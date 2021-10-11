Ưu điểm nổi bật của các dòng xe đẩy cho bé Chilux

Xe đẩy em bé là một trong những công cụ đắc lực của bố mẹ trong việc chăm sóc con ở những năm tháng đầu đời. Các sản phẩm này ra đời giúp bé cưng an toàn, thoải mái khi di chuyển hoặc du lịch cùng bố mẹ. Đồng thời, xe đẩy còn giúp phụ huynh giảm được mệt mỏi khi bế bồng bé trong suốt thời gian dài.

Chilux là một trong những thương hiệu tiên phong tại Singapore trong việc sản xuất các sản phẩm xe đẩy đa năng. Hiện Chilux đang được tin dùng tại các quốc gia như Malaysia, Thái Lan, Việt Nam, Singapore và Campuchia. Cùng tham khảo và đánh giá những đặc điểm nổi bật nhất của các dòng xe đẩy em bé Chilux đang bán chạy nhất trên thị trường các nước.

1. Thiết kế nổi bật của các dòng xe đẩy cho bé Chilux:

Trên thị trường hiện nay không ít các mẫu xe đẩy em bé giá rẻ. Tuy nhiên, điều khiến bố mẹ lo ngại về sự chắc chắn và tính an toàn của sản phẩm. Tất cả các mẫu xe đẩy em bé của Chilux đều được thiết kế ưu tiên chất lượng sản phẩm lên hàng đầu, đặc biệt là chất liệu sản xuất.

1.1. Khung xe cánh bướm cao cấp

Khung sườn được sản xuất kỹ lưỡng, tạo độ bền bỉ cao theo thời gian. Dù trải qua nhiều năm sử dụng nhưng các ông bố bà mẹ đều đánh giá cao màu sắc và chất lượng sản phẩm dường như không thay đổi. Hầu hết xe đẩy Chilux đều giữ được độ rắn chắc, cứng cáp tựa như mới.

1.2. Cấu tạo xe đẩy thông minh

Phần cấu tạo xe đẩy em bé là mối quan tâm hàng đầu của bố mẹ khi chọn mua sản phẩm. Các mẫu xe đẩy Chilux được tích hợp đa chức năng, ưu tiên sự tiện lợi và hiện đại. Chúng có cấu tạo gồm các phần chính như mái che, chỗ ngồi cho bé với đệm cao cấp, dây đai, phanh và khu vực đựng đồ dụng mẹ và bé…

Chỗ ngồi cho bé được thay đổi với 3 chế độ ngồi, nằm và ngả để tối ưu trải nghiệm của bé trong suốt khoảng thời gian ra ngoài. Đệm an toàn giúp bé luôn cảm thấy thoải mái, sẵn sàng cùng bố mẹ khám phá những điều hay.

Xe đẩy Chilux - Mang đến sản phẩm chất lượng cho bé yêu

Phần mái che với chất liệu vải cao cấp thân thiện cho da. Phần vải thân thiện với môi trường, sở hữu chế độ thoáng khí có tác dụng thấm hút mồ hôi và chống bay màu. Bé yêu của bạn sẽ luôn cảm thấy dễ chịu khi vui chơi hoặc ngủ nghỉ.

2. Xe đẩy Chilux - Nâng tầm trải nghiệm cho mẹ và bé

2.1. Hệ thống chống xóc

Sở hữu hệ thống giảm xóc tối ưu với 4 bánh xe cao su đúc vững chắc, xe đẩy em bé Chilux ưu tiên sự an toàn của bé lên hàng đầu. Hệ thống lò xo và phuộc nhún chống rung lắc hiệu quả, bảo vệ đầu bé sơ sinh toàn diện khi đẩy xe trên những địa hình xấu. Ngoài ra, khi sản xuất hãng Chilux còn thiết kế chế độ phanh gấp cho bố mẹ phòng những trường hợp cấp bách.

2.2. Xe đẩy 2 chiều

Bên cạnh việc cho bé khám phá và trải nghiệm thế giới xung quanh từ góc nhìn xe đẩy thông thường. Hãng này còn thiết kế cho bé hướng về phía bố mẹ để tiện lợi hơn trong việc chăm nom bé khi ngủ. Chỉ với 3 thao tác trong tích tắc, xe đẩy đã được xoay chiều giỏ nằm phù hợp với nhu cầu chăm bé yêu của mẹ.

Chế độ đẩy 2 chiều tiện lợi của xe đẩy em bé Chilux

2.3. Tay cầm điều chỉnh tùy ý

Phần tay cầm cứng cáp được thiết kế với nhiều chế độ phù hợp với từng độ cao của bố mẹ. Điều này giúp hạn chế tình trạng mỏi hay đau nhức khi đẩy bé trong khoảng thời gian dài. Ngoài ra, chế độ này còn thay đổi phù hợp với từng chức năng nằm, ngả và ngồi của bé.

2.4. Gấp gọn dễ dàng chỉ với 1 lần bấm

Ngoài ra, xe đẩy hãng Chilux còn ứng dụng công nghệ sản xuất mới với thao tác gấp gọn chỉ trong 1 nút bấm giúp bố mẹ tiết kiệm thời gian khi di chuyển giữa các điểm. Đồng thời, tạo sự tiện lợi, đỡ cồng kềnh và chiếm diện tích khi mang xe đẩy em bé đi cùng trong các chuyến du lịch xa. Các mẫu xe đẩy chịu trọng lượng lên đến 50kg, an toàn vững chắc cho bé ở nhiều độ tuổi khác nhau.

