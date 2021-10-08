Tại sao vẽ lại quan trọng đối với sự phát triển của con bạn!

Một trong những điều đầu tiên mà một đứa trẻ có thể làm là cầm bút chì lên và bắt đầu vẽ. Và khi các công nghệ mới ngày càng trở nên dễ tiếp cận hơn với trẻ em và gia đình của chúng, chúng mang theo những cách thức mới để học các kỹ năng sáng tạo quan trọng. Với chúng tôi, luôn luôn xem vẽ là một trong những kỹ năng cơ bản nhất của những kỹ năng này - đây chỉ là một trong số những lý do tại sao…

Không phải lúc nào trẻ em cũng có thể diễn đạt bằng lời nói và hành động, vì vậy vẽ là một hình thức giao tiếp quan trọng khác. Bạn có thể hiểu một cách sâu sắc hơn về suy nghĩ và cảm xúc của con mình thông qua các bức vẽ của chúng. Thông qua những bức tranh mà các con vẽ, chúng ta có thể cảm nhân được sự tăng cường về trí thông minh cũng như cảm xúc của trẻ.

Vẽ giúp nâng cao kỹ năng cầm bút

Bạn có thể sẽ bất ngờ khi chỉ từ một nét vẽ nguệch ngoạc nhỏ đến một kiệt tác đáng tự hào trên tủ lạnh. Vẽ có thể nâng cao kỹ năng cầm bút của con bạn ngay từ khi còn nhỏ. Nếu cho trẻ tiếp xúc với học vẽ và tô màu càng sớm, sẽ giúp chúng cải thiện khả năng phối hợp tay và mắt, đồng thời tăng sự linh hoạt cho các cơ ngón tay của trẻ. Hãy thử ứng dụng những bức tranh tập tô cơ bản của Dayve.vn để giúp bạn điều này. Bằng những nét vẽ cơ bản cũng có thể giúp những đứa trẻ nhỏ tuổi tự tin vào kỹ năng sáng tạo của mình. "Nếu bạn có thể vẽ những hình dạng đơn giản này thì bạn có thể vẽ bất cứ thứ gì!"

Vẽ giúp phát triển kỹ năng giải quyết vấn đề của con bạn

Khi vẽ, một đứa trẻ phải đối mặt với nhiều quyết định - cho dù đó là ‘tôi nên sử dụng màu gì ở đây?’ Hay ‘Làm cách nào để vẽ con mèo và kết nối một phần cơ thể của nó với một phần khác?’ Tất cả những câu hỏi này đều yêu cầu chúng cần có khả năng giải quyết vấn đề. Hãy thử hỏi chúng “tại sao lại tô màu những phần đó?” hoặc “tại sao sử dụng màu này thay vì những màu còn lại?” và từ đó xem câu trả lời của chúng đã đi đến giải pháp nào.

Vẽ cho phép trí tưởng tượng của bé bay bổng!

Trên thực tế, học vẽ cho phép trí tưởng tượng của con bạn trở nên đa dạng và tích cực hơn. Mỗi lần vẽ, bọn trẻ có thể thể hiện được trí tưởng tượng của mình và bộc lộ những gì trong tâm trí chúng. Trí tưởng tượng của con người sẽ cho phép chúng tạo ra tất cả những thứ mà chúng ta sử dụng và được bao quanh hàng ngày.

Vẽ sẽ là tiền đề cho việc học của con bạn

Vẽ là một trong những nền tảng ban đầu của tư duy logic hoặc tư duy trừu tượng. Cho dù con bạn vẫn đang ở nhà với bạn hay đã ở trường, học vẽ sẽ giúp chúng chuẩn bị để hiểu những khái niệm khó hơn. Học những cách tư duy sáng tạo này ngay từ khi còn nhỏ sẽ giúp trẻ sẵn sàng cho việc giáo dục trong tương lai. Cung cấp cho con bạn nhiều loại vật liệu để vẽ, chẳng hạn như bút chì màu, sơn, phấn… Ngoài ra, đừng quên các công cụ truyền thông kỹ thuật số, để giúp chúng làm quen với máy tính bảng và các phương tiện khác mà chúng chắc chắn sẽ sử dụng thường xuyên tương lai.

Có nhiều lý do tại sao bắt đầu vẽ sớm có thể giúp trẻ phát triển các kỹ năng sáng tạo. Chúng tôi hy vọng một số mẹo ở trên hữu ích cho bạn - nhưng chúng tôi cũng muốn nghe ý kiến của bạn! Làm thế nào để bạn khuyến khích kỹ năng vẽ của con mình và chúng thích vẽ những thứ gì?