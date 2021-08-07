Rối loạn ăn uống ảnh hưởng đến cách mọi người nhìn và đối phó với thực phẩm, ăn uống và cân nặng. Bất cứ ai cũng có thể mắc chứng rối loạn ăn uống, nhưng chúng đặc biệt phổ biến ở thanh thiếu niên và đặc biệt là ở nữ giới. Ba chứng rối loạn ăn uống phổ biến nhất thường gặp: Chán ăn khiến mọi người giảm cân nhiều hơn so với độ tuổi và chiều cao của họ. Những người mắc chứng biếng ăn thường sợ bị thừa cân, nghĩ rằng họ thừa cân hơn thực tế và áp dụng các chế độ ăn kiêng và tập thể dục khắc nghiệt để giảm cân.

Chứng ăn uống vô độ liên quan đến ăn một lượng lớn thức ăn trong một khoảng thời gian ngắn sau đó là tống khứ thức ăn ra khỏi cơ thể bằng các phương pháp như thuốc nhuận tràng hoặc gây nôn mửa. Rối loạn ăn uống vô độ là tình trạng một người thường xuyên ăn một lượng rất lớn thức ăn. Họ mất kiểm soát và không thể ngừng ăn.

Tăng tới 300%

Các chuyên gia y tế cho biết, rối loạn ăn uống ở thanh thiếu niên Hoa Kỳ tăng đột biến vào năm 2020 trong bối cảnh đại dịch COVID-19 xảy ra. Yêu cầu điều trị các chứng rối loạn như biếng ăn và ăn vô độ đã tăng tới 300% tại một bệnh viện. Các bác sĩ cũng lưu ý rằng, những bệnh nhân đến điều trị thường trong tình trạng tồi tệ hơn những bệnh nhân đến điều trị thông thường.

Tiến sĩ Tracy Richmond, giám đốc chương trình rối loạn ăn uống tại Bệnh viện Nhi đồng Boston, nói với tờ Journal rằng: “Những bệnh nhân đến chữa trị đều đang thực sự ốm yếu. 'Chúng tôi coi đây như một đại dịch thứ hai, nhu cầu chăm sóc sức khỏe tâm thần ở thanh thiếu niên, và rối loạn ăn uống là một phần của điều đó.' Richmond gần đây đã đệ trình một nghiên cứu sẽ được công bố trên Tạp chí Sức khỏe Vị thành niên, xem xét tỷ lệ bệnh nhân rối loạn ăn uống đến bệnh viện của cô. Trước đại dịch, số bệnh nhân nội trú trung bình tại bất kỳ thời điểm nào vì rối loạn ăn uống là khoảng ba đến bốn người. Con số này trung bình tăng lên đến 10 người, và thậm chí có lúc lên đến 16 bệnh nhân cùng một lúc, nghĩa là tăng tới 300%.

Số ca ngoại trú tăng gần gấp bốn lần, với số yêu cầu ngoại trú trung bình hàng tuần của bệnh viện tăng từ sáu lên 23. Hai tình trạng phổ biến nhất là chán ăn do tâm thần gây ra, trong đó một số người sẽ nhịn ăn, số khác ăn vô độ… Việc đóng cửa trường học dẫn đến sự cô lập xã hội đối với nhiều thanh thiếu niên, mở đường cho những loại rối loạn này. Richmond nói với tờ Journal: “Những đứa trẻ dựa vào những thú chơi như thể thao và vui đùa thì đại dịch đã lấy mất của chúng.

Dữ liệu được đưa ra khi nhiều người đang xem xét thiệt hại về sức khỏe tâm thần mà đại dịch đã gây ra cho người Mỹ, và đặc biệt là trẻ em. Một nghiên cứu từ Kaiser Family Foundation cho thấy 22% các bậc cha mẹ có con từ 5 đến 21 tuổi cho biết sức khỏe tâm thần của con họ đang xấu đi vào năm ngoái. Mặc dù con số thực sự mà việc đóng cửa trường học liên quan đến đại dịch gây ra cho sức khỏe tâm thần của trẻ em vẫn chưa được biết chính xác, một số chuyên gia lo ngại rằng năm qua có thể gây ra thiệt hại không thể bù đắp cho một thế hệ trẻ em vốn đã có nhiều khả năng bị các vấn đề sức khỏe tâm thần.

Lo lắng và trầm cảm, đặc biệt là ở thanh thiếu niên, thường là nguyên nhân của chứng rối loạn ăn uống, Ảnh nytimes

Lo lắng và trầm cảm, đặc biệt là ở thanh thiếu niên, thường là nguyên nhân của chứng rối loạn ăn uống. Anne Marie O'Melia, giám đốc y tế và lâm sàng của Trung tâm Phục hồi Ăn uống cho biết: "Mọi thứ đã thay đổi trong cuộc sống của những đứa trẻ này". 'Cuộc sống của chúng đầy bất trắc, sợ hãi và cô lập. Đây là những điều làm khó đối với một bộ não đang phát triển. ' Cô cũng lưu ý rằng, chứng rối loạn ăn uống khiến những đứa trẻ này khả năng mất kiểm soát cuộc sống của chúng trong thời điểm dịch bệnh.

Phải làm gì nếu bạn nghi ngờ con bạn bị rối loạn ăn uống

Rối loạn ăn uống có thể ảnh hưởng đáng kể đến sức khỏe của con bạn. Chúng có thể làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề như bệnh tim, tổn thương đường tiêu hóa hoặc suy thận. Trong những trường hợp nghiêm trọng, bệnh thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng.

Một số dấu hiệu phổ biến nhất của chứng rối loạn ăn uống là:

Ăn một lượng lớn thức ăn trong một khoảng thời gian ngắn

Không ăn gì cả hoặc ăn rất ít

Ăn một mình

Nôn mửa sau khi ăn

Tập thể dục quá mức

Ám ảnh về thức ăn

Nghĩ rằng họ đang thừa cân, ngay cả khi họ rất gầy

Kinh nguyệt bị thiếu hoặc không đều

Bạn và con bạn không cần phải giải quyết chứng rối loạn ăn uống một mình. Nếu bạn tin rằng con mình có thể mắc chứng rối loạn ăn uống, hãy liên hệ với bác sĩ nhi khoa hoặc chuyên gia sức khỏe hành vi ngay lập tức.