Trẻ 10 tháng ăn gì để thông minh, khỏe mạnh?

Nuôi dạy con 10/01/2020 13:56

Mỗi một trường phái ăn dặm lại có một thực đơn riêng cho trẻ 10 tháng tuổi. Vậy trẻ 10 tháng ăn gì để khỏe mạnh, thông minh? Cùng tìm hiểu ngay!

Ở độ tuổi ăn dặm, nhu cầu dinh dưỡng, chơi, ngủ nghỉ của trẻ liên tục thay đổi theo tháng. Do vậy, các trường phái ăn dặm cũng đề xuất những thực đơn khác nhau cho từng tháng tuổi của trẻ. Vậy trẻ 10 tháng ăn gì để đáp ứng đủ nhu cầu phát triển về thể chất và trí tuệ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết dưới đây.

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Trẻ 10 tháng ăn gì để thông minh khỏe mạnh? - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ 10 tháng ăn gì để thông minh, khỏe mạnh?

Em bé 10 tháng tuổi đang ở độ tuổi tập đi. Bé đang đốt cháy nhiều calo hơn cho các hoạt động “khám phá thế giới” quanh nhà. Do vậy, bé cũng cần được cung cấp nhiều thức ăn hơn để đáp ứng cho sự phát triển thể chất và trí tuệ. 

Bắt đầu từ 6 tháng tuổi bé đã được làm quen với thực đơn ăn dặm có bột gạo, bột ngũ cốc, khoai lang, thịt lợn nạc, rau xay,v.v. Bây giờ, em bé của bạn có thể đã thử được nhiều loại trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt (không xay mịn), thịt bò, thịt gà, sữa chua, phô-mai. Có một số nguyên tắc các mẹ cần nhớ như sau:

  • Mỗi một hôm chỉ cho trẻ ăn một thức ăn mới. Việc cho ăn thử từ từ này sẽ giúp mẹ nhận ra được xem trẻ có dị ứng với thức ăn nào không và món nào hợp với khẩu vị của bé, đồng thời giúp bé có thời gian thích nghi với hương vị mới.
  • Vẫn tiếp tục cho trẻ ăn cháo xay mịn như lúc 6 tháng tuổi, nhưng kết hợp thêm thức ăn mềm kích thước nhỏ để trẻ cầm tay.
  • Trẻ đã có thể tự cầm đồ ăn cho vào miệng nhưng không được để trẻ tự ăn mà không có người giám sát.
  • Mỗi trẻ có nhu cầu ăn riêng, không cố ép, nhồi nhét thức ăn cho trẻ.
  • Trẻ 10 tháng tuổi đã bắt đầu có khẩu vị sở thích riêng. Tuy nhiên, mẹ vẫn cần phải cho trẻ ăn đầy đủ các nhóm thức ăn (đạm, béo, vitamin và khoáng chất).
  • Hãy cho trẻ ngồi trong ghế ăn và ăn ba bữa ăn dặm theo lịch sinh hoạt của cả gia đình.
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Trẻ 10 tháng tuổi đang tập đi nên cần nhiều calo hơn - Ảnh minh họa: Internet

Danh sách thực phẩm gợi ý cho các mẹ như sau:

  • Hoa quả: Chuối chín, dâu tây, cam ngọt, dưa hấu, bơ,...
  • Rau củ: Đậu Hà Lan, cà rốt, khoai lang, củ cải, su hào, bí đỏ, bí xanh, su su, khoai tây,...
  • Thịt, cá: Thịt bò thăn, thịt gà thăn, cá quả, cá hồi, cá chép, lươn, chim câu, chim cút,...
  • Thực phẩm cho bé cầm tay tự ăn: Ruột bánh mì, rau củ luộc mềm nhừ, đậu hấp, khoai tây,...
  • Thực phẩm khác: Caramen, váng sữa, sữa chua,...
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Nên cho trẻ ăn thực đơn đa dạng đủ chất - Ảnh minh họa: Internet

Bé 10 tháng tuổi ăn bao nhiêu là đủ?

Chế độ dinh dưỡng cho trẻ 10 tháng tuổi cần phải kết hợp giữa sữa mẹ hoặc sữa công thức và thực phẩm ăn dặm. Các chuyên gia khuyến nghị một ngày trẻ 10 tháng tuổi cần phải ăn đủ tối thiểu 3 bữa ăn dặm chính, 2 bữa ăn nhẹ và 3-4 lần uống sữa hoặc bú mẹ. Mỗi lần uống sữa công thức hoặc bú mẹ cũng cần đạt từ 180ml trở lên. Nên hạn chế lượng nước lọc hoặc nước ép hoa quả không quá 250ml mỗi ngày.

Mỗi một trẻ sẽ có sự khác nhau về nhu cầu thức ăn trong ngày, do vậy nếu trẻ ăn ít hơn số lượng khuyến nghị nhưng vẫn khỏe mạnh, chơi ngoan mà không có dấu hiệu ốm đau gì thì các mẹ cũng đừng thấy áp lực. Hãy tôn trọng cá tính riêng của trẻ.

