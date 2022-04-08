Rối loạn lo âu chia ly ở trẻ không chỉ là cảm xúc nhất thời mà có thể là chứng bệnh nghiêm trọng nếu không được quan tâm kịp thời, ba mẹ nên chú ý những dấu hiệu này để thấu hiểu con hơn

Nuôi dạy con 08/04/2022 10:26

Lo lắng chia ly thường phát triển trước 1 tuổi và giảm dần vào khoảng 3 tuổi, nhưng trẻ lớn hơn và thanh niên cũng có thể trải qua, đặc biệt là trong những thay đổi lớn trong cuộc sống như khi chuyển tiếp lên trung học hoặc lên đại học

Lo lắng chia ly là gì?

Rối loạn lo âu chia ly ở trẻ không chỉ là cảm xúc nhất thời mà có thể là chứng bệnh nghiêm trọng nếu không được quan tâm kịp thời, ba mẹ nên chú ý những dấu hiệu này để thấu hiểu con hơn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Jerimya Fox, một cố vấn chuyên nghiệp, một bác sĩ sức khỏe hành vi tại Bệnh viện Banner Behavioral Health cho biết: "Lo lắng về sự ly thân là một phần bình thường của sự phát triển xảy ra khi trẻ mới biết đi bắt đầu nhận thức rõ hơn và phát triển mối quan hệ bền chặt hơn với người chăm sóc. Nhận thức này có thể khiến chúng sợ hãi hơn và có thể cảm thấy không an toàn khi không có cha mẹ hoặc người chăm sóc của chúng".

Cho dù đó là đưa con bạn đi nhà trẻ hay để con bạn ở nhà khi bạn đi làm, việc chia tay có thể rất khó khăn. Con bạn có thể hiểu rằng bố và mẹ không biến mất vĩnh viễn, nhưng chúng có thể không biết trong bao lâu sẽ phải rời xa bố mẹ. Tất cả những gì con biết là con cảm thấy an toàn nhất khi có bạn ở bên.

Điều gì gây ra lo lắng chia ly ở trẻ?

Rối loạn lo âu chia ly ở trẻ không chỉ là cảm xúc nhất thời mà có thể là chứng bệnh nghiêm trọng nếu không được quan tâm kịp thời, ba mẹ nên chú ý những dấu hiệu này để thấu hiểu con hơn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lo lắng chia ly thường phát triển trước 1 tuổi và giảm dần vào khoảng 3 tuổi, nhưng trẻ lớn hơn và thanh niên cũng có thể trải qua, đặc biệt là trong những thay đổi lớn trong cuộc sống như khi chuyển tiếp lên trung học hoặc lên đại học. Một số tác nhân gây căng thẳng trong cuộc sống có thể gây ra cảm giác lo lắng về việc phải chia xa, chẳng hạn như ly hôn, mất thú cưng, người chăm sóc mới, anh chị em mới, trường học mới hoặc chuyển đến nơi ở mới.

Tiến sĩ Fox nói. "Những thứ như COVID-19 có thể gây lo lắng và sợ hãi nếu trẻ em trực tiếp quay lại trường học sau khi bị học online".

Mẹo để giảm bớt lo lắng khi chia xa với con

Lo lắng về sự chia ly có thể đến rồi đi, nhưng bạn có thể làm nhiều điều để giúp giảm bớt các triệu chứng của con mình. Những lời khuyên này có thể giúp con vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Nói chuyện với con bạn bằng một giọng bình tĩnh, tích cực

Rối loạn lo âu chia ly ở trẻ không chỉ là cảm xúc nhất thời mà có thể là chứng bệnh nghiêm trọng nếu không được quan tâm kịp thời, ba mẹ nên chú ý những dấu hiệu này để thấu hiểu con hơn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Hãy cho con bạn biết điều gì sẽ xảy ra khi bạn đi, chúng sẽ ở cùng với ai và tất cả những điều thú vị mà chúng phải làm. Ngay cả khi bạn cảm thấy con mình còn quá nhỏ để hiểu, thì giọng điệu và thái độ tích cực của bạn sẽ gửi đi một thông điệp trấn an. Thậm chí có thể hữu ích nếu bạn tìm và đọc những cuốn sách ảnh nói về sự chia ly và những lời tạm biệt không phải là mãi mãi.

Thực hành tách rời

Tập để con bạn ở nhà với người chăm sóc trong một khoảng thời gian ngắn. Khi thời gian trôi qua, bạn có thể kéo dài thời gian đi vắng trước khi trở về nhà.

Dễ dàng tách biệt

Để con bạn với thú nhồi bông hoặc đồ chơi yêu thích của chúng.

Chuẩn bị một hoạt động

Rối loạn lo âu chia ly ở trẻ không chỉ là cảm xúc nhất thời mà có thể là chứng bệnh nghiêm trọng nếu không được quan tâm kịp thời, ba mẹ nên chú ý những dấu hiệu này để thấu hiểu con hơn - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Cho con bạn tham gia một hoạt động vui nhộn khi người chăm sóc đến hoặc yêu cầu giáo viên giữ trẻ chuẩn bị sẵn một hoạt động ngay sau khi bạn đưa con bạn đi học.