Xe đẩy cho bé tại Chilux được thiết kế tích hợp đa chức năng. Bố mẹ có thể sử dụng cho trẻ từ giai đoạn sơ sinh đến 3 tuổi. Từ đó, bố mẹ có thể tiết kiệm được nhiều chi phí mà vẫn chăm chút bé chu toàn.

3. Xe đẩy cho bé Chilux đa dạng mẫu mã

Hiện tại, hãng này có rất nhiều mẫu xe đẩy để bố mẹ lựa chọn cho bé yêu. Cùng tham khảo những dòng xe đẩy em bé Chilux nổi bật nhất hiện nay ngay dưới đây.

Chilux V 1.6 là một trong những mẫu xe đẩy bán chạy nhất của hãng và được nhiều mẹ bỉm sữa ưu tiên chọn lựa. Dòng xe này có đến 6 màu sắc sang trọng để bạn lựa chọn. Cùng với đó là những tính năng tiện ích như giảm xóc nhờ bánh xe đúc cao cấp, chất liệu làm mái che thấm hút tốt, gấp gọn chỉ với một nút bấm.

Xe đẩy em bé Chilux V1.6 có đến 6 màu sắc sang trọng

Chilux S 360 là dòng xe đẩy em bé cao cấp nhất của hãng với kiểu dáng hiện đại và tính năng ưu việt. Thiết kế công nghệ từ Đức cùng ghế xoay 360 độ không cần tháo giỏ nằm, Chilux S 360 tạo sự tiện lợi và nhẹ nhàng khi sử dụng. Giỏ nằm có chất liệu cao cấp, dễ dàng tháo lắp độc lập chỉ trong vài bước. Phần ghế hình quả trứng chăm sóc cột sống cho bé cảm nhận sự êm ái như vòng tay mẹ.

Dòng xe đẩy cao cấp sở hữu thiết kế công nghệ nước Đức

Chilux S 1.9 được sản xuất với khung chữ X với hệ thống giảm xóc kép. Phần lò xo giảm xóc và phuộc nhún được thiết kế chỉnh chu, bảo vệ khung xương và đầu trẻ sơ sinh một cách toàn diện. Bánh xe linh hoạt có thể xoay 360 độ cùng phanh có kết cấu phù hợp, dễ sử dụng. Xe đẩy em bé Chilux S1.9 có giỏ nằm rộng, thoáng khí 3 chiều cùng mái che không thấm nước để bé luôn được bảo vệ khi ra ngoài. Dây đai an toàn tại 5 điểm chắc chắn giúp giữ chặt bé ngăn trượt ngã khi di chuyển.

Kiểu dáng thời trang cao cấp của dòng xe đẩy Chilux S1.9

Chilux A320 là một trong những dòng xe đẩy em bé thời trang của hãng. Khối lượng siêu nhẹ chỉ khoảng 6.3kg trên một khung sườn cứng cáp, bố mẹ có thể kéo như vali khi lên máy bay, mang theo trong các chuyến du lịch gia đình. Tương tự như các sản phẩm xe đẩy em bé Chilux, A320 có thể chuyển đổi cả 3 tư thế phù hợp với nhu cầu của bé giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi. Đi kèm với đó là mái che chắn bảo vệ và chất liệu giỏ nằm cao cấp, chống nóng lạnh hiệu quả.

Mẫu xe đẩy Chilux A320 trọng lượng nhẹ, dễ dàng mang theo bên mình

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Giá thành và chính sách bảo hành hợp lý

Mẫu xe đẩy em bé Chilux có giá thành được các bố mẹ đánh giá là khá tốt so với chất lượng và các sản phẩm trong cùng phân khúc. Không chỉ vậy, thương hiệu này còn miễn phí giao hàng trên toàn quốc, thời gian bảo hành 3 năm, cam kết 1 đổi 1 lên đến 100 ngày.

Tại thị trường sản phẩm mẹ và bé vẫn còn nhiều mẫu xe đẩy khác với các mức giá khác nhau. Khi tìm hiểu và quyết định mua hàng, bố mẹ nên tham khảo những nhận xét và đánh giá sản phẩm từ những khách hàng đã sử dụng trước đây. Điều này giúp chúng ta có cái nhìn khách quan về sản phẩm và tin tưởng hơn khi lựa chọn.

Không chỉ riêng xe đẩy em bé, các sản phẩm khác của Chilux cũng đều có chính sách bảo hành tận xưởng, mức giá phải chăng để ba mẹ có thể lựa chọn thêm cho bé nhà mình

Mời ba mẹ vào Website Chilux để nắm đầy đủ thông tin chi tiết, hoặc có thể ghé thăm địa chỉ:

Showroom Chilux ở TPHCM: 16 Nguyễn Thị Nhung, Khu đô thị Vạn Phúc, Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, TPHCM

Showroom Chilux ở Hà Nội: 29, Khu D, KĐT mới Geleximco, Lê Trọng Tấn, Hà Đông, Hà Nội.

Hotline tư vấn mua hàng: 0388 922 442 - 0931 328 822

Tổng đài CSKH: 1900 8668 92 (1000đ/phút)