Review ghế ngồi ô tô cho bé Chilux đang được bố mẹ khen ngợi

Ghế ngồi ô tô cho bé là một sản phẩm tiện ích mà rất nhiều ông bố bà mẹ quan tâm. Không chỉ giúp bé đảm bảo an toàn tuyệt đối mà ghế ngồi xe ô tô còn giúp bố mẹ đỡ vất vả khi ẵm bồng bé khi di chuyển bằng xe hơi.

1.1. Thiết kế thông minh với hệ thống bảo vệ toàn diện

Ghế ngồi ô tô cho bé Chilux với 3 lớp đệm êm ái cùng thiết kế hợp lý bảo vệ phần đầu của bé. Hệ thống chống rung lắc giúp giảm các tác động đến bé, tạo sự thoải mái suốt hành trình bất kể những đoạn đường xấu. Bé nhà bạn có thể an tâm có giấc ngủ sâu, êm ái trên đường đi.

Ghế ngồi xe hơi cho bé là sản phẩm bảo vệ bé toàn diện

Dây đai an toàn cũng là yếu tố quan trọng để nhận biết một mẫu ghế ngồi ô tô cho bé chất lượng. Chilux thiết kế phần đai 5 điểm giúp bảo vệ bé hoàn hảo nhưng vẫn giữ được sự thoải mái nhất định cho bé. Khi lắp vào, bố mẹ chỉ cần nhấn nút 1 lần là đã có thể mở dây dễ dàng, nhanh chóng và tiện lợi.

1.2. Ghế ngồi 2 chiều xoay 360 độ dễ dàng

Tính năng ưu việt đầu tiên có thể kể đến là chế độ xoay 360 độ cùng chiều và ngược chiều đảm bảo an toàn cho bé. Theo kết quả nghiên cứu của Đại học Ohio State University (Hoa Kỳ) thử nghiệm để tìm ra câu trả lời cho câu hỏi nên đặt ghế ô tô cùng chiều hay ngược chiều.

Kết quả thí nghiệm làm rõ việc nên đặt ghế ô tô cho bé ngược chiều để giảm trừ sự tác động khi xảy ra va chạm. Từ đó bảo vệ phần cổ và cột sống của bé toàn diện hơn. Khi có va chạm, ghế sẽ hấp thụ lực và phân tán lực, tránh sự tác động, bảo vệ bé hoàn hảo. Bên cạnh đó, khả năng xoay 360 độ còn giúp mẹ dễ dàng chăm bé trên chuyến hành trình như cho bé bú sữa hoặc vui đùa cùng bé.

Chế độ xoay 360 độ chống lật an toàn

1.3. 7 mức độ chiều cao phù hợp cho bé từ 0-12 tuổi

Không ngoa khi nói ghế ngồi xe hơi cho bé là sản phẩm bền bỉ và hợp lý nhất mà bố mẹ nên đầu tư cho con. Sản phẩm của hãng Chilux phù hợp cho bé sơ sinh đến 12 tuổi, bảo vệ an toàn cho bé khi đi xe, giảm thiểu nỗi lo và sự mệt mỏi của bố mẹ khi bồng bế hoặc chăm bé. Nhờ vào tính năng hiện đại, sử dụng các chất liệu cao cấp nên các mẫu ghế ô tô của Chilux giữ được độ bền cao theo thời gian. Bố mẹ yên tâm khi mua một lần sử dụng lâu dài.

1.4. Đệm vải bông cao cấp

Chilux là thương hiệu được nhiều bố mẹ Việt yêu thích bởi việc ưu tiên ứng dụng chất liệu cao cấp. Từ khung sườn ghế bằng nhựa EPS và thép chống gỉ cứng cáp, bền bỉ cho đến chất liệu đệm được làm bằng vải bông sang trọng với nhiều lớp. Bé yêu sẽ luôn cảm thấy thoải mái suốt chặng đường dài.

Mẫu ghế ngồi xe hơi cho bé Chilux SAFE 360 còn ứng dụng phần sử dụng bọt hoạt tính làm lớp độn để tăng sự mềm mại, dễ chịu cho bé.

1.5. Giấy chứng nhận tiêu chuẩn an toàn Châu Âu

Các mẫu ghế được chứng nhận E khi đã vượt qua các bài kiểm tra nghiêm ngặt về độ an toàn. Cụ thể mẫu ghế ngồi ô tô cho bé Chilux ROY 360 đạt tiêu chuẩn E8 được cấp tại Cộng Hòa Séc, Chilux SAFE 360 đạt tiêu chuẩn ECE R44 và giấy chứng nhận an toàn từ CLB Ô tô Đức (ADAC). ECE là từ viết tắt của Ủy ban Kinh tế Châu Âu. Khi chọn mua ghế ngồi xe hơi cho bé, bố mẹ cần quan tâm về các giấy chứng nhận an toàn này để đảm bảo tìm đúng sản phẩm chất lượng nhất nhé!

