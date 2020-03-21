Sau sinh bao lâu được làm tóc để không ảnh hưởng đến mẹ và con

Nhiều mẹ sau sinh rất muốn đi làm tóc để “chấn chỉnh” lại hình ảnh bản thân. Tuy nhiên, các sản phẩm làm tóc đều có chứa các hóa chất có thể gây hại cho sức khỏe của mẹ và bé yêu. Vậy sau sinh bao lâu được làm tóc mà không ảnh hưởng đến cả hai mẹ con?

Như vậy trong tháng đầu sau sinh, sức khỏe còn yếu, các mẹ đừng nên vội vàng làm tóc sẽ gây hại đến sức khỏe của bản thân.

Gội đầu bằng nước ấm trong thời gian không quá 10 phút. Tốt nhất là gội bằng lá thảo dược như bồ kết, hương nhu, chanh, sả, vỏ bưởi để tinh dầu thảo dược vừa giúp làm sạch tóc vừa hỗ trợ chống cảm lạnh.

Xưa các cụ vẫn dạy phụ nữ sau sinh trong tháng đầu ở cữ nên kiêng gội đầu, tắm giặt để tránh bị rụng tóc, đau đầu và chóng mặt về sau. Quan điểm này tuy hoàn toàn đi ngược với hướng dẫn vệ sinh thân thể của y học hiện đại, nhưng các mẹ cũng cần lưu ý để đảm bảo sức khỏe cho cả mẹ và bé. Trong giai đoạn ở cữ, chị em vẫn nên vệ sinh thân thể, tắm gội hàng ngày, đồng thời chú ý bảo vệ thân thể theo hướng dẫn sau:

Đang trong giai đoạn ở cữ không nên làm tóc để đảm bảo sức khỏe của hai mẹ con - Ảnh minh họa: Internet

Sinh xong bao nhiêu tháng thì được làm tóc?

Nếu bạn đang tự hỏi làm tóc sau sinh bao lâu thì không ảnh hưởng đến con yêu? Hay đang cho con bú có duỗi tóc được không? Thông tin giải đáp như sau: Đến nay chưa có bằng chứng nào cho thấy thuốc nhuộm tóc, uốn tóc có tác động tiêu cực đến em bé. Các hóa chất trong các loại thuốc làm tóc này về cơ bản đều có nồng độ nhẹ và không hấp thụ qua nang tóc. Tuy nhiên, các hóa chất này có thể thẩm thấu một lượng nhỏ qua da hoặc qua đường thở nếu mẹ hít phải mùi hóa chất. Ngoài ra, mùi hóa chất còn vương trên tóc sau khi làm sẽ gây khó chịu cho em bé. Do vậy mẹ nên tham khảo ba lựa chọn sau khi quyết định làm tóc sau sinh.

Lựa chọn 1: Làm tóc sau thời gian ở cữ bằng các hóa chất không có mùi độc hại (không gây hại khi hít phải qua đường thời) và chỉ tiếp xúc với tóc. Không được cho thuốc tiếp xúc với da đầu hoặc da tay.

Dùng thuốc làm tóc an toàn, không mùi và không tiếp xúc với da để tránh gây hại cho sức khỏe của mẹ và bé - Ảnh minh họa: Internet

Lựa chọn 2: Đợi đến khi bé cai sữa, ăn thành thạo đồ ăn dặm và mẹ có thể làm tóc với các loại thuốc làm tóc an toàn.

Lựa chọn 3: Dùng thuốc làm tóc có nguồn gốc thực vật hữu cơ (100% không chứa hóa chất) hoặc dùng các biện pháp làm tóc không cần hóa chất như cắt tóc, tỉa tóc, là tóc, tết tóc, ... (xem hướng dẫn chi tiết ở mục dưới).

Tết tóc tạo kiểu giúp mẹ xinh đẹp mà không lo hóa chất ảnh hưởng đến con - Ảnh minh họa: Internet

Nếu các mẹ mới sinh và vẫn còn đang băn khoăn sau sinh 3 tháng duỗi tóc được không? Hay mẹ đang cho con bú có nên uốn tóc? Hay sinh xong 3 tháng làm tóc được không,... Các mẹ có thể lựa chọn 1 trong 3 lựa chọn trên và nên cẩn thận cân nhắc trước khi quyết định để đảm bảo không gây ảnh hưởng đến con yêu.

Các phương pháp làm tóc thay thế

Nhuộm tóc bằng thuốc nhuộm có nguồn gốc thực vật: Hiện nay trên thị trường có một số loại thuốc nhuộm tóc chiết xuất từ thực vật (ví dụ như thuốc nhuộm tóc từ cây henna, nước ép củ cải đường và cà phê) đảm bảo an toàn cho các mẹ đang mang thai và cho con bú. Những loại thuốc nhuộm này không gây hại cho tóc mà ngược lại còn nuôi dưỡng chân tóc, giúp tóc khỏe mạnh và sáng bóng.

Dùng thuốc làm tóc có nguồn gốc thực vật an toàn cho phụ nữ sau sinh – Ảnh minh họa: Internet

Chỉ nhuộm highlight: Thay vì nhuộm cả mái tóc, bạn chỉ cần nhuộm highlight một vài lọn tóc. Lượng thuốc nhuộm giảm đi, do vậy nguy cơ tiếp xúc với thuốc cũng giảm đi đáng kể. Lựa chọn này cũng rất thời trang và bắt “trend” rất nhanh.

Làm tóc tạm thời không dùng hóa chất: Chọn làm xoăn giả bằng nhiệt là lựa chọn hoàn hảo cho mẹ mới sinh xuất hiện ở nơi đông người với vẻ ngoài xinh đẹp. Chỉ trong 30 phút, các mẹ có thể “biến hình” một cách nhanh chóng mà không có tác động không tốt đến sức khỏe của cả hai mẹ con.

Làm tóc bằng phương pháp không dùng hóa chất là giải pháp thay thế hiệu quả cho chị em làm đẹp sau sinh – Ảnh minh họa: Internet

Như vậy, với những thông tin chia sẻ trên hy vọng sẽ giúp các mẹ biết được sau sinh bao lâu được làm tóc mà không ảnh hưởng đến sức khỏe của cả hai mẹ con. Nhìn chung, các mẹ nên tham khảo bác sĩ nhi khoa trước khi quyết định làm tóc bằng hóa chất trong giai đoạn đang cho con bú. Nếu không thực sự cần thiết, tốt nhất không nên làm tóc cho đến khi cai sữa cho bé hoàn toàn. Và nếu thực sự cần thiết phải làm tóc, hãy chọn sản phẩm an toàn nhất và làm theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo an toàn sức khỏe cho cả mẹ và bé.