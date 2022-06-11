Trẻ bị khò khè, mẹ cần quan tâm chế độ ăn uống như thế nào?

Trẻ bị khò khè là dấu hiệu tổn thương đường hô hấp. Mẹ cần thay đổi chế độ ăn uống trước khi quá muộn.
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Gừng
Gừng là một thành phần rất bình thường trong nhà bếp của bạn và cực an toàn cho hầu hết mọi người. Loại gia vị này nổi tiếng trong điều trị bệnh hen suyễn, có thể làm giảm tình trạng viêm ở đường hô hấp và ngăn cản sự co lại của đường thở. Dưới đây là một số cách sử dụng gừng khi bị thở khò khè ở nhà
Ăn nhiều hoa quả và rau xanh
Nếu bạn thở khò khè, bạn nên ăn nhiều trái cây như dâu tây, quả việt quất, đu đủ, cam vì đây là những loại hoa quả có nhiều chất dinh dưỡng, giúp cải thiện sức khỏe của bạn cũng như khiến bạn thở dễ dàng hơn.
Nếu làm cách này, cơ thể bạn sẽ có đầy đủ khoáng chất, vitamin và các chất dinh dưỡng quan trọng chống lại các bệnh khi bị khò khè.
Mật ong
Mật ong chứa chất kháng khuẩn tự nhiên, có thể làm giảm tình trạng viêm và làm loãng đờm để dễ dàng tống xuất ra ngoài. Điều này giúp bé ngăn ngừa cơn hen tái phát và tăng cường chức năng hô hấp cho trẻ. Cách sử dụng là mẹ lấy 1 thìa cà phê mật ong (liều lượng tùy vào bé lớn hay nhỏ, bé lớn có thể tăng lên) pha với nước ấm cho bé uống hàng ngày.
Củ hành (hành tây hoặc hành ta)
Củ hành có tác dụng chống viêm, giảm co thắt đường hô hấp và giảm viêm phổi.
Thật đơn giản, bạn chỉ cần ăn một ít hành để thông đường dẫn khí và thở dễ dàng. Bạn cũng có thể nấu củ hành nếu con của bạn không thể ăn hành tây sống
Omega 3
Omega 3 giúp tăng cường sức để kháng của bé, ngăn ngừa cơn hen tái phát và tăng cường chức năng hô hấp. Mẹ có thể bổ sung omega 3 cho bé qua các loại cá như cá thu, cá hồi, rau quả, các loại hạt, dầu omega3.
Chanh
Vắt chanh vào cốc nước để uống thường xuyên cũng trị được chứng khò khè.
Quả sung
Quả sung có thể làm giảm bớt những khó khăn khi thở, thoát đờm, và cải thiện sức khỏe đường hô hấp.
Cách làm: Rửa sung và ngâm qua đêm trong một cốc nước. Ăn trái sung vào sáng hôm sau và uống nước khi dạ dày của bạn trống rỗng. Duy trì ăn sung trong một vài tháng.