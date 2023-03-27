Zaracos: Thương hiệu chăm sóc trẻ em hàng đầu từ Mỹ

Hiện nay, các sản phẩm của Zaracos được phân phối rộng rãi tại nhiều quốc gia như Thụy Sỹ, Hà Lan, Pháp, Đức, Ấn Độ, Hàn Quốc và tại Việt Nam vào năm 2011.

Được thành lập từ năm 1990 tại Mỹ, Zaracos đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình trên thị trường toàn cầu và trở thành một trong những tên tuổi được nhiều bà mẹ tin tưởng khi tìm kiếm sản phẩm cho con.

II. Chất lượng vượt trội

Với mong muốn mang đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, Zaracos luôn tập trung vào việc cải thiện chất lượng của mình, cũng như đảm bảo tính an toàn và sự tin cậy cho người sử dụng.

Các sản phẩm của Zaracos được làm từ các chất liệu cao cấp, không chứa chất độc hại như Nhựa PP, PU, HDPE, khung xe được làm từ hợp kim aluminum hoặc thép carbon chắc chắn siêu nhẹ, trải qua các bước kiểm tra nghiêm ngặt để cho ra đời những vật dụng an toàn nhất cho bé yêu của bạn.

Ưu điểm sản phẩm Zaracos

Đề cao tính an toàn cùng sự phát triển của trẻ, giúp luôn thoải mái nhất khi sử dụng.

Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng di chuyển nhưng vẫn đầy đủ các tính năng cần thiết.

Đạt tiêu chuẩn QUACERT TCVN 6238-1:2011 – An toàn liên quan đến tính chất cơ lý và TCVN 6238-3:2011 – An toàn về mức thôi nhiễm của một số nguyên tố độc hại.

Mẫu mã và màu sắc tinh tế, sang trọng.

Giá thành hợp lý.

Chế độ bảo hành 3 năm cho ba mẹ yên tâm khi sử dụng.

III. Review các dòng sản phẩm của Zaracos

- Ghế ngồi ô tô : Ghế ô tô cho bé của Zaracos có thiết kế hiện đại và an toàn, đạt tiêu chuẩn ECE-R44/04 của châu âu. Giúp bảo vệ tối đa các tác động bức phá từ đầu, cổ và cột sống của trẻ, cùng những tấm đệm lót siêu mềm mại, giúp giảm chấn động từ hai phía.

Ngoài ra, ghế ô tô Zaracos có thể chuyển đổi các tư thế phù hợp cho trẻ từ sơ sinh đến 11 tuổi, dễ dàng lắp đặt trên xe ô tô qua chốt ISOFIX hoặc dây SeatBelt trên xe.

- Xe đẩy em bé :

Đây có lẽ là sản phẩm được ưa chuộng nhất vì xe đẩy Zaracos có thiết kế đa năng hai chiều, cùng khả năng gấp gọn dễ dàng, thích hợp mỗi khi ba mẹ đưa bé ra ngoài chơi.

Chất liệu vải đệm mềm và thoáng khí, cho bé cảm giác thoải mái tối đa khi sử dụng.

Khoang ngồi dài và rộng, cùng lưng tựa xe dễ dàng điều chỉnh mọi góc độ từ 125° đến 180° thích hợp cho bé từ sơ sinh đến 5 tuổi.

- Xe tập đi Zaracos :

Có thể nâng hạ chiều cao phù hợp với từng giai đoạn của bé, thiết kế như một chiếc nôi bảo vệ trẻ tránh va chạm đồ vật xung quanh trong quá trình tập đi.

Các bánh xe xoay tròn 360 độ, giúp dễ dàng di chuyển và điều khiển xe một cách an toàn.

Phần bàn đồ chơi kép được thiết kế thông minh và tiện lợi, giúp bé có thể vừa chơi vừa học tập. Khi cần thiết, phần bàn đồ chơi có thể tháo ra để trở thành một bàn ăn dưới đáy xe, rất tiện lợi khi bé cần ăn uống hoặc khi không sử dụng phần đồ chơi nữa.

- Ghế ăn dặm :

Ghế ăn dặm Zaracos dành cho trẻ từ 6 tháng đến 10 tuổi là một sản phẩm rất tiện lợi và đa năng cho bé.

Zaracos cung cấp các sản phẩm chăm sóc bé chuyên nghiệp từ USA

Thiết kế gọn nhẹ, dễ dàng tháo rời đệm ghế để vệ sinh hay tháo lắp các bộ phận để thay đổi thành một chiếc ghế nhỏ hoặc thành một chiếc bàn, giúp tiết kiệm chi phí và không gian trong gia đình.

Với chất liệu được làm từ nhựa khung nhựa PP2300, PS, vải 300D oxford cao cấp, ghế ăn dặm Zaracos rất an toàn và chắc chắn cho bé khi sử dụng. Dây đai bảo vệ an toàn khi bé ngồi, lồng ghế rộng giúp bé cảm thấy thoải mái hơn khi ngồi trên ghế. Chân ghế được thiết kế chống đổ ngã, giúp bố mẹ yên tâm hơn khi cho con ngồi chơi hoặc ngồi ăn trên ghế.

- Nôi cũi dù Zaracos : Là sản phẩm dành cho bé từ 0 - 3 tuổi được tích hợp nhiều tính năng tiện lợi như thiết kế 2 tầng, tầng trên để nằm và tầng dưới làm nhà banh, có mùng chống muỗi cùng khả năng gấp gọn tiện lợi, giúp tạo không gian rộng rãi hơn cho căn phòng.

Không nói quá khi gọi Zaracos là trợ thủ đắc lực của các bà mẹ trong việc chăm sóc con nhỏ, vì các sản phẩm của zaracos đều hướng tới việc hỗ trợ mẹ chăm bé dễ dàng hơn.

Từ những sản phẩm chất lượng đến phong cách thiết kế độc đáo, Zaracos đã thể hiện được sự sáng tạo và tinh tế của mình. Chúng tôi mong muốn sẽ tiếp tục thấy Zaracos phát triển và thành công hơn trong tương lai