nhau vì nghĩa vụ với gia tộc chứ không hề có chút tình cảm gì với nhau. Thế nhưng vì sự đáng yêu, ngay thẳng chính trực của Thập Nhất Nương mà dần dần Từ Lệnh Nghi nảy sinh tình cảm với cô. Sự quan tâm của phu quân cũng dần cảm hóa nàng Thập Nhất, từ đó, cả hai chia sẻ tình cảm cho nhau nhiều hơn.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì Từ Lệnh Nghi phụng lệnh triều đình rời xa nhà, bỏ lại Thập Nhất Nương một mình. Ngoài việc chờ đợi phu quân trở về, nàng còn phải đối diện với các thành viên Từ gia khi họ liên tiếp gây khó dễ...

Hiện tại, Cẩm Tâm Tựa Ngọc đang được công chiếu đến tập 12. Phim được phát sóng vào thứ 2, thứ 3, thứ 4 lúc 19 giờ (giờ Việt Nam).

Bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc ngoài nhận được những lời khen có cánh từ phía fan của hai diễn viên chính, thì đoàn làm phim cũng nhận không ít lời chê bai từ phía cộng đồng mạng.

Trang phục của diễn viên cũng bị cho là quá chật, không giống với tư liệu lịch sử - Ảnh: Internet

Hiện tại, có 2 luồng ý kiến tranh cãi quanh bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc, tuy nhiên ekip sản xuất vẫn chưa lên tiếng hồi đáp cho bất kỳ ý kiến nào.

