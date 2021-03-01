Cẩm Tâm Tựa Ngọc bị netizen 'chê lấy chê để', bới móc từ trang phục, kịch bản cho tới diễn viên

Phim hay mỗi ngày 01/03/2021 18:05

Những ngày qua, sức hot của bộ phim "Cẩm Tâm Tựa Ngọc" chưa hề hạ nhiệt. Ngoài nhận được những lời khen từ fan của Đàm Tùng Vận và Chung Hán Lương thì ekip làm phim cũng nhận không ít lời chê bai, bới móc từ trang phục, kịch bản cho tới diễn viên.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc (tên tiếng Trung: 锦心似玉, tên tiếng Anh: The Sword and The Brocade) là phim truyền hình cổ trang Trung Quốc đề tài gia đấu, được chuyển thể từ tiểu thuyết Thứ Nữ Công Lược của nhà văn Chi Chi.

Cẩm Tâm Tựa Ngọc lấy bối cảnh thời Minh, kể về La Thập Nhất (Đàm Tùng Vận thủ vai) là một thiên kim đại tiểu thư nhưng không may bị gả vào nhà của Vương gia Từ Lệnh Nghi (Chung Hán Lương thủ vai).

Hai người cưới nhau vì nghĩa vụ với gia tộc chứ không hề có chút tình cảm gì với nhau. Thế nhưng vì sự đáng yêu, ngay thẳng chính trực của Thập Nhất Nương mà dần dần Từ Lệnh Nghi nảy sinh tình cảm với cô. Sự quan tâm của phu quân cũng dần cảm hóa nàng Thập Nhất, từ đó, cả hai chia sẻ tình cảm cho nhau nhiều hơn.

Hạnh phúc chưa được bao lâu thì Từ Lệnh Nghi phụng lệnh triều đình rời xa nhà, bỏ lại Thập Nhất Nương một mình. Ngoài việc chờ đợi phu quân trở về, nàng còn phải đối diện với các thành viên Từ gia khi họ liên tiếp gây khó dễ... 

Hiện tại, Cẩm Tâm Tựa Ngọc đang được công chiếu đến tập 12. Phim được phát sóng vào thứ 2, thứ 3, thứ 4 lúc 19 giờ (giờ Việt Nam).

Bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc ngoài nhận được những lời khen có cánh từ phía fan của hai diễn viên chính, thì đoàn làm phim cũng nhận không ít lời chê bai từ phía cộng đồng mạng. 

cam tam tua ngoc
Trang phục của diễn viên cũng bị cho là quá chật, không giống với tư liệu lịch sử - Ảnh: Internet

Hiện tại, có 2 luồng ý kiến tranh cãi quanh bộ phim Cẩm Tâm Tựa Ngọc, tuy nhiên ekip sản xuất vẫn chưa lên tiếng hồi đáp cho bất kỳ ý kiến nào.

Từ khóa:   Đàm Tùng Vận Chung Hán Lương Thứ Nữ Công Lược

TIN MỚI NHẤT

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Đúng 33 ngày tới, 3 con giáp ĐẠI VẬN RỰC SÁNG, gánh hết tài lộc về nhà, phát tài cực to, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tâm linh - Tử vi 40 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp là 'con cưng Thần Tài', bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Nỗi lòng người mẹ trẻ chấp nhận nhẫn nhịn vì thương con trước thái độ tàn nhẫn của chồng

Tâm sự Eva 1 giờ 10 phút trước
Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Đúng 17h30 chiều mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 31 phút trước
Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Sau ngày 10/10, 3 con giáp thăng chức tăng lương, thu nhập tăng theo cấp số nhân, tiền rủng rỉnh túi, bạc vàng đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 40 phút trước
Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 11/10/2026, 3 con giáp mệnh sáng như sao, sự nghiệp thăng tiến, trúng số độc đắc đổi đời dễ dàng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Nỗi lòng người phụ nữ lấy chồng khó tính và tuyệt chiêu chu toàn bổn phận với nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 10 phút trước
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: “Đẹp Rạng Ngời – Đón Deal Hời” cùng Hoàng Hà Mobile

Xã hội 2 giờ 40 phút trước
Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Trái đắng hay cơ duyên: Mang thai với chồng cũ sau 3 năm ly hôn thì nên làm gì?

Tâm sự gia đình 3 giờ 10 phút trước
Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Trong 79 ngày tới, 3 con giáp được cát tinh chiếu rọi, sự nghiệp LÊN HƯƠNG, không thăng chức cũng tăng lương vùn vụt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 40 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 10/10/2026, 3 con giáp may mắn GOM HẾT TIỀN CỦA trong thiên hạ, một bước đổi đời thành đại gia, tình duyên cực đỏ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 11/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Đúng 20h hôm nay, ngày 10/10/2026, 3 con giáp TÀI LỘC BUNG CỬA, hưởng Lộc Trời cho, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