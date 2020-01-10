Mỗi một trường phái ăn dặm lại có một thực đơn riêng cho trẻ 10 tháng tuổi. Vậy trẻ 10 tháng ăn gì để khỏe mạnh, thông minh? Cùng tìm hiểu ngay!

Ở độ tuổi ăn dặm, nhu cầu dinh dưỡng, chơi, ngủ nghỉ của trẻ liên tục thay đổi theo tháng. Do vậy, các trường phái ăn dặm cũng đề xuất những thực đơn khác nhau cho từng tháng tuổi của trẻ. Vậy trẻ 10 tháng ăn gì để đáp ứng đủ nhu cầu phát triển về thể chất và trí tuệ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết dưới đây. Trẻ 10 tháng ăn gì để thông minh khỏe mạnh? - Ảnh minh họa: Internet Trẻ 10 tháng ăn gì để thông minh, khỏe mạnh? Em bé 10 tháng tuổi đang ở độ tuổi tập đi. Bé đang đốt cháy nhiều calo hơn cho các hoạt động “khám phá thế giới” quanh nhà. Do vậy, bé cũng cần được cung cấp nhiều thức ăn hơn để đáp ứng cho sự phát triển thể chất và trí tuệ.

Bắt đầu từ 6 tháng tuổi bé đã được làm quen với thực đơn ăn dặm có bột gạo, bột ngũ cốc, khoai lang, thịt lợn nạc, rau xay,v.v. Bây giờ, em bé của bạn có thể đã thử được nhiều loại trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt (không xay mịn), thịt bò, thịt gà, sữa chua, phô-mai. Có một số nguyên tắc các mẹ cần nhớ như sau: Mỗi một hôm chỉ cho trẻ ăn một thức ăn mới. Việc cho ăn thử từ từ này sẽ giúp mẹ nhận ra được xem trẻ có dị ứng với thức ăn nào không và món nào hợp với khẩu vị của bé, đồng thời giúp bé có thời gian thích nghi với hương vị mới.

Vẫn tiếp tục cho trẻ ăn cháo xay mịn như lúc 6 tháng tuổi, nhưng kết hợp thêm thức ăn mềm kích thước nhỏ để trẻ cầm tay.

Trẻ đã có thể tự cầm đồ ăn cho vào miệng nhưng không được để trẻ tự ăn mà không có người giám sát.

Mỗi trẻ có nhu cầu ăn riêng, không cố ép, nhồi nhét thức ăn cho trẻ.

Trẻ 10 tháng tuổi đã bắt đầu có khẩu vị sở thích riêng. Tuy nhiên, mẹ vẫn cần phải cho trẻ ăn đầy đủ các nhóm thức ăn (đạm, béo, vitamin và khoáng chất).

Hãy cho trẻ ngồi trong ghế ăn và ăn ba bữa ăn dặm theo lịch sinh hoạt của cả gia đình. Trẻ 10 tháng tuổi đang tập đi nên cần nhiều calo hơn - Ảnh minh họa: Internet Danh sách thực phẩm gợi ý cho các mẹ như sau:

Hoa quả: Chuối chín, dâu tây, cam ngọt, dưa hấu, bơ,...

Rau củ: Đậu Hà Lan, cà rốt, khoai lang, củ cải, su hào, bí đỏ, bí xanh, su su, khoai tây,...

Thịt, cá: Thịt bò thăn, thịt gà thăn, cá quả, cá hồi, cá chép, lươn, chim câu, chim cút,...

Thực phẩm cho bé cầm tay tự ăn: Ruột bánh mì, rau củ luộc mềm nhừ, đậu hấp, khoai tây,...