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Trẻ 10 tháng tuổi có thể ăn hoa quả đa dạng hơn - Ảnh minh họa: Internet

Gợi ý thực đơn ăn dặm cho trẻ 10 tháng tuổi

Thực đơn số 1 - Thực đơn ăn dặm cho bé 10 tháng tăng cân

 
 

Thực đơn ăn dặm cho bé 10 tháng tăng cân

 

Bữa ăn sáng

Ngũ cốc (loại đóng hộp ăn liền) hoặc cháo:

1 bát nhỏ

Hoa quả mềm cắt nhỏ (bơ hoặc dưa hấu):

4 thìa

Sữa công thức hoặc sữa mẹ:

180ml

Bữa ăn nhẹ buổi sáng

Bánh quy:

2 chiếc

Sữa chua hoặc váng sữa:

½ cốc

Phô mai:

25gr

Bữa trưa

Thịt gà hầm mềm:

½ bát nhỏ

Rau hấp mềm (cầm tay):

3-4 miếng

Nước ép trái cây:

90ml

Ruột bánh mỳ (loại mềm):

1/3 chiếc nhỏ

Sau khi ngủ trưa dậy

Sữa công thức hoặc sữa mẹ:

180-240ml

Bữa ăn nhẹ buổi chiều

Hoa quả mềm cắt nhỏ (chuối hoặc dâu tây):

3-4 thìa

Bữa tối

Cháo hoặc bột:

1 bát nhỏ

Rau củ hấp mềm:

3-4 miếng

Hoa quả cắt nhỏ:

2-3 thìa

Sữa công thức hoặc sữa mẹ:

180-240ml

Trước giờ đi ngủ 45 phút

Sữa công thức hoặc sữa mẹ:

180-240ml

 
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Thực đơn đủ các nhóm dinh dưỡng giúp trẻ tăng cân nhanh - Ảnh minh họa: Internet

Thực đơn số 2 - Thực đơn cho bé 10 tháng tuổi kiểu nhật

                                               

 

Thực đơn cho bé 10 tháng tuổi kiểu Nhật

 

  Bữa ăn sáng

Súp(khoai môn thịt lợn

1 bát nhỏ

Hoa quả mềm cắt nhỏ (chuối, dâu tây, bơ)

3-4 miếng

Sữa công thức hoặc sữa mẹ

180ml

  Bữa phụ buổi sáng

Bánh quy

2 chiếc

Sữa chua hoặc váng sữa

½ hộp nhỏ

  Bữa trưa

Cơm nát

1 bát nhỏ

Một trong những món sau:

  •   Thịt gà thái nhỏ xào cải xanh
  •  Thịt bò xào + củ cải hấp
  •   Trứng hấp phô mai + su su hấp
  •   Trứng gà đậu hũ sốt cà chua
  •   Cua biển xào bí đỏ 
  •   Cá quả hấp + canh rau dền bó xôi
  •   Cá quả sốt cà chua + măng tây




½ bát nhỏ

 Bữa phụ buổi chiều

Sữa công thức hoặc sữa mẹ

180ml

Một trong những món sau:

  •  Nui xào bò
  •  Miến gạo thịt gà
  •   Mỳ Ý sốt thịt

½ bát nhỏ

 Bữa tối

Cơm nát hoặc súp

1 bát nhỏ

Hoa quả mềm cắt nhỏ (chuối, dâu tây, bơ)

3-4 miếng

Một trong những món sau:

  •   Cải bó xôi nấu thịt gà
  •   Thịt lợn xào ớt chuông
  •   Rau ngót nấu nước luộc gà
  •  Cá quả sốt cà chua
  •   Thịt lợn nấu cải sen  



½ bát nhỏ

 Trước giờ đi ngủ 45 phút

Sữa công thức hoặc sữa mẹ:

180-240ml

 
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Thực đơn kiểu Nhật có món ăn phong phú - Ảnh minh họa: Internet

Trẻ 10 tháng tuổi là giai đoạn bước ngoặt chuyển từ lẫy, bò sang bắt đầu chập chững biết đi và tò mò tìm hiểu thế giới xung quanh. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ ở giai đoạn này, mẹ có thể tham khảo thực đơn trẻ 10 tháng ăn gì ở trong bài viết trên để xây dựng cho bé chế độ ăn đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng.

Gợi ý thực đơn ăn dặm cho trẻ 5 tháng tuổi: Mẹ dễ nấu, bé ăn khỏe, tăng cân nhanh!

Gợi ý thực đơn ăn dặm cho trẻ 5 tháng tuổi: Mẹ dễ nấu, bé ăn khỏe, tăng cân nhanh!

Nhiều mẹ vẫn chưa biết nên làm thế nào để có một thực đơn ăn dặm cho trẻ 5 tháng tuổi vừa đầy đủ dinh dưỡng cho bé lại tiết kiệm thời gian cho mẹ? Đừng lo lắng, hãy cùng khám phá ngay câu trả lời ở bài viết dưới đây nhé!

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