Mẫu ghế ngồi ô tô cho bé Chilux đạt tiêu chuẩn Châu Âu E8

1.6. Tiêu chuẩn lắp đặt ISOFIX

ISOFIX là tiêu chuẩn quốc tế khi sử dụng ghế an toàn cho bé khi đi xe hơi. Tiêu chuẩn này được quy định bởi Tổ chức Tiêu Chuẩn Quốc Tế (ISO). Những mẫu ghế có tiêu chuẩn ISOFIX được đánh giá cao do có khả năng lắp đặt chính xác, sử dụng dễ dàng và an toàn cho bé. Tháng 9/2002, Mỹ đã bắt buộc các hãng ô tô của quốc gia này phải có đủ tiêu chuẩn ISOFIX với 3 điểm cố định, bảo vệ toàn diện cho bé.

2. Khám phá 2 mẫu ghế xe hơi cho bé hàng đầu thuộc thương hiệu Chilux

2.1. Ghế ngồi ô tô cho bé Chilux SAFE 360

Chilux SAFE 360 là dòng ghế ô tô cho bé cao cấp nhất của hãng này. Nhiều bố mẹ tin dùng nhờ vào những đánh giá và feedback tích cực từ những khách hàng đã sử dụng. Bên cạnh những tính năng nổi bật được nêu bên trên, Chilux SAFE 360 còn đa dạng về màu sắc để bạn chọn lựa. Cách phối màu sang trọng của ghế làm tôn thêm vẻ đẹp cho tổng thể xe hơi nhà bạn.

Mẫu ghế xe hơi cho bé này đạt tiêu chuẩn kiểm định nghiêm ngặt về an toàn của CLB Ô tô Đức (ADAC) và Ủy ban Kinh tế Châu Âu ECE. Ngoài ra, hệ thống thanh chống lật được thiết kế an toàn. Bạn có thể an tâm bé nhận được sự bảo vệ toàn diện trong chuyến đi.

Ghế xe hơi cho bé Chilux SAFE 360

2.2. Ghế xe hơi cho bé Chilux ROY 360

Chilux ROY 360 là dòng ghế trẻ em ô tô được ưa chuộng nhất bởi khách hàng trong và ngoài nước. Sở hữu mức giá thành hợp lý trên một sản phẩm chất lượng tuyệt vời, bố mẹ có thể thoải mái di chuyển cùng bé. Với những tính năng ưu việt bên trên, Chilux ROY 360 còn sở hữu tận 4 màu sắc được phối hợp đẹp mắt cho bạn lựa chọn theo sở thích.

Thương hiệu mẹ và bé Chilux được sự tín nhiệm của nhiều ông bố bà mẹ trên khắp các quốc gia Đông Nam Á. Bên cạnh các sản phẩm về ghế ngồi ô tô cho bé, bạn còn có thể thoải mái chọn mua nôi cũi cho bé, xe tập đi, ghế ăn dặm, bàn học… tại Showroom của Chilux.

4 màu sắc của ghế ngồi xe hơi cho bé Chilux ROY 360

3. Chính sách bảo hành và hậu mãi hợp lý từ Chilux

Khi mua các sản phẩm của hãng Chilux, bố mẹ sẽ được miễn phí giao hàng đến bất kỳ đâu trên toàn đất nước. Đặc biệt, chính sách bảo hành ghế xe hơi cho bé còn lên đến 3 năm, chế độ 1 đổi 1 trong vòng 100 ngày khi phát sinh lỗi từ nhà sản xuất. Đây chính là những điểm quan trọng cần lưu ý khi chọn mua bất kỳ sản phẩm nào bạn nhé!

Bạn cũng có thể xem thêm các bình luận và đánh giá của mọi người để chọn ra được mẫu sản phẩm ưng ý và hợp túi tiền. Ghế ngồi ô tô em bé Chilux là sản phẩm hợp lý, đáng để đầu tư để bảo vệ bé toàn diện, bố mẹ an tâm.

Ngoài các dòng ghế ô tô cho bé, Chilux cũng đang triển khai ra thị trường các dòng nôi em bé, xe đẩy cho bé, ghế ăn dặm, bàn học cho bé hay xe tập đi Chilux

Xe tập đi Chilux hay các dòng sản phẩm khác từ Chilux đang phục vụ cho bé đều có chính sách bảo hành và hậu mãi hợp lý, trực tiếp từ nhà sản xuất, đây cũng là một điều khiến nhiều bố mẹ an tâm hơn khi lựa chọn cho con của mình

Tham khảo các dòng xe tập đi Chilux tại: https://chilux.vn/xe-tap-di-cho-be/