Thực phẩm khác: Caramen, váng sữa, sữa chua,... Nên cho trẻ ăn thực đơn đa dạng đủ chất - Ảnh minh họa: Internet Bé 10 tháng tuổi ăn bao nhiêu là đủ? Chế độ dinh dưỡng cho trẻ 10 tháng tuổi cần phải kết hợp giữa sữa mẹ hoặc sữa công thức và thực phẩm ăn dặm. Các chuyên gia khuyến nghị một ngày trẻ 10 tháng tuổi cần phải ăn đủ tối thiểu 3 bữa ăn dặm chính, 2 bữa ăn nhẹ và 3-4 lần uống sữa hoặc bú mẹ. Mỗi lần uống sữa công thức hoặc bú mẹ cũng cần đạt từ 180ml trở lên. Nên hạn chế lượng nước lọc hoặc nước ép hoa quả không quá 250ml mỗi ngày. Mỗi một trẻ sẽ có sự khác nhau về nhu cầu thức ăn trong ngày, do vậy nếu trẻ ăn ít hơn số lượng khuyến nghị nhưng vẫn khỏe mạnh, chơi ngoan mà không có dấu hiệu ốm đau gì thì các mẹ cũng đừng thấy áp lực. Hãy tôn trọng cá tính riêng của trẻ. Trẻ 10 tháng tuổi có thể ăn hoa quả đa dạng hơn - Ảnh minh họa: Internet Gợi ý thực đơn ăn dặm cho trẻ 10 tháng tuổi Thực đơn số 1 - Thực đơn ăn dặm cho bé 10 tháng tăng cân Thực đơn ăn dặm cho bé 10 tháng tăng cân Bữa ăn sáng Ngũ cốc (loại đóng hộp ăn liền) hoặc cháo: 1 bát nhỏ Hoa quả mềm cắt nhỏ (bơ hoặc dưa hấu): 4 thìa Sữa công thức hoặc sữa mẹ: 180ml Bữa ăn nhẹ buổi sáng Bánh quy: 2 chiếc Sữa chua hoặc váng sữa: ½ cốc Phô mai: 25gr Bữa trưa Thịt gà hầm mềm: ½ bát nhỏ Rau hấp mềm (cầm tay): 3-4 miếng Nước ép trái cây: 90ml Ruột bánh mỳ (loại mềm): 1/3 chiếc nhỏ Sau khi ngủ trưa dậy Sữa công thức hoặc sữa mẹ: 180-240ml Bữa ăn nhẹ buổi chiều Hoa quả mềm cắt nhỏ (chuối hoặc dâu tây): 3-4 thìa Bữa tối Cháo hoặc bột: 1 bát nhỏ Rau củ hấp mềm: 3-4 miếng Hoa quả cắt nhỏ: 2-3 thìa Sữa công thức hoặc sữa mẹ: 180-240ml Trước giờ đi ngủ 45 phút Sữa công thức hoặc sữa mẹ: 180-240ml Thực đơn đủ các nhóm dinh dưỡng giúp trẻ tăng cân nhanh - Ảnh minh họa: Internet Thực đơn số 2 - Thực đơn cho bé 10 tháng tuổi kiểu nhật Thực đơn cho bé 10 tháng tuổi kiểu Nhật Bữa ăn sáng Súp(khoai môn thịt lợn 1 bát nhỏ Hoa quả mềm cắt nhỏ (chuối, dâu tây, bơ) 3-4 miếng Sữa công thức hoặc sữa mẹ 180ml Bữa phụ buổi sáng Bánh quy 2 chiếc Sữa chua hoặc váng sữa ½ hộp nhỏ Bữa trưa Cơm nát 1 bát nhỏ Một trong những món sau: Thịt gà thái nhỏ xào cải xanh Thịt bò xào + củ cải hấp

Trứng hấp phô mai + su su hấp

Trứng gà đậu hũ sốt cà chua

Cua biển xào bí đỏ

Cá quả hấp + canh rau dền bó xôi

Cá quả sốt cà chua + măng tây







½ bát nhỏ Bữa phụ buổi chiều Sữa công thức hoặc sữa mẹ 180ml Một trong những món sau: Nui xào bò

Miến gạo thịt gà

Mỳ Ý sốt thịt ½ bát nhỏ Bữa tối Cơm nát hoặc súp 1 bát nhỏ Hoa quả mềm cắt nhỏ (chuối, dâu tây, bơ) 3-4 miếng Một trong những món sau: Cải bó xôi nấu thịt gà

Thịt lợn xào ớt chuông

Rau ngót nấu nước luộc gà

Cá quả sốt cà chua

Thịt lợn nấu cải sen





½ bát nhỏ Trước giờ đi ngủ 45 phút Sữa công thức hoặc sữa mẹ: 180-240ml Thực đơn kiểu Nhật có món ăn phong phú - Ảnh minh họa: Internet Trẻ 10 tháng tuổi là giai đoạn bước ngoặt chuyển từ lẫy, bò sang bắt đầu chập chững biết đi và tò mò tìm hiểu thế giới xung quanh. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ ở giai đoạn này, mẹ có thể tham khảo thực đơn trẻ 10 tháng ăn gì ở trong bài viết trên để xây dựng cho bé chế độ ăn đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng.

Gợi ý thực đơn ăn dặm cho trẻ 5 tháng tuổi: Mẹ dễ nấu, bé ăn khỏe, tăng cân nhanh! Nhiều mẹ vẫn chưa biết nên làm thế nào để có một thực đơn ăn dặm cho trẻ 5 tháng tuổi vừa đầy đủ dinh dưỡng cho bé lại tiết kiệm thời gian cho mẹ? Đừng lo lắng, hãy cùng khám phá ngay câu trả lời ở bài viết dưới đây nhé!

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