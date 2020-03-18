Phụ nữ sau sinh bao lâu thì đặt vòng được?

Nuôi dạy con 18/03/2020 17:15

Phụ nữ sau sinh bao lâu thì đặt vòng được có lẽ là câu hỏi mà các chị em phụ nữ rất thắc mắc. Bài viết này sẽ cung cấp câu trả lời cho câu hỏi trên.

Nội dung bài viết

Đặt vòng tránh thai hay sử dụng que tránh thai là các biện pháp được nhiều phụ nữ lựa chọn vì hiệu quả. Việc sử dụng biện pháp tránh thai là góp phần thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Tuy nhiên, để hiểu rõ hơn về 2 biện pháp này cũng như biết sau sinh bao lâu thì đặt vòng được hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua bài viết dưới đây!

Sau sinh bao lâu thì đặt vòng được

Vòng tránh thai là một dụng cụ nhỏ được làm bằng nhựa dùng để đặt vào tử cung nhằm ngăn không cho tinh trùng gặp trứng cũng như ngăn trứng làm tổ trong tử cung. Hiện nay, người dùng thường sử dụng loại vòng hình chữ T và hình cánh cung có quấn đồng.

Sau sinh bao lau thi dat vong duoc 1
Phụ nữ sau sinh bao lâu thì đặt vòng được? - Ảnh minh họa: Internet

Tác dụng của vòng tránh thai

Khi đặt vòng tránh thai vào tử cung sẽ gây ra phản ứng viêm tại niêm mạc tử cung, dẫn đến sự thay đổi về sinh hóa nội mạc tế bào đồng thời khiến trứng không thể thụ tinh làm tổ. Đối với dụng cụ tránh thai có đồng, chúng sẽ làm tăng phản ứng viêm và có thể gây ra co cơ tử cung. Từ đó, ngăn chặn sự làm tổ của trứng nhờ vào các ion đồng làm thay đổi niêm mạc tử cung cũng như tính chất sinh hoá của chất nhầy cổ tử cung.

Đặt vòng có đau không?

Theo các khảo sát thì việc đặt vòng sẽ gây ra cảm giác đau nhói một chút nhưng không đến mức như những gì chúng ta tưởng tượng. Nếu đánh giá mức độ đau từ 1 đến 10 thì điểm trung bình là từ 2 đến 4 điểm. Hơn nữa, quá trình đặt vòng là một tiểu phẫu nên sẽ diễn ra rất nhanh. 

Sau sinh bao lau thi dat vong duoc 2
Đặt vòng tránh thai không quá đau như bạn nghĩ - Ảnh minh họa: Internet

Hết kinh bao lâu thì đặt vòng được?

Nếu sau khi sinh 3 tháng mà bạn đã xuất hiện kinh nguyệt trở lại thì có thể đặt vòng sau khi hết kinh. 

Sau sinh bao lâu thì đặt vòng được?

Bạn nên đặt vòng tránh thai sau khi sinh khoảng 3 tháng (càng lâu càng tốt). Nếu sinh mổ thì nên chờ ít nhất 6 tháng. Thời điểm thích hợp để đặt vòng tránh thai là ngày thứ 3 hoặc thứ 4 của chu kỳ kinh nguyệt. Tránh đặt vòng tránh thai ngay sau khi sinh mà hãy chờ tử cung phục hồi và trở lại kích thước bình thường.

Tử cung sau sinh còn giãn rộng nên đặt vòng lúc này dễ bị rơi ra ngoài. Nếu sau khi sinh, tử cung vẫn chảy máu nhiều thì nên đặt vòng muộn hơn để đảm bảo an toàn. Bạn hãy đến các cơ sở y tế uy tín để tiêm progesterone liên tục 3 ngày, chờ hết xuất huyết. Sau khi hết xuất huyết khoảng 3-7 ngày thì hãy tiến hành đặt vòng, không được để quá 7 ngày.

Để phòng ngừa mang thai trong thời gian chờ đặt vòng, bạn nên áp dụng các biện pháp tránh thai khác như dùng xuất tinh ngoài âm đạo, dùng bao cao su,…

Sau sinh chưa có kinh có đặt vòng được không?

Bạn có thể đặt vòng tránh thai 3 tháng sau khi sinh dù chưa xuất hiện chu kỳ kinh nguyệt đầu tiên sau khi sinh.

Phương pháp cấy que tránh thai 

Que tránh thai là ống làm bằng chất dẻo có chứa thuốc tránh thai. Thông thường, que tránh thai sẽ được cấy dưới da tay không thuận của người phụ nữ. Sau 24h, que tránh thai sẽ phát huy được tác dụng. Hiệu quả kéo dài từ 3 đến 5 năm, thậm chí lâu hơn. 

Sau sinh bao lau thi dat vong duoc 3
Que tránh thai có chứa thuốc tránh thai - Ảnh minh họa: Internet

Sau sinh bao lâu thì cấy que tránh thai?

Nếu bạn cho con bú thì tốt nhất nên cấy que tránh thai sau 6 tuần sau sinh. Đồng thời, nếu bạn sinh em bé chưa được 6 tuần thì chỉ nên sử dụng biện pháp cấy que nếu không thể sử dụng các biện pháp nào khác. Bên cạnh đó, bạn cũng nên đến các cơ sở uy tín để được tư vấn về vấn đề này. 

Nếu bạn không cho con bú thì dưới 21 ngày sau sinh, có thể cấy que tránh thai. Sau khi cấy que được 3 năm, nếu bạn vẫn muốn sử dụng que tránh thai thì que cũ sẽ được tháo ra để tiếp tục cấy que mới vào. Đồng thời, bạn nên tham khảo ý kiến của bác sĩ về việc thay mới này.

Sau sinh bao lau thi dat vong duoc 4
Nên tham khảo ý kiến của bác sĩ khi sử dụng các biện pháp tránh thai này - Ảnh minh họa: Internet

Cấy que tránh thai có thật sự hiệu quả hay không?

Sử dụng que tránh thai là biện pháp rất được nhiều người lựa chọn nhờ tính hiệu quả và dễ thực hiện. Đây cũng là biện pháp thực hiện kế hoạch hóa gia đình đáng tin cậy, có hiệu quả lên đến 95% và kéo dài từ 3 đến 5 năm. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý mặc dù hiệu quả của phương pháp này cao nhưng vẫn có một số ít phụ nữ có thể mang bầu khi cấy que. 

Đa số những người sử dụng que tránh thai sau một tháng, sau đó tháo ra thì khả năng mang thai sẽ bình thường trở lại. 

Sau sinh bao lau thi dat vong duoc 5
Cấy que tránh thai là biện pháp mang lại hiệu quả cao - Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng không nên sử dụng que tránh thai là ai?

Người phụ nữ có các bệnh liên quan đến huyết áp, tim mạch, nội tiết thì không nên sử dụng que tránh thai vì những sản phẩm này có chứa nội tiết. Người bị ung thư, rối loạn chức năng gan, từng bị chảy máu âm đạo bất thường,… nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng.

Sau sinh bao lau thi dat vong duoc 6
Sử dụng các biện pháp tránh thai để góp phần thực hiện kế hoạch hóa gia đình - Ảnh minh họa: Internet

Qua bài viết này bạn đã có câu trả lời cho câu hỏi sau sinh bao lâu thì đặt vòng được? Có thể nói, việc sử dụng que tránh thai hay đặt vòng là những cách mang lại hiệu quả với chi phí hợp lý. Tuy nhiên trước khi sử dụng, bạn cần tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn để tránh những tác dụng phụ không mong muốn.

Mẹ sau sinh có uống được sữa tươi không và cần lưu ý những gì?

Mẹ sau sinh có uống được sữa tươi không và cần lưu ý những gì?

Sữa tươi là một trong những thức uống có rất nhiều dưỡng chất tốt cho sức khỏe. Vậy đối với các mẹ sau sinh có uống được sữa tươi không?

Xem thêm
Từ khóa:   hết kinh bao lâu thì đặt vòng được sau sinh bao lâu thì cấy que tránh thai đặt vòng có đau không

TIN MỚI NHẤT

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Đúng hôm nay, thứ 2 ngày 12/10/2026, 3 con giáp gặp cơ may phát tài, TIỀN BẠC DỒI DÀO, thăng tiến ngoạn mục, đếm BẠC VÀNG sái tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Màn ngộ nhận về món quà mừng cưới giá trị và nỗi bàng hoàng khi biết rõ nguyên do

Tâm sự 4 giờ 27 phút trước
Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Giọt nước mắt của người con dâu bị mẹ chồng nghi ngờ chửa giả suốt nửa thập kỷ

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Trúng độc đắc vào đúng ngày 12/10/2026, 3 con giáp xòe tay hứng hồng phúc, tiền vô đầy túi, sự nghiệp như 'ngựa phi nước đại'

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 24 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Qua đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu hơn biển, trúng số độc đắc, tiền tài chất đầy kho, giàu sụ nhờ đầu tư lãi to

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 12 phút trước
Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Mạnh Tử Nghĩa gây thất vọng vì tạo hình lặp lại qua 5 bộ phim

Sao quốc tế 6 giờ 13 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Sau ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, nguyên khí dồi dào, 3 con giáp 'càng hiền lành càng phú quý', tài lộc công danh, 'hốt tiền' đầy túi

Tâm linh - Tử vi 7 giờ 22 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp gặp nhiều vận may về tài lộc, trúng số độc đắc chuyển mệnh giàu có, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 9 giờ 30 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Đúng ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, xua tan mây mù, 3 con giáp tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, vươn mình thành đại gia, giàu có viên mãn

Tâm linh - Tử vi 10 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Kể từ ngày mai, thứ Hai 12/10/2026, 3 con giáp thời tới cản không kịp, no nê tài lộc, tiền bạc tràn về chật két

Tâm linh - Tử vi 12 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Tử vi thứ Hai 12/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ công việc suôn sẻ trăm bề, hoan hỷ ôm trọn tài lộc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngờ

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Vợ chồng diễn viên Chi Bảo - Lý Thùy Chang nợ thuế hơn 5 tỷ đồng

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

Đúng 20h hôm nay, ngày 11/10/2026, 3 con giáp vận đỏ như son, may mắn Phát Tài, chuẩn bị đổi đời , tiền vàng đầy túi

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Cha mẹ cho con tiền: 2 thời điểm nên mạnh tay, 2 lúc càng cho càng hại

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Tư thế ngủ của trẻ hé lộ những nét tính cách cha mẹ ít ngờ tới

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Cha mẹ nên rèn tính tự lập cho trẻ từ khi nào?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Khi con thi bị điểm kém, bố mẹ nên làm gì?

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Trẻ biết nói sớm hay muộn sẽ thông minh hơn: Sự thật khiến nhiều cha mẹ bất ngờ

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?

Người giàu dạy con điều gì mà nhiều gia đình bỏ lỡ?