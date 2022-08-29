Trẻ có những đặc điểm này vô cùng thông minh, cha mẹ cần biết để phát triển năng khiếu sớm cho con

+ Khi biết tính toán bé thường rất thích trả lời các phép tính đố, trả lời các câu hỏi khó, luôn tò mò tìm hiểu về các hiện tượng khoa học tự nhiên.

+ Tư duy của trẻ thường rất logic và hiểu về nguyên nhân - kết quả rất tốt, có thể phân loại và sắp xếp mọi thứ rất có hệ thống, quy tắc.

+ Những trò chơi đòi hỏi tư duy luôn đem lại hứng thú của trẻ như cờ vua, ô ăn quan, giải câu đố...

+ Khi phải đối mặt với vấn đề phức tạp, trẻ có thể tách bạch, sắp xếp thứ tự và hiểu được điều gì đang diễn ra.

Việc phát triển năng khiếu toán học sẽ giúp con phát triển các kỹ năng như kỹ năng tìm tòi (tra cứu, rút kết thông tin); kỹ năng phân tích (suy nghĩ mạch lạc, lập luận chặt chẽ, để ý từng chi tiết nhỏ); kỹ năng giải quyết vấn đề (nhận biết những vấn đề then chốt, xử lý tình huống linh hoạt, tìm kiếm sự trợ giúp).

Ngoài ra, việc này còn giúp bé rèn luyện các thói quen tốt như tỉ mỉ, chịu khó, đúng thời gian, quả quyết, kiên trì, sáng tạo và tự tin.

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Yêu thiên nhiên và thích nghệ thuật

Trẻ em có năng khiếu yêu thích vẻ đẹp tự nhiên và đánh giá cao thiên nhiên. Hầu hết trong số chúng có sở thích vẽ bức tranh, điêu khắc và nhiều hình thức nghệ thuật khác.

Một số trẻ bộc lộ rõ năng khiếu trong khi một số thì còn tiềm ẩn vì nhiều lý do. Xác định năng khiếu của con rất quan trọng. Hãy tập hợp cả kinh nghiệm và hiểu biết để nhận ra những năng khiếu của con. Một khi nhận ra rằng con có năng khiếu, bạn cần giúp con phát triển tốt năng khiếu đó. Điều quan trọng nhất là để con phát triển toàn diện chứ không chỉ tập trung vào tài năng của mình. Hãy hợp lý hóa mong đợi của bạn và không đối xử với con như với một người lớn.

Bé có năng khiếu về âm nhạc

Dấu hiệu nhận thấy trẻ có khả năng thiên phú về âm nhạc

+ Trẻ rất tò mò, thường hay đặt những câu hỏi tại sao về mọi thứ xung quanh+ Linh hoạt và khéo léo sử dụng đôi tay, chân khi làm những hoạt động khó

+ Sở hữu vốn từ vựng phong phú có thể diễn đạt ý của mình một cách mạch lạc, tự tin khi giao tiếp

+ Trẻ có khả năng cảm thụ âm nhạc nhạy bén và hưởng ứng mạnh mẽ với âm nhạc, thường bị cuốn hút vào âm nhạc và tiếp thu nhanh các giai điệu, bài hát và trẻ có thể diễn đạt lại cách chính xác.

+ Trẻ có khả năng phân biệt được âm thanh của nhiều loại nhạc cụ như đàn piano, guitar, violin… Có khả năng ghi nhớ rất nhanh các giai điệu, đoạn nhạc khó mà các đứa trẻ khác không làm được.

+ Theo một số chuyên gia, những đứa trẻ có ngón tay trỏ ngắn hơn so với ngón áp út sẽ chơi đàn giỏi hơn. Những bé thuận tay trái có cảm thụ âm nhạc tốt hơn bé thuận tay phải.

Nhiều bậc phụ huynh cho rằng con mình có khả năng thiên phú về âm nhạc khi nhìn thấy chúng thích nhảy múa và hát hò lúc còn nhỏ. Nhưng những đứa trẻ thật sự có khả năng thiên phú về âm nhạc thường để ý về âm thanh mà người thường dễ bỏ qua. Đôi tai của chúng rất khó tính trong việc gạn lọc các thể loại âm nhạc và độ trầm bổng khác nhau của âm thanh.

Ảnh minh họa

Dấu hiệu nhận biết trẻ có năng khiếu vẽ

Bé có năng khiếu trong lĩnh vực hình ảnh – không gian thường tư duy, giao tiếp với thế giới bên ngoài thông qua hình ảnh, màu sắc, hình khối; có trí tưởng tượng sáng tạo phong phú; khéo léo, tỉ mỉ và chi tiết trong quan sát, xử lý các tình huống trong cuộc sống. Những đường vẽ nguệch ngoạc trên giấy, sàn, tường nhà, những món đồ chơi đất sét không rõ thù hình bé nặn đều là những biểu hiện của một thiên tài nghệ thuật sau này.Vậy nhưng, nghiên cứu khoa học đã chứng minh: chỉ 3-5% trẻ bộc lộ tố chất nghệ thuật khi bước vào tuổi trưởng thành.

Vì vậy, để không bỏ lỡ “giai đoạn phát triển vàng” của con, bố mẹ hãy cố gắng quan sát, nhận biết những biểu hiện dưới đây của trẻ từ sớm nhé:

+ Trẻ hứng thú với màu sắc, tranh ảnh

+ Có thể vẽ mọi nơi mọi lúc, từ nền nhà, bàn ghế, vách tường…, thường xuyên thử vẽ trên các chất liệu mới.

+ Chú ý đến những đồ chơi nhiều màu sắc, các trò chơi với hình khối.

+ Trí tưởng tượng phong phú, thường vẽ và sáng tạo nên thế giới riêng của mình.

+ Tranh vẽ sớm có độ hài hòa về bố cục, màu sắc dù nét vẽ còn nguệch ngoạc.

+ Thích trò chơi tạo hình với đất sét, cát, nhựa, giấy…

+ Thích khám phá những nơi trẻ được đến lần đầu, yêu các hoạt động dã ngoại, khám phá thiên nhiên…

+Có sự quan sát, bắt chước hoạt động của người khác nhanh chóng.

+ Yêu thích các hoạt động, trò chơi cần sự khéo léo của đôi tay.

+ Có khả năng ghi nhớ đường đi, đọc bản đồ hay các sơ đồ chỉ dẫn.

+ Có khả năng sắp xếp, phân tích điều gì đang xảy ra trong mỗi tình huống.