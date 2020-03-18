Phụ nữ sau sinh bao lâu thì đặt vòng được?

Đặt vòng tránh thai hay sử dụng que tránh thai là các biện pháp được nhiều phụ nữ lựa chọn vì hiệu quả. Việc sử dụng biện pháp tránh thai là góp phần thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về 2 biện pháp này cũng như biết sau sinh bao lâu thì đặt vòng được hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Khi đặt vòng tránh thai vào tử cung sẽ gây ra phản ứng viêm tại niêm mạc tử cung, dẫn đến sự thay đổi về sinh hóa nội mạc tế bào đồng thời khiến trứng không thể thụ tinh làm tổ. Đối với dụng cụ tránh thai có đồng, chúng sẽ làm tăng phản ứng viêm và có thể gây ra co cơ tử cung. Từ đó, ngăn chặn sự làm tổ của trứng nhờ vào các ion đồng làm thay đổi niêm mạc tử cung cũng như tính chất sinh hoá của chất nhầy cổ tử cung.

Vòng tránh thai là một dụng cụ nhỏ được làm bằng nhựa dùng để đặt vào tử cung nhằm ngăn không cho tinh trùng gặp trứng cũng như ngăn trứng làm tổ trong tử cung. Hiện nay, người dùng thường sử dụng loại vòng hình chữ T và hình cánh cung có quấn đồng.

Đặt vòng có đau không?

Theo các khảo sát thì việc đặt vòng sẽ gây ra cảm giác đau nhói một chút nhưng không đến mức như những gì chúng ta tưởng tượng. Nếu đánh giá mức độ đau từ 1 đến 10 thì điểm trung bình là từ 2 đến 4 điểm. Hơn nữa, quá trình đặt vòng là một tiểu phẫu nên sẽ diễn ra rất nhanh.

Đặt vòng tránh thai không quá đau như bạn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Hết kinh bao lâu thì đặt vòng được?

Nếu sau khi sinh 3 tháng mà bạn đã xuất hiện kinh nguyệt trở lại thì có thể đặt vòng sau khi hết kinh.

Sau sinh bao lâu thì đặt vòng được?

Bạn nên đặt vòng tránh thai sau khi sinh khoảng 3 tháng (càng lâu càng tốt). Nếu sinh mổ thì nên chờ ít nhất 6 tháng. Thời điểm thích hợp để đặt vòng tránh thai là ngày thứ 3 hoặc thứ 4 của chu kỳ kinh nguyệt. Tránh đặt vòng tránh thai ngay sau khi sinh mà hãy chờ tử cung phục hồi và trở lại kích thước bình thường.

Tử cung sau sinh còn giãn rộng nên đặt vòng lúc này dễ bị rơi ra ngoài. Nếu sau khi sinh, tử cung vẫn chảy máu nhiều thì nên đặt vòng muộn hơn để đảm bảo an toàn. Bạn hãy đến các cơ sở y tế uy tín để tiêm progesterone liên tục 3 ngày, chờ hết xuất huyết. Sau khi hết xuất huyết khoảng 3-7 ngày thì hãy tiến hành đặt vòng, không được để quá 7 ngày.

Để phòng ngừa mang thai trong thời gian chờ đặt vòng, bạn nên áp dụng các biện pháp tránh thai khác như dùng xuất tinh ngoài âm đạo, dùng bao cao su,…

Sau sinh chưa có kinh có đặt vòng được không?

Bạn có thể đặt vòng tránh thai 3 tháng sau khi sinh dù chưa xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên sau khi sinh.

Phương pháp cấy que tránh thai

Que tránh thai là ống làm bằng chất dẻo có chứa thuốc tránh thai. Thông thường, que tránh thai sẽ được cấy dưới da tay không thuận của người phụ nữ. Sau 24h, que tránh thai sẽ phát huy được tác dụng. Hiệu quả kéo dài từ 3 đến 5 năm, thậm chí lâu hơn.

Que tránh thai có chứa thuốc tránh thai - Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh bao lâu thì cấy que tránh thai?

Nếu bạn cho con bú thì tốt nhất nên cấy que tránh thai sau 6 tuần sau sinh. Đồng thời, nếu bạn sinh em bé chưa được 6 tuần thì chỉ nên sử dụng biện pháp cấy que nếu không thể sử dụng các biện pháp nào khác. Bên cạnh đó, bạn cũng nên đến các cơ sở uy tín để được tư vấn về vấn đề này.

Nếu bạn không cho con bú thì dưới 21 ngày sau sinh, có thể cấy que tránh thai. Sau khi cấy que được 3 năm, nếu bạn vẫn muốn sử dụng que tránh thai thì que cũ sẽ được tháo ra để tiếp tục cấy que mới vào. Đồng thời, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về việc thay mới này.

Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi sử dụng các biện pháp tránh thai này - Ảnh minh họa: Internet

Cấy que tránh thai có thật sự hiệu quả hay không?

Sử dụng que tránh thai là biện pháp rất được nhiều người lựa chọn nhờ tính hiệu quả và dễ thực hiện. Đây cũng là biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình đáng tin cậy, có hiệu quả lên đến 95% và kéo dài từ 3 đến 5 năm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý mặc dù hiệu quả của phương pháp này cao nhưng vẫn có một số ít phụ nữ có thể mang bầu khi cấy que.

Đa số những người sử dụng que tránh thai sau một tháng, sau đó tháo ra thì khả năng mang thai sẽ bình thường trở lại.

Cấy que tránh thai là biện pháp mang lại hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng không nên sử dụng que tránh thai là ai?

Người phụ nữ có các bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch, nội tiết thì không nên sử dụng que tránh thai vì những sản phẩm này có chứa nội tiết. Người bị ung thư, rối loạn chức năng gan, từng bị chảy máu âm đạo bất thường,… nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Sử dụng các biện pháp tránh thai để góp phần thực hiện kế hoạch hóa gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Qua bài viết này bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi sau sinh bao lâu thì đặt vòng được? Có thể nói, việc sử dụng que tránh thai hay đặt vòng là những cách mang lại hiệu quả với chi phí hợp lý. Tuy nhiên trước khi sử dụng, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.