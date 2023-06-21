Xúc xích trẻ em cực kì mê nhưng liệu bạn đã biết điều khủng khiếp sẽ xảy ra khi ăn một chiếc xúc xích mỗi ngày?

Có lẽ chúng ta đều biết rằng xúc xích là một trong những món ăn yêu thích của trẻ em. Tuy nhiên, có một sự thật đáng sợ đằng sau sự mê mẩn đó. Liệu bạn đã biết rằng việc ăn một chiếc xúc xích mỗi ngày có thể mang lại những hậu quả không mong muốn cho sức khỏe của trẻ?

Trong quá trình sản xuất xúc xích, giăm bông, lạp xưởng, nitrite là một phụ gia thực phẩm không thể thiếu, làm tăng thêm màu sắc, mùi vị và thời hạn sử dụng. Khi ăn xúc xích quá nhiều đồng nghĩa với việc nitrite xâm nhập vào cơ thể với hàm lượng lớn và kết hợp với các sản phẩm phân hủy protein trong dạ dày để tạo thành nitrosamine gây ung thư.

Xúc xích ngon, nhưng nó chứa hàm lượng axit béo bão hòa cao, ăn lượng lớn chất béo bão hòa vào cơ thể sẽ làm tăng nguy cơ bị béo phì, đồng thời cũng sẽ làm tổn thương hệ thống tim mạch và mạch máu não.

Năm 2015, theo một báo cáo của Cơ quan nghiên cứu ung thư quốc tế của WHO công bố ngày thứ Hai (26.10) cho biết rằng các loại thịt muối và chế biến sẵn như thịt lợn muối, xúc xích (hot dog) và giăm bông có khả năng gây ra ung thư, đồng thời đưa những thực phẩm này vào danh sách những chất gây ung thư hàng đầu cùng với cồn, thuốc lá, a-mi-ăng và a-sen.

"Với một cá nhân, nguy cơ bị ung thư đại trực tràng (ung thư ruột) do ăn thịt chế biến sẵn vẫn nhỏ, nhưng nguy cơ này tăng lên cùng với lượng thịt ăn vào”, thông báo dẫn lời TS Kurt Straif, chuyên gia dịch tễ của cơ quan Nghiên cứu ung thư Quốc tế (IARC).

IARC ước tính rằng một phần 50g thịt chế biến sẵn (tương đương với khoảng 3 lát thịt lợn muối nấu chín) sẵn hàng ngày làm tăng 18% nguy cơ ung thư ruột.

3. Dẫn đến huyết áp cao

Theo Hướng dẫn chế độ ăn uống 2020-2025 của Mỹ, lạm dụng natri có thể làm tăng nguy cơ huyết áp cao, đây là nguyên nhân chính gây đột quỵ và bệnh tim.

Được biết, xúc xích là một trong số những thực phẩm chứa nhiều natri nhất. Một chiếc xúc xích 6 inch cung cấp 21% lượng natri tối đa được khuyến nghị hàng ngày và đó là chưa kể mọi thứ khác mà bạn ăn trong ngày.

4. Gây loãng xương

Lượng muối được tẩm ướp trong xúc xích khá cao, không có lợi cho sự phát triển lành mạnh, đặc biệt đối với trẻ nhỏ đang trong giai đoạn phát triển thể chất. Ăn nhiều xúc xích, lượng muối nhiều gây bất lợi cho mạch máu, chắc chắn sẽ làm tăng nguy cơ bị huyết áp cao. Ngoài ra, lượng muối đi vào cơ thể lớn sẽ làm tăng nguy cơ thiếu canxi, dẫn đến vấn đề về xương khớp.

5. Xúc xích có thể rút ngắn tuổi thọ

Theo một nghiên cứu của Đại học Michigan và được đăng trên tạp chí khoa học Nature, chỉ ăn một chiếc xúc xích cũng có thể khiến bạn mất đi 36 phút trong cuộc đời, ngay cả khi bạn đang có một lối sống lành mạnh.

Sau khi phân tích tác động của hơn 5.800 loại thực phẩm phù hợp với chế độ ăn kiêng của Mỹ, các nhà nghiên cứu đã chuyển những phát hiện này thành các phép đo định lượng dựa trên lượng thời gian có thể bị mất hoặc có được khi tiêu thụ từng loại.

Mặc dù những phát hiện này là đáng báo động và cần có các nghiên cứu sâu hơn, việc ăn xúc xích có khả năng làm giảm tuổi thọ của bạn.

Cách lựa chọn xúc xích an toàn

- Không mua loại xúc xích có thành phần Nitrit.

- Hạn chế ăn xúc xích, trẻ em thì không nên ăn quá 12 chiếc/ tháng.

- Sửa dụng những loại có rõ xuất xứ nguông gốc và không có sự bất thường về màu sắc.