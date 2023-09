Túi trữ sữa có tái sử dụng được không? Cách dùng túi sữa đúng cách

Nhiệt độ để bảo quản sữa tốt nhất là từ 19 đến 22 độ C (nếu bảo quản trong vòng 10 giờ) và từ 0 đến 4 độ C (nếu bảo quản trong vòng 8 ngày) hoặc dưới 19 độ C (nếu trữ sữa trong vòng 3-4 tháng).