Nhiều bà mẹ bận rộn muốn trữ sữa cho con hàng ngày. Việc sử dụng túi trữ sữa khá là tiện lợi cho các bà mẹ. Tuy nhiên, việc túi trữ sữa có tái sử dụng được không vẫn khiến nhiều chị em phân vân.

Sữa mẹ là nguồn dinh dưỡng chính và tốt nhất cho trẻ sơ sinh. Nhiều mẹ bận rộn hoặc nhiều sữa muốn dùng túi sữa để trữ sữa cho con uống dần. Tuy nhiên, không phải ai cũng nắm rõ việc sử dụng túi trữ sữa đúng cách. Túi trữ sữa có tái sử dụng được không? Có cần phải rửa sạch túi trữ sữa trước khi sử dụng? là những câu hỏi của nhiều bà mẹ đang cho con bú. Cùng tìm câu trả lời trong bài viết sau! Túi trữ sữa có tái sử dụng được không? Cách dùng túi sữa đúng cách - Ảnh minh họa: Internet Tìm hiểu về túi trữ sữa Túi sữa là bạn song hành cùng dụng cụ hút sữa để lưu trữ cho bé dùng dần. Túi sữa được sản xuất bằng chất liệu nhựa cao cấp, không chứa BPA độc hại và tuyệt đối an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Có nhiều loại dung tích khác nhau như 150ml, 210ml, 280ml,... tùy theo mẹ lựa chọn phù hợp với lượng sữa muốn cho bé uống. Đồng thời, túi được thiết kế để có thể để lâu trong tủ lạnh, tiết kiệm diện tích hơn so với việc sử dụng bình trữ sữa.

Cách sử dụng túi trữ sữa an toàn và đảm bảo chất lượng sữa Hiện nay có rất nhiều sản phẩm túi sữa được bày bán trên thị trường. Đa số chúng đều đảm bảo chất lượng và an toàn cho trẻ. Có nhiều bà mẹ nghĩ đơn giản rằng chỉ cần hút sữa ra, cho vào túi và lưu trữ trong ngăn đá tủ lạnh là xong. Tuy nhiên, các mẹ không hề biết rằng nếu bảo quản sữa không đúng cách sẽ khiến sữa bị hỏng, vi khuẩn sinh sôi gây hại đến sức khỏe của trẻ. Vậy sử dụng túi sữa như thế nào là đúng và an toàn? Rửa sạch tay trước khi chuyển sữa.

Không dùng miệng thổi vào túi trữ sữa trước khi sử dụng tránh truyền vi khuẩn từ miệng vào túi và ảnh hưởng đến sự tiệt trùng của túi.

Loại bỏ các phần cắt sẵn của túi dọc theo đường viền chấm chấm, mở khóa zip đôi phía trên cùng của miệng túi.

Dùng tay miết phần túi trên sữa để không khí thoát hết ra ngoài. Đóng túi sữa bằng cách khóa zip đôi. Dùng tay miết zip đôi trên túi trữ sữa - Ảnh minh họa: Internet Viết ngày tháng và khối lượng sữa lên túi để cho bé dùng đúng thời gian và đủ.

Trước khi sử dụng sữa, cho túi trữ sữa ra khỏi tủ lạnh để làm tan đá. Sau đó, ngâm túi trữ sữa vào nước ấm.

Kiểm tra nhiệt độ của sữa trước khi cho bé uống.

Dùng nước ấm hoặc dụng cụ hâm sữa để làm nóng sữa. Tuyệt đối không sử dụng lò vi sóng bởi sữa có thể bị hỏng nếu hâm ở nhiệt độ cao.

Nhiệt độ để bảo quản sữa tốt nhất là từ 19 đến 22 độ C (nếu bảo quản trong vòng 10 giờ) và từ 0 đến 4 độ C (nếu bảo quản trong vòng 8 ngày) hoặc dưới 19 độ C (nếu trữ sữa trong vòng 3-4 tháng). Viết ngày tháng và lượng sữa lên túi trữ sữa, và bảo quản trong ngăn đá tủ lạnh - Ảnh minh họa: Internet Lưu ý: Sau khi vắt xong sữa mẹ, có thể để trong điều kiện nhiệt độ phòng từ 26-28 độ C khoảng 6 giờ, nếu nhiệt độ thấp hơn thì có thể từ 8 đến 10 giờ. Tuy nhiên, các chuyên gia khuyên rằng, không nên để quá 4 giờ nếu là nhiệt độ phòng và 1 giờ nếu trời nóng, 2 giờ nếu nhiệt độ dưới 20 độ C. Một số câu hỏi liên quan đến việc sử dụng túi sữa Dưới đây là những giải đáp về các câu hỏi thường gặp liên quan đến việc sử dụng túi sữa sao cho đúng cách.

Túi sữa có tái sử dụng được không? Hiện nay, túi trữ sữa được sử dụng phổ biến để trữ đông sữa nhờ sự tiện lợi và giá thành rẻ của nó. Tuy nhiên, nhiều mẹ cũng băn khoăn rằng không biết nên sử dụng túi sữa 1 lần hay bao nhiêu lần, có nên tái sử dụng túi trữ sữa hay không. Câu trả lời ở đây là không nên dùng lại túi trữ sữa. Lý do là vì: Túi trữ sữa là sản phẩm đã được nhà sản xuất tiệt trùng trước. Sau khi mẹ dùng túi sữa bảo quản 1 lần, túi sẽ không còn an toàn nữa. Do lúc rã đông, túi đã không còn giữ được tính tiệt trùng như ban đầu. Túi sữa chỉ dùng để bảo quản sữa trong tủ lạnh, không nên tái sử dụng sau khi rã đông - Ảnh minh họa: Internet Ngoài ra, túi trữ sữa chỉ dùng để bảo quản sữa trong tủ lạnh. Nếu mẹ nào muốn trữ sữa từ chỗ làm mang về hoặc mang đi chỗ khác thì nên dùng bình làm bằng nhựa cao cấp hoặc thủy tinh đã tiệt trùng thay thế cho túi trữ sữa.

Do đó, túi sữa chỉ nên dùng để trữ sữa 1 lần rồi bỏ vì nếu dùng lại, chúng có thể ảnh hưởng đến chất lượng sữa và sức khỏe của bé. Có phải rửa túi trữ sữa trước khi dùng không? Có cần rửa túi trữ sữa trước khi dùng không hay túi trữ sữa mua về có phải tiệt trùng không là thắc mắc của nhiều bà mẹ. Câu trả lời là không cần. Vì túi sữa là sản phẩm lưu trữ chuyên dụng, được các nhà sản xuất khử trùng sạch trước khi bán. Do đó, khi sử dụng, mẹ không cần phải rửa hay khử trùng như khi dùng các dụng cụ trữ sữa khác. Không cần rửa hay khử trùng túi sữa vì nó đã được tiệt trùng sẵn khi bán - Ảnh minh họa: Internet Túi trữ sữa có cho vào máy hâm sữa được không? Bạn chỉ nên hâm sữa bằng nước ấm hoặc dụng cụ hâm sữa. Tuyệt đối không sử dụng lò vi sóng để làm nóng sữa bởi nhiệt độ cao có thể khiến túi sữa và sữa bị biến chất. Chỉ nên làm ấm sữa bằng nước nóng hoặc dụng cụ hâm sữa - Ảnh minh họa: Internet Qua những thông tin chia sẻ trên, chúng tôi tin chắc rằng các mẹ đã tự trả lời được câu hỏi túi trữ sữa có tái sử dụng được không. Hy vọng bài viết bổ ích này đã mang đến cho mẹ bầu những kiến thức tuyệt vời khi chăm sóc con nhỏ.

Cách vắt sữa mẹ bằng tay an toàn, không làm mất giá trị dinh dưỡng của sữa Trong những năm tháng đầu đời của trẻ nhỏ, việc chăm con bằng sữa mẹ là một trong những yếu tố đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho sự phát triển của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, với việc bận rộn, mẹ đôi khi không thể túc trực bên con để có thể trực tiếp cho con bú. Chính vì thế, tích trữ sữa mẹ được xem là giải pháp tất yếu được nhiều mẹ áp dụng. Vậy cách vắt sữa mẹ bằng tay như thế nào là đúng cách? Và việc vắt sữa bằng tay có làm mất sữa?

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tui-tru-sua-co-tai-su-dung-duoc-khong-cach-dung-tui-sua-dung-cach-350206.html