Đừng lập tức biến mất khỏi tầm mắt con

Mặc dù bạn có thể muốn nhanh chóng biến mất, nhưng làm như vậy có thể khiến con bạn bối rối khi chúng nhận ra bạn đã biến mất.

Hãy tạm biệt ngắn gọn

Bất cứ khi nào bạn rời khỏi con bạn hoặc đưa chúng đi, hãy giữ lời tạm biệt ngắn gọn. Nếu bạn tỏ ra lo lắng hoặc tiếp tục quay lại chỉ để ôm hoặc hôn thêm một cái nữa, bạn có thể khiến con mình lo lắng một cách không cần thiết.

Thực hiện theo lời hứa của bạn

Rối loạn lo âu chia ly ở trẻ không chỉ là cảm xúc nhất thời mà có thể là chứng bệnh nghiêm trọng nếu không được quan tâm kịp thời, ba mẹ nên chú ý những dấu hiệu này để thấu hiểu con hơn - Ảnh 5
Ảnh minh họa: Internet

Điều quan trọng là bạn phải quay lại khi đã hứa sẽ quay lại vì điều này giúp con bạn xây dựng lòng tin và sự tin tưởng.

Hãy nhắm đến sự nhất quán

Trẻ em thích sự nhất quán, vì vậy hãy cố gắng lên lịch cho cùng một người chăm sóc bất cứ khi nào có thể, để con bạn cảm thấy thoải mái hơn khi bạn rời đi. Xây dựng một thói quen ngắn gọn và nhất quán khi bạn rời đi để tạo ra một quá trình chuyển đổi quen thuộc từ việc ở bên bạn thành không có bạn.

Mẹo bổ sung cho trẻ lớn hơn

Rối loạn lo âu chia ly ở trẻ không chỉ là cảm xúc nhất thời mà có thể là chứng bệnh nghiêm trọng nếu không được quan tâm kịp thời, ba mẹ nên chú ý những dấu hiệu này để thấu hiểu con hơn - Ảnh 6
Ảnh minh họa: Internet

Mặc dù lo lắng chia ly phổ biến hơn ở trẻ em độ tuổi tiểu học, nhưng thanh thiếu niên cũng có thể trải qua nó. Dưới đây là một số mẹo bổ sung để giúp con bạn ở tuổi vị thành niên:

  • Thừa nhận nỗi sợ hãi của con. Hãy cho con biết bạn luôn ở bên con và cảm giác không thoải mái là một phần tự nhiên của tuổi thanh xuân.
  • Khen ngợi con vì con đã làm được điều gì đó mà con đang lo lắng.
  • Hãy nhẹ nhàng động viên, không ép buộc con làm những việc khiến con lo lắng.
  • Chờ cho đến khi con bạn hết lo lắng trước khi bước vào để giúp đỡ.
  • Nhắc con bạn về những lần ban đầu chúng sợ hãi nhưng vẫn cố gắng làm được điều gì đó.

Khi sự lo lắng chia ly tiếp tục và trở nên tồi tệ hơn

Lo lắng chia ly có thể là bình thường và tạm thời. Mặc dù điều đó có thể khó khăn đối với con bạn và đối với bạn với tư cách là cha mẹ của chúng, hãy nhớ điều này cho thấy sự gắn bó chặt chẽ giữa bạn và con bạn.

Rối loạn lo âu chia ly ở trẻ không chỉ là cảm xúc nhất thời mà có thể là chứng bệnh nghiêm trọng nếu không được quan tâm kịp thời, ba mẹ nên chú ý những dấu hiệu này để thấu hiểu con hơn - Ảnh 7
Ảnh minh họa: Internet

Tuy nhiên, nếu bạn nhận thấy sự lo lắng của con bạn bắt đầu ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày và học tập của chúng, hãy nói chuyện với bác sĩ. "Những điều như đau bụng, nôn mửa, đau đầu, thường xuyên lo lắng về việc rời xa bạn hoặc người thân vì bệnh tật hoặc không muốn ngủ xa bạn có thể là dấu hiệu của một vấn đề cảm xúc nghiêm trọng hơn được gọi là rối loạn lo âu chia ly (SAD)", Tiến sĩ Fox chia sẻ. "Sự khác biệt chính giữa hai điều này là với SAD, nỗi sợ hãi của con sẽ khiến con không thể thực hiện các hoạt động bình thường".

Tiến sĩ Fox khuyên rằng: "Chẩn đoán và điều trị sớm có thể giúp ngăn chặn tình trạng nghiêm trọng của con không trở nên tồi tệ hơn. Bác sĩ hoặc một chuyên gia sức khỏe hành vi có thể giúp phát triển một kế hoạch điều trị vững chắc để ngăn ngừa các triệu chứng tồi tệ hơn cho con bạn."

Theo Banner health

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