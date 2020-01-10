Mỗi một trường phái ăn dặm lại có một thực đơn riêng cho trẻ 10 tháng tuổi. Vậy trẻ 10 tháng ăn gì để khỏe mạnh, thông minh? Cùng tìm hiểu ngay!
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Ở độ tuổi ăn dặm, nhu cầu dinh dưỡng, chơi, ngủ nghỉ của trẻ liên tục thay đổi theo tháng. Do vậy, các trường phái ăn dặm cũng đề xuất những thực đơn khác nhau cho từng tháng tuổi của trẻ. Vậy trẻ 10 tháng ăn gì để đáp ứng đủ nhu cầu phát triển về thể chất và trí tuệ? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu ở bài viết dưới đây.
Trẻ 10 tháng ăn gì để thông minh, khỏe mạnh?
Em bé 10 tháng tuổi đang ở độ tuổi tập đi. Bé đang đốt cháy nhiều calo hơn cho các hoạt động “khám phá thế giới” quanh nhà. Do vậy, bé cũng cần được cung cấp nhiều thức ăn hơn để đáp ứng cho sự phát triển thể chất và trí tuệ.
Bắt đầu từ 6 tháng tuổi bé đã được làm quen với thực đơn ăn dặm có bột gạo, bột ngũ cốc, khoai lang, thịt lợn nạc, rau xay,v.v. Bây giờ, em bé của bạn có thể đã thử được nhiều loại trái cây, rau, ngũ cốc nguyên hạt (không xay mịn), thịt bò, thịt gà, sữa chua, phô-mai. Có một số nguyên tắc các mẹ cần nhớ như sau:
- Mỗi một hôm chỉ cho trẻ ăn một thức ăn mới. Việc cho ăn thử từ từ này sẽ giúp mẹ nhận ra được xem trẻ có dị ứng với thức ăn nào không và món nào hợp với khẩu vị của bé, đồng thời giúp bé có thời gian thích nghi với hương vị mới.
- Vẫn tiếp tục cho trẻ ăn cháo xay mịn như lúc 6 tháng tuổi, nhưng kết hợp thêm thức ăn mềm kích thước nhỏ để trẻ cầm tay.
- Trẻ đã có thể tự cầm đồ ăn cho vào miệng nhưng không được để trẻ tự ăn mà không có người giám sát.
- Mỗi trẻ có nhu cầu ăn riêng, không cố ép, nhồi nhét thức ăn cho trẻ.
- Trẻ 10 tháng tuổi đã bắt đầu có khẩu vị sở thích riêng. Tuy nhiên, mẹ vẫn cần phải cho trẻ ăn đầy đủ các nhóm thức ăn (đạm, béo, vitamin và khoáng chất).
- Hãy cho trẻ ngồi trong ghế ăn và ăn ba bữa ăn dặm theo lịch sinh hoạt của cả gia đình.
Danh sách thực phẩm gợi ý cho các mẹ như sau:
- Hoa quả: Chuối chín, dâu tây, cam ngọt, dưa hấu, bơ,...
- Rau củ: Đậu Hà Lan, cà rốt, khoai lang, củ cải, su hào, bí đỏ, bí xanh, su su, khoai tây,...
- Thịt, cá: Thịt bò thăn, thịt gà thăn, cá quả, cá hồi, cá chép, lươn, chim câu, chim cút,...
- Thực phẩm cho bé cầm tay tự ăn: Ruột bánh mì, rau củ luộc mềm nhừ, đậu hấp, khoai tây,...
- Thực phẩm khác: Caramen, váng sữa, sữa chua,...
Bé 10 tháng tuổi ăn bao nhiêu là đủ?
Chế độ dinh dưỡng cho trẻ 10 tháng tuổi cần phải kết hợp giữa sữa mẹ hoặc sữa công thức và thực phẩm ăn dặm. Các chuyên gia khuyến nghị một ngày trẻ 10 tháng tuổi cần phải ăn đủ tối thiểu 3 bữa ăn dặm chính, 2 bữa ăn nhẹ và 3-4 lần uống sữa hoặc bú mẹ. Mỗi lần uống sữa công thức hoặc bú mẹ cũng cần đạt từ 180ml trở lên. Nên hạn chế lượng nước lọc hoặc nước ép hoa quả không quá 250ml mỗi ngày.
Mỗi một trẻ sẽ có sự khác nhau về nhu cầu thức ăn trong ngày, do vậy nếu trẻ ăn ít hơn số lượng khuyến nghị nhưng vẫn khỏe mạnh, chơi ngoan mà không có dấu hiệu ốm đau gì thì các mẹ cũng đừng thấy áp lực. Hãy tôn trọng cá tính riêng của trẻ.
Gợi ý thực đơn ăn dặm cho trẻ 10 tháng tuổi
Thực đơn số 1 - Thực đơn ăn dặm cho bé 10 tháng tăng cân
Thực đơn ăn dặm cho bé 10 tháng tăng cân
Bữa ăn sáng
Ngũ cốc (loại đóng hộp ăn liền) hoặc cháo:
1 bát nhỏ
Hoa quả mềm cắt nhỏ (bơ hoặc dưa hấu):
4 thìa
Sữa công thức hoặc sữa mẹ:
180ml
Bữa ăn nhẹ buổi sáng
Bánh quy:
2 chiếc
Sữa chua hoặc váng sữa:
½ cốc
Phô mai:
25gr
Bữa trưa
Thịt gà hầm mềm:
½ bát nhỏ
Rau hấp mềm (cầm tay):
3-4 miếng
Nước ép trái cây:
90ml
Ruột bánh mỳ (loại mềm):
1/3 chiếc nhỏ
Sau khi ngủ trưa dậy
Sữa công thức hoặc sữa mẹ:
180-240ml
Bữa ăn nhẹ buổi chiều
Hoa quả mềm cắt nhỏ (chuối hoặc dâu tây):
3-4 thìa
Bữa tối
Cháo hoặc bột:
1 bát nhỏ
Rau củ hấp mềm:
3-4 miếng
Hoa quả cắt nhỏ:
2-3 thìa
Sữa công thức hoặc sữa mẹ:
180-240ml
Trước giờ đi ngủ 45 phút
Sữa công thức hoặc sữa mẹ:
180-240ml
Thực đơn số 2 - Thực đơn cho bé 10 tháng tuổi kiểu nhật
Thực đơn cho bé 10 tháng tuổi kiểu Nhật
Bữa ăn sáng
Súp(khoai môn thịt lợn
1 bát nhỏ
Hoa quả mềm cắt nhỏ (chuối, dâu tây, bơ)
3-4 miếng
Sữa công thức hoặc sữa mẹ
180ml
Bữa phụ buổi sáng
Bánh quy
2 chiếc
Sữa chua hoặc váng sữa
½ hộp nhỏ
Bữa trưa
Cơm nát
1 bát nhỏ
Một trong những món sau:
½ bát nhỏ
Bữa phụ buổi chiều
Sữa công thức hoặc sữa mẹ
180ml
Một trong những món sau:
½ bát nhỏ
Bữa tối
Cơm nát hoặc súp
1 bát nhỏ
Hoa quả mềm cắt nhỏ (chuối, dâu tây, bơ)
3-4 miếng
Một trong những món sau:
½ bát nhỏ
Trước giờ đi ngủ 45 phút
Sữa công thức hoặc sữa mẹ:
180-240ml
Trẻ 10 tháng tuổi là giai đoạn bước ngoặt chuyển từ lẫy, bò sang bắt đầu chập chững biết đi và tò mò tìm hiểu thế giới xung quanh. Để đáp ứng được nhu cầu phát triển thể chất và trí tuệ của trẻ ở giai đoạn này, mẹ có thể tham khảo thực đơn trẻ 10 tháng ăn gì ở trong bài viết trên để xây dựng cho bé chế độ ăn đa dạng và đầy đủ dinh dưỡng.