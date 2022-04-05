Sự thúc giục của cha mẹ đối với con cái có thể có tác động tiêu cực như thế nào?

Nuôi dạy con 05/04/2022 19:17

Theo các chuyên gia tâm lý, việc duy trì quyền riêng tư cá nhân sẽ tốt cho mối quan hệ giữa bạn và con bạn. Xâm phạm quyền riêng tư của con thể gây ra nhiều ảnh hưởng tiêu cực, đặc biệt là tâm lý.

Bright Side muốn cho bạn thấy những rủi ro có thể gặp phải nếu bạn quyết định xâm phạm không gian cá nhân của con mình và hy vọng rằng bạn sẽ không mắc phải những sai lầm mà một số bậc phụ huynh mắc phải.

1.Xâm phạm quyền riêng tư của con bạn khiến chúng cảm thấy không được là chính mình 

Sự thúc giục của cha mẹ đối với con cái có thể có tác động tiêu cực như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sự kiểm soát của cha mẹ đôi khi quan trọng để có được một mối quan hệ tốt đẹp trong gia đình.Tuy nhiên, khi sự kiểm soát đó đi quá xa và thậm chí trở thành áp lực tâm lý, đó là lúc các vấn đề bắt đầu. Việc xâm phạm quyền riêng tư của trẻ sẽ làm mất đi sự tự do của chúng và xóa bỏ mối liên kết mà một mối quan hệ lành mạnh giữa cha mẹ và con cái nên có.

2. Cha mẹ càng soi mói nhiều, trẻ càng trốn tránh và nói dối.

Sự thúc giục của cha mẹ đối với con cái có thể có tác động tiêu cực như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Muốn nuôi dạy con cái của bạn trở thành những người cởi mở và trung thực là điều đáng quý, nhưng việc nuôi dạy con cái quá áp đặt có thể gây phản tác dụng và gây ra điều ngược lại hoàn toàn. Phản ứng tự nhiên của trẻ em đối với kiểu nuôi dạy con cái này là che giấu mọi thứ và nói dối, điều này làm mất đi mục đích ban đầu mình đặt ra để dạy chúng không nên làm như vậy. Tất cả sự nghi ngờ và giấu giếm của cha mẹ đều bắt nguồn từ sự không tin tưởng vào con mình.

3. Xâm phạm quyền riêng tư cá nhân của con bạn có thể khiến chúng gặp các vấn đề về tâm lý

Sự thúc giục của cha mẹ đối với con cái có thể có tác động tiêu cực như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Cách hủy hoại mối quan hệ của bạn với con dễ dàng nhất là khi cha mẹ có hành vi xâm phạm quyền riêng tư . Điều đó có thể có tác động tiêu cực đến tâm lý của con bạn và có thể khiến chúngthấy  lo lắng và trầm cảm. Nó cũng có thể khiến chúng nghĩ rằng không tồn tại thứ gọi là quyền riêng tư, tự do cá nhân và chúng có thể mang tư tưởng đó "áp dụng" một lần nữa khi làm cha mẹ sau này.

4. Khi những đứa trẻ không được phép có quyền riêng tư, chúng sẽ không thể học được những bài học về cuộc sống

Sự thúc giục của cha mẹ đối với con cái có thể có tác động tiêu cực như thế nào? - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Không cha mẹ nào muốn con mình gặp khó khăn, gặp rắc rối trong cuộc sống, hoặc mắc phải những sai lầm mà mẹ và / hoặc bố của chúng đã làm. Nhưng, thật không may, đó là một phần quy luật của cuộc sống và không có phương pháp bảo vệ quá mức hoặc xâm phạm quyền riêng tư nào có thể ngăn chặn được điều đó. Bạn phải để con cái mắc lỗi để chúng rút kinh nghiệm vì đó là cách cuộc sống vận hành. Vì vậy, hãy để chúng sai phạm - miễn là điều đó không gây tổn hại thực sự cho con bạn.

5. Khi cha mẹ không tôn trọng riêng tư của con, điều đó làm tổn hại đến mối quan hệ của họ với con mình.

Sự thúc giục của cha mẹ đối với con cái có thể có tác động tiêu cực như thế nào? - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Xâm phạm quyền riêng tư của con bạn hoặc phá vỡ ranh giới, chẳng hạn như nói với ngườ khác về thông tin , những bí mật mà con bạn chỉ chia sẻ với riêng một mình bạn, có thể gây ra những tác động rất xấu đến mối quan hệ gia đình. Điều này là do bạn đã phá vỡ lòng tin của chúng, ngay cả với mục đích tốt, nhưng chúng sẽ không thấy như thế, và sau đó chúng bắt đầu rời xa bạn. Đề hàn gắn lại một mối quan hệ tin tưởng như vậy có thể là rất khó. 

6. Những cách để cho con bạn nhiều quyền riêng tư hơn

Sự thúc giục của cha mẹ đối với con cái có thể có tác động tiêu cực như thế nào? - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Nếu bạn tôn trọng quyền riêng tư và muốn con mình là chính mình tốt hơn, thì bạn có thể làm một số điều như sau:

  • Gõ cửa trước khi vào phòng của chúng.
  • Đừng đọc nhật ký hoặc nhật ký của chúng và đừng dòm ngó các thiết bị điện tử và đồ đạc của con bạn.
  • Nếu bạn cần lấy thứ gì đó từ túi của chúng, hãy hỏi chúng trước.
  • Hỏi xem con bạn có muốn bạn đi cùng đến văn phòng bác sĩ hay không.
  • Đừng nghe trộm cuộc trò chuyện của chúng. 

7. Luôn có những ngoại lệ nếu điều đó liên quan đến sự an toàn của con bạn.

Sự thúc giục của cha mẹ đối với con cái có thể có tác động tiêu cực như thế nào? - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tất nhiên, đôi khi có thể xâm phạm quyền riêng tư của con nếu cuộc sống hoặc hạnh phúc của con đang gặp nguy hiểm. Nếu bạn tin rằng con bạn đang gặp bất kỳ nguy hiểm nào, bạn có thể và hoàn toàn nên can thiệp vì bạn vẫn là người bảo vệ chúng. Nếu bạn làm cho chúng sợ hãi, thì chúng có thể biện minh cho việc là bạn đang xâm phạm quyền riêng tư.

